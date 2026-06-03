130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.0 комментариев
Силы ПВО Бахрейна отразили масштабную ракетно-дроновую атаку
Силы ПВО Бахрейна отразили комбинированную атаку на королевство, сбив три ракеты, а также несколько беспилотников, заявило министерство обороны страны.
Средства противовоздушной обороны Бахрейна отразили комбинированную атаку на королевство, передает РИА «Новости».
В ходе инцидента военные сбили три ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, заявило министерство обороны страны.
В официальном сообщении военного ведомства подчеркивается результативность действий защитников неба. «Системы ПВО Сил обороны Бахрейна смогли перехватить и уничтожить три ракеты и несколько беспилотников», – говорится в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили летевшие к Бахрейну иранские ракеты.
Центральное командование ВС США опровергло информацию о поражении штаба Пятого флота на территории королевства.
В конце мая суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Тегерана.