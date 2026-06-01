В Китае создали скорострельную лазерную пушку для уничтожения комаров
Пользователи из 70 стран профинансировали создание уникальной китайской системы, которая с помощью лазера способна безопасно уничтожать до 30 насекомых каждую секунду.
Технологическая компания Photon Matrix Intelligent Technology получила 2,5 млн долларов на краудфандинговой платформе от инвесторов из более чем 70 стран мира, передает ТАСС.
Устройство Photonmatrix использует искусственный интеллект и способно поражать до 30 насекомых за секунду.
Инновационная система оснащена специальным лазерным локатором. Лидар распознает летящих комаров на расстоянии нескольких метров всего за три миллисекунды. При этом технология абсолютно безопасна для людей, поскольку лазер автоматически отключается при приближении крупного объекта.
Стартап базируется в городе Чанчжоу восточной провинции Цзянсу. Первая партия из 5 тыс. аппаратов поступит заказчикам уже этим летом. Сейчас производитель запустил новый раунд привлечения инвестиций на сумму 20 млн юаней, что составляет почти 3 млн долларов.
