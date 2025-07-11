Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.