Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Финляндия арестовала пять объектов недвижимости России
Финляндия наложила арест на пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
В Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» арестовано пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки, пишет газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, данные меры затронули три объекта на Аландских островах и два в Хельсинки, передает ТАСС.
Среди арестованных объектов – жилой дом в центре столицы и офисное здание в районе Лауттасаари. На Аландских островах под арест попали три объекта, включая участок земли у моря, что делает их стратегически важными.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках иска украинской компании «Нафтогаз» из-за конфликта вокруг собственности.