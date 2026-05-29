«Единая Россия» выступила за сохранение и развитие господдержки самозанятых
«Единая Россия» выступает за сохранение и дальнейшее развитие мер государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
В «Единой России» считают необходимым продолжить развитие режима самозанятости, а также максимально дебюрократизировать работу индивидуальных предпринимателей.
По словам Когогиной, партия выступает за сохранение и дальнейшее развитие мер государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула важность снижения административной нагрузки на бизнес.
«По решению президента и при поддержке «Единой России» режим самозанятости, несомненно, должен работать и дальше. Более того – его необходимо развивать. Важно, чтобы снизилось количество документов, которые необходимо оформлять для господдержки самозанятых, происходила дебюрократизация их деятельности – предприниматель должен быть занят работой, а не отчетами», – заявила депутат.
По мнению парламентария, специальный налоговый режим открывает новые возможности для самореализации граждан и стимулирует развитие экономики страны. В настоящее время партия готовит новые предложения по поддержке самозанятых для включения в свою народную программу.
В начале мая Федеральная налоговая служба зафиксировала рекордный рост числа самозанятых россиян до 15,4 млн человек.
Ранее правительство отказалось от изменения условий налогообложения для этой категории граждан до 2028 года.