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Путин отметил укрепление связей между странами благодаря гидроэнергетике
Путин назвал гидроэнергетику сферой укрепления связей между странами
Взаимодействие в сфере гидроэнергетики помогает укреплять связи между странами, заявил президент Владимир Путин.
«Солидный опыт сотрудничества накоплен у нас и в сфере гидроэнергетики, которая объединяет электроснабжение и управление водными ресурсами. Взаимодействие в этой сфере также помогает укреплять связи между странами», – заявил Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа. Его слова приводит РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об отсутствии закулисных интриг в Форуме стран – экспортеров газа.
Глава государства отметил укрепление роли природного газа в международной торговле.
Путин открыл пленарное заседание саммита организации в Москве.