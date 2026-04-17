Эксперт перечислил знаковые идеи для народной программы «Единой России»

Tекст: Алексей Нечаев

«Сбор предложений в новую народную программу от граждан и экспертных кругов идет весьма эффективно. Задачи, которые партия ставит перед собой, отвечая на запросы общества, объединят в единый политический документ – с ним «Единая Россия» пойдет на выборы», – сказал Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Собеседник напомнил, что программа будет состоять из двух документов. Первый – предвыборный, который определит план работы партии на срок полномочий будущего созыва Госдумы. Второй – стратегический, содержащий идеологические и ценностные ориентиры с горизонтом планирования в 10-20 лет, то есть образ России на десятилетия вперед.

При этом работа над документами носит всенародный характер. Уже сейчас количество предложений превышает 240 тыс., из них 130 тыс. собрано онлайн, а промежуточные результаты их обработки были представлены в рамках экспертного совета под председательством Дмитрия Медведева.

Асафов выделил несколько ключевых идей, прозвучавших в ходе экспертной дискуссии. В части жилищного строительства – инициативы Надежды Косаревой, президента «Института экономики города», касающиеся решения проблем арендного жилья и жилищно-строительных кооперативов.

В сфере технологического развития, отметил эксперт, выступил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Было предложено сформировать технологический раздел программы вокруг пяти ключевых направлений: космос, искусственный интеллект, робототехника, энергетика и биотехнологии. Все они должны отвечать трем критериям: безопасность, суверенность критических технологий и ориентация на человека – в сферах связи, медицины, образования и безопасности.

«Отдельно нужно остановиться на инициативах Александра Калинина, президента «Опоры России», о принятии нового образовательного стандарта предпринимательства. Этот стандарт уже подготовлен активистами партии и внесен в Минобрнауки. Также ценно предложение ввести единый стандарт имущественной поддержки для участников СВО, которые открыли собственное дело по программе «СВОй бизнес», – акцентировал Асафов.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел заседание экспертного совета по подготовке предложений в новую народную программу партии. Он напомнил, что «Единая Россия» провела 43 региональных и три окружных форума, каждый из которых был посвящен конкретной теме – развитию промышленности, жилищному строительству, детям, молодежи. По итогам этих мероприятий в новую программу поступило 130 тыс. инициатив со всей страны.

Предложения распределены по пяти смысловым блокам. Первый – «Устройство самой большой страны в мире»: медицина, образование, ЖКХ, экология, доступная среда. Второй – производительность труда и кадры: эффективность производства, наукоемкие и цифровые решения в промышленности.

Третий – культурно-ценностный вызов: патриотическое воспитание, культура, искусство, молодежная политика, защита российских ценностей. Четвертый – «Демографический вызов»: рождаемость, поддержка семей, продолжительность и качество жизни. Пятый – безопасность и оборонно-технологические вызовы: новые технологии для укрепления оборонного потенциала и суверенитета.

Медведев также затронул развитие предпринимательской сферы. «Любые резкие решения в этой области, особенно в налогообложении, опасны. Если крупные предприятия их еще как-то могут пережить, то для малого бизнеса это может стать смертельным ударом. Об этом нужно думать и нашей партии, и региональным отделениям, и законодателям», – подчеркнул он.

В свою очередь, Александр Калинин, председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», президент «Опоры России», отметил, что малый бизнес при поддержке «Единой России» стал одним из главных драйверов экономического роста. С 2020 года его оборот вырос с 76 трлн рублей до 158 трлн, а темпы роста выручки увеличились более чем на 12%. За шесть лет отчисления малого бизнеса в региональные и федеральный бюджеты выросли в 2,5 раза.