Путин поручил создать новые механизмы страхования жилья от ЧС
Правительство совместно с профильными ведомствами подготовит обновленную систему защиты недвижимости граждан от последствий стихийных бедствий к началу осени, такое распоряжение отдал президент Владимир Путин.
Глава государства поставил задачу перед кабинетом министров организовать работу по защите имущества граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации при участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций», – говорится в перечне поручений.
Подготовить и представить итоговый доклад главе государства необходимо до 1 сентября. Основная часть работы поручена сотрудникам спасательного ведомства и представителям региональных властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава государства дал срочные поручения по оказанию помощи жителям Дагестана после стихийного бедствия. В прошлом году он поручил усовершенствовать систему переселения граждан из аварийного жилья.