Госдума приняла закон о защите русского языка

Tекст: Александра Юдина

Новый законопроект требует, чтобы вся информация для публичного ознакомления, размещаемая на вывесках и указателях в торговле и сфере бытовых услуг, предоставлялась на русском языке. Это положение не распространяется на рекламные материалы, передает ТАСС.

В законе также предусмотрена возможность использования государственных языков республик и других языков народов России, однако информация на них должна полностью совпадать по содержанию с русскоязычной версией.

Автором инициативы стал председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Поправки затрагивают сразу несколько федеральных законов, включая закон «О защите прав потребителей».

Законопроект был внесен группой депутатов еще в 2023 году. В ходе обсуждения подчеркивалось, что главная цель изменений – сохранить статус русского языка как государственного и обеспечить его приоритет в публичных коммуникациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.