Путин призвал отказаться от засоряющих русский язык иностранных слов

Tекст: Ольга Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований в русском языке, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Он отметил, что такие слова не обогащают, а только засоряют и искажают язык, особенно если в русском уже существуют подходящие аналоги. Путин подчеркнул важность использования кириллицы в общественном пространстве, а не латиницы или других символов.

Глава государства напомнил, что еще писатели-классики XIX века иронизировали над стремлением подражать иностранным словам и алфавиту.

Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево.