После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Путин призвал отказаться от засоряющих русский язык иностранных слов
Президент России Владимир Путин высказался за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований в русском языке, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Он отметил, что такие слова не обогащают, а только засоряют и искажают язык, особенно если в русском уже существуют подходящие аналоги. Путин подчеркнул важность использования кириллицы в общественном пространстве, а не латиницы или других символов.
Глава государства напомнил, что еще писатели-классики XIX века иронизировали над стремлением подражать иностранным словам и алфавиту.
Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево.