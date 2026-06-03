  • Новость часаЗа ночь над Россией перехватили 354 украинских дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленского поставили перед выбором между Бандерой и Польшей
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Джилл Байден: Мой муж мог победить Трампа на выборах в 2024 году
    Новым руководителем Национальной разведки США стал ипотечный финансист Пулте
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    10 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    19 комментариев
    3 июня 2026, 06:35 • Новости дня

    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге

    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    Местным жителям начали приходить соответствующие уведомления от РСЧС. «Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», – приводит РИА «Новости» текст СМС-сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили 30 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области.

    В петербургском аэропорту Пулково действуют ограничения на функционирование воздушной гавани.

    2 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине

    Эксперт Кнутов: ВС России изменили тактику нанесения массированных ударов по Украине

    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. Тем самым российская армия резко снижает возможности противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским предприятиям ОПК.

    «ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет. Их украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он подчеркнул: в таких условиях уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник. Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

    «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов. Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом», – рассуждает Кнутов.

    Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, БПЛА использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что в этот раз ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но, видимо, они не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период времени. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и эффективность этого удара будет высочайшая, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

    Авторы проекта WarGonzo отмечают, что ВС РФ вывели из строя энергоузлы в Киеве, Днепре и Харькове. «Одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и генерации. В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона», – говорится в публикации.

    «В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – добавили авторы WarGonzo.

    «Помимо энергетики целились по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – заключили они.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

    Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, добавили в министерстве.

    По словам Владимира Зеленского, российская армия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, добавил он. «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал глава киевского режима.

    Накануне на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Напомни, вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

    В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    На следующий день МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают  к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    Комментарии (15)
    2 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили крупные украинские предприятия по производству авиационных двигателей и комплектующих для беспилотников.

    Отечественные военные нанесли сокрушительный урон промышленным объектам на Украине, передает «Интерфакс».

    Главными целями стали мощности, обеспечивающие противника авиационной техникой и дальнобойным вооружением. «В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич»», – говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

    Кроме того, в Днепропетровской области высокоточными ударами было уничтожено предприятие компании Fire Point. В военном ведомстве уточнили, что этот завод занимался выпуском деталей для ударных дронов и ракет, а также выполнял функции логистического центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Запорожья сообщили о повреждении объектов промышленной инфраструктуры после ночных взрывов.

    Военный эксперт Борис Рожин подтвердил серьезные разрушения на заводе «Мотор Сич». В феврале прошлого года российские войска поразили цех сборки беспилотников на этом предприятии.

    Комментарии (11)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Ковальчук: Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки торгового центра в Брянске с использованием беспилотника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения удалось избежать. Территория вокруг места падения оцеплена, на месте работают специалисты.

    В конце мая мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара ВСУ. Ранее украинский беспилотник ранил двоих мирных жителей в селе Воронок. В те же дни другой вражеский дрон убил пассажирку гражданского автомобиля в Севске.

    Комментарии (4)
    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

    Комментарии (15)
    2 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар возмездия по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия Вооруженных сил России, передает Lenta.ru.

    «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам украинского лидера, в ночь на 2 июня российская сторона применила для атаки свыше 600 беспилотников и 73 ракеты. В связи с этим Зеленский в очередной раз обратился к США с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц назвал пораженные массированным ударом промышленные и военные объекты на Украине.

    В конце мая украинский лидер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном последствия предыдущей ночной атаки на Киев.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (9)
    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

    Комментарии (4)
    2 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине

    Военкоры перечислили пораженные ВС России заводы и инфраструктуру на Украине

    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине
    @ dsns

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по ряду промышленных, энергетических и инфраструктурных объектов на Украине, серьезно повредив заводы «Укроборонпром» в Киеве и «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Max сообщил, что в Киеве удары пришлись по рекрутинговому центру № 8041, заводу «Укроборонпром», бетонному заводу «Дарницкий», автомобильной мастерской завода «Маяк», складу «Нова Пошта» № 17, промзоне на улице Васильковская, складам логистического центра «Вишневое» на окраине города, а также по заводам «Эсмаш» и «Генератор».

    По словам Рожина, под улар попали газоперерабатывающий завод в Полтавской области, Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области, завод «Мотор Сич» в Запорожье, трансформаторный завод «Запорожтрансформатор» в Запорожье и троллейбусное депо ЮМЗ в Днепре. При этом автор подчеркивает, что список явно не полный и не учитывает удары по объектам в Гостомеле и нефтебазе в Ровно.

    По оценке военкора, «уже очевидно, что это был один из самых болезненных ударов для противника за прошедший год».

    Vассированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, включая Дергачи и завод ПАКС.

    Военкоры сообщили о масштабной ночной атаке с применением сотен ракет и беспилотников по стратегическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (3)
    2 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве

    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ответ на террористические атаки киевского режима, включая удар по Старобельску, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонной промышленности и инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы, сообщается в канале ведомства в Max.

    В Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая заводы по производству беспилотников. Среди них объединение «Абрис ПТ», завод «Маяк» и компания «УкрСпецэкспорт». Кроме того, в столице Украины нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода имени Омельченко и предприятия «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено производство комплектующих для беспилотников и ракетного вооружения компании Fire Point, а также логистический центр.

    Удары также затронули предприятия в Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. В частности, поражены Харьковское государственное авиационное предприятие и Шосткинский завод «Звезда». Кроме того, атакована инфраструктура шести военных аэродромов в различных регионах Украины.

    Напомним, дроны «Герань» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА под Харьковом.

    Ранее Кремль прокомментировал массированный удар ВС России по Киеву.

    Комментарии (3)
    2 июня 2026, 14:13 • Новости дня
    Захарова назвала атаку на турецкое судно в Черном море «форменным разбоем»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «разбойное нападение» ВСУ на турецкое судно в Черном море должно быть осуждено всеми прибрежными государствами.

    Захарова заявила, что «разбойное нападение» ВСУ на турецкое судно в Черном море должно быть осуждено всеми государствами, стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, передает ТАСС.

    «Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», – сказала Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона рассматривает инцидент как теракт и ожидает, что все государства Черноморского региона дадут ему четкую и публичную оценку. Она отметила особую ответственность прибрежных стран за безопасность судоходства в акватории.

    Ранее в Черном море беспилотник атаковал турецкое грузовое судно, следовавшее из Одессы, в результате чего два члена экипажа получили ранения.

    До этого Турция выразила озабоченность послу Украины из-за атак ВСУ в Черном море.

    Комментарии (9)
    2 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий граждан с Украины, подающих на российское гражданство, от необходимости предоставлять справку о судимости.

    Льгота будет действовать до начала 2028 года, передает ТАСС.

    Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. В документе говорится о необходимости предъявлять «документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден».

    Одновременно установлено исключение для граждан с Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в этой стране, в том числе въехавших в Россию через третьи страны. Для остальных иностранцев, претендующих на российский паспорт, требование о предоставлении такого документа вводится.

    В прошлом году генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.

    В апреле почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины.

    Комментарии (9)
    2 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство не сможет гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров и предотвратить случайные прилеты беспилотников после недавнего падения обломков аппарата вблизи жилых домов, заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

    Премьер Эстонии Михал усомнился в возможностях украинской стороны полностью исключить инциденты с залетающими беспилотными аппаратами, передают «Вести». Иностранные партнеры требуют более жесткого контроля за маршрутами полетов.

    Глава эстонского кабмина Кристен Михал скептически оценил перспективы получения твердых обещаний от киевского режима. «Думаю, это почти невозможно», – заявил эстонский премьер, отвечая на вопрос о гарантиях, что БПЛА не залетят снова.

    Ранее руководитель оборонного ведомства страны Ханно Певкур призвал украинские власти усилить контроль за дронами. Поводом послужило падение обломков сбитого беспилотника в опасной близости от жилого сектора на эстонской территории.

    В мае эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные признали принадлежность нарушившего воздушное пространство аппарата Киеву. Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    Комментарии (3)
    2 июня 2026, 11:09 • Новости дня
    Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воюющие на стороне украинских сил иностранные наемники сложили оружие после того, как оказались в окружении на позициях к югу от Запорожья.

    Группа иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сдалась в плен, передает ТАСС. Боевики находились на позициях, расположенных к югу от Запорожья.

    Подразделение попало в окружение. Оказавшись в безвыходном положении, наемники были вынуждены сложить оружие и сдаться российским военнослуящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    Представители силовых структур России рассказали о стремительно растущих потерях иностранцев в рядах ВСУ.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Бывший спикер Зеленского предрекла массовый исход киевлян из города

    Мендель заявила о невозможности остановить удары ВС России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима не способен остановить массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктурным объектам страны, все больше семей в Киеве начнут незаметно готовиться к бегству из города.

    Мендель заявила, что Владимир Зеленский не способен остановить массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктурным объектам страны, передает Lenta.ru. Свой комментарий она опубликовала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель подчеркнула: «Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже «пророссийский».

    По ее прогнозу, Зеленский вскоре заговорит об ответном ударе Вооруженных сил Украины по территории России. Мендель также выразила уверенность, что подобные обстрелы будут повторяться, а тем временем все больше семей в Киеве начнут незаметно собирать вещи и готовиться к бегству.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Владимир Зеленский  заявил о массированном ударе Вооруженных сил России по Киеву и семи регионам Украины с применением свыше 600 беспилотников и 73 ракет.

    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине.

    Президент России Владимир Путин накануне заявил, что удары украинской армии по образовательным учреждениям в Старобельске и Геническе вывели текущее противостояние на совершенно иной уровень.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал массированный удар ВС России по Киеву

    Песков: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы наносят системные удары по военной инфраструктуре Киева и других городов, отвечая на действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Вооруженные силы России наносят системные удары по военной инфраструктуре на Украине, включая Киев и другие города, передает ТАСС.

    Он заявил, что такие действия соответствуют ранее обозначенной позиции российского внешнеполитического ведомства.

    Песков затронул эту тему, комментируя удар Вооруженных сил Украины по Старобельску. Он отметил, что Киев, по оценке Москвы, сознательно идет на бесчеловечные теракты против мирного населения. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что такие атаки со стороны украинских сил рассматриваются как целенаправленные удары по гражданским объектам.

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться уже сегодня, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков назвал условие завершения конфликта на Украине до конца дня
    Песков назвал условие завершения конфликта на Украине до конца дня
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Боевые действия с украинской стороной могут прекратиться уже сегодня, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Что касается [главы киевского режима Владимира] Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он уточнил, что для достижения такого результата украинскому руководству достаточно отдать вооруженным силам распоряжение об уходе с территории российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин указывал на возможность скорого завершения специальной военной операции.

    Песков называл Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования.

    Комментарии (6)
    Главное
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Глава Минобрнауки сообщил о введении четырех обязательных дисциплин во всех вузах
    Уроженец Белоруссии Гофман возглавил «Моссад»
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    В Нидерландах решили отменить присвоение фамилии отца по умолчанию
    Немцев обманули на 5,4 млрд евро на счетах за газ и свет
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации