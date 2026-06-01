Tекст: Катерина Туманова

«Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва – невероятно красивый город», – подписала Оуэнс пост в соцсети Х с фотографиями из столицы.

На первом фото – вид с высоты Храма Христа Спасителя на ночной город, на втором – алтарь Храма Христа Спасителя, третье фото – историческая сцена Большого театра.

Журналиста подписала пост в комментариях к нему, сообщив, что начала понимать, почему «говорящие головы» впадают в панику, кричат и лгут о «российском заговоре», когда узнают, что американец с аудиторией едет в этот город.

«Это как аллегория Платона о пещере. По-настоящему шокирует, насколько чистым, красивым и гармоничным является этот город. И он так далек от привычных медийных описаний», – написала Оуэнс.

Миф о пещере – метафора древнегреческого философа Платона из седьмой книги трактата «Государство», которая объясняет природу человеческого познания, иллюзорность чувственного мира и путь к истине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей и безопасной столицей мира по сравнению с Вашингтоном и Лондоном. Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Президент Лаоса восхитился празднованием Дня Победы в Москве. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских.