После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Путин поддержал идею создания центра продвижения русского языка в мире
Президент России Владимир Путин высказался за организацию единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом.
Путин поддержал инициативу по созданию центра продвижения русского языка на базе вуза. Исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А.С. Пушкина Никита Гусев предложил сформировать национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире, передает ТАСС.
«Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», – заявил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Глава государства отметил важность данной инициативы и поручил соответствующим структурам рассмотреть вопрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.