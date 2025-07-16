Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Ростех сообщил о сборке 14 самолетов МС-21 в России
На заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрано 14 серийных лайнеров МС-21, а еще 9 находятся на разных стадиях производства, сообщили в Ростехе.
Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 собраны в рамках серийного производства на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации, передает РИА «Новости». В Ростех» уточнили, что еще девять машин сейчас на ранних стадиях строительства. Первый опытный экземпляр МС-21 проходит сертификационные полеты в Жуковском. Вторая импортозамещенная модификация самолета проходит наземные испытания на Иркутском авиационном заводе и готовится к полетным тестам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что серийные экземпляры МС-21 и «Байкал» должны быть готовы к концу 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки эксплуатации авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для лайнера МС-21. МС-21-300 выделяется более низким расходом топлива, повышенной надежностью и комфортабельностью по сравнению с Ту-154М.