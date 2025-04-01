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    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 19:54 • Новости дня

    Во Франции начали новое расследование против Ле Пен из-за угрозы судьям

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Франции начато новое расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.

    Причиной стали угрозы, направленные в адрес судей парижского уголовного суда, передает РИА «Новости».

    Пока не уточняется, в какой форме и когда именно эти угрозы были высказаны. Также неясно, какие конкретные действия Ле Пен рассматриваются как угрозы.

    Судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, отмечают СМИ.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

    31 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
    Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен, лидеру партии «Национальное объединение», по делу о парламентских ассистентах, передает ТАСС. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два года она должна будет провести с электронным браслетом и еще два года назначены условно.

    Кроме того, Ле Пен обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Из-за немедленного поражения в избирательных правах сроком на пять лет, Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, считает телеканал BFMTV.

    Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил недовольство решением суда, заявив, что приговор ударил не только по Марин Ле Пен, но и по демократии Франции в целом. Он отметил: «Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен, но и сама французская демократия».

    Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза. Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.

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    1 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Политолог Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если манипуляция демократией возымеет успех во Франции, то в других европейских странах начнется повальное преследование «врагов либеральной системы». Истеблишмент понимает, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют правым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе.

    «Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он не исключает, что если «вопиющая манипуляция демократической системой» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

    Собеседник напомнил, что в Германии требуют запрета партии «Альтернатива для Германии», а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул Рар.

    Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что американские либералы смогут удалить Трампа от «руля» и воссоздать либеральный консенсус», – указал политолог.

    «Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих либеральных элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не были готовы к оперативным реформам.

    «Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

    «Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах Евросоюза, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – заключил Рар.

    Напомним, приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе. Так, Дональд Трамп сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в Соединенных Штатах. «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – сказал американский лидер.

    Его слова, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, отмечает «Интерфакс».

    Глава компании SpaceX Илон Маск назвал приговор Ле Пен «злоупотреблением системой правосудия». «Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире», – подчеркнул предприниматель.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим французскому политику участвовать в президентских выборах 2027 года, передает Politico. Она акцентировала: «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представителя [во власти] у миллионов граждан».

    Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини назвал решение французских судий «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии. «Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул он.

    Судебное решение угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg. На этом фоне Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера правой партии «Национальное объединение», уже объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией.

    Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

    Ле Пен сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

    Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор французскому политику, заявил: «Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса». Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 21:32 • Новости дня
    Ле Пен назвала запрет на ее участие в выборах «черным днем» демократии Франции
    Ле Пен назвала запрет на ее участие в выборах «черным днем» демократии Франции
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала решение суда о запрете на ее участие в выборах политически мотивированным.

    В эфире телеканала TF1 Ле Пен также заявила, что понедельник стал «черным днем для французской демократии», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что осуждение главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен было организовано Парижем с целью устранения ее как конкурента к президентским выборам 2027 года.

    Напомним, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

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    31 марта 2025, 20:08 • Новости дня
    Медведев обвинил Париж в стремлении устранить Ле Пен перед выборами
    Медведев обвинил Париж в стремлении устранить Ле Пен перед выборами
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что осуждение главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен было организовано Парижем с целью устранения ее как конкурента к президентским выборам 2027 года.

    Медведев высказал мнение, что приговор в отношении Ле Пен был «быстро состряпан» Парижем, передает ТАСС. Он сделал соответствующее заявление в записи на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Зампред Совбеза напомнил, что суд во Франции признал Ле Пен, а также восемь депутатов Европарламента, виновными в растрате средств Евросоюза. По его словам, главная цель этого решения заключается в устранении одного из сильнейших политических конкурентов в преддверии президентских выборов 2027 года.

    Медведев также заявил, что это решение полностью дискредитирует Пятую республику, и посоветовал французам подумать о создании шестой.

    Напомним, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен  к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны», а спикер МИД России Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.

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    31 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Ле Пен признали виновной в растрате средств ЕС

    Суд в Париже признал Ле Пен и партию виновными в растрате средств ЕС

    Ле Пен признали виновной в растрате средств ЕС
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза, но решение о возможном запрете на участие в президентских выборах еще не вынесено, сообщает Bloomberg.

    Суд в Париже признал лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европейского союза. Однако суд еще не вынес решение о запрете для Ле Пен участвовать в президентских выборах, сообщает Bloomberg.

    Ранее прокуроры требовали запрета на пятилетний срок, который мог бы помешать Ле Пен оспорить приговор. В ходе заседания суд также признал партию виновной в соучастии в схеме с использованием средств ЕС. Ле Пен отвергала все обвинения, заявляя, что преследование нацелено на ее «политическую смерть».

    Следователи заявили, что средства предназначались для оплаты труда сотрудников Европейского парламента, но использовались для поддержки внутренней политики Франции. Это, по мнению следствия, противоречило назначению бюджета.

    Ранее Марин Ле Пен заявила, что Франция может столкнуться с необходимостью досрочных президентских выборов из-за политической нестабильности и утраты влияния президента Эммануэля Макрона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как правые силы Европы, в том числе «Национальное объединение» Марин Ле Пен, призвали к восстанию против власти «либерального фашизма».

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    1 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Соратник Ле Пен объявил манифестации протеста во Франции
    Соратник Ле Пен объявил манифестации протеста во Франции
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер Республиканского национального объединения Франции Жордан Барделла анонсировал проведение митингов и раздачу листовок в ответ на судебное решение против Марин Ле Пен, которое он считает нарушением демократических норм.

    Барделла объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией. При этом он осудил угрозы и оскорбления в адрес судей, подчеркнув их недопустимость.

    Жордан Барделла выразил беспокойство по поводу политической обстановки во Франции, заявив, что делается все возможное, чтобы не допустить «Национальное объединение» к власти. Он отметил, что в стране, известной как родина прав человека, закрывают телеканалы, препятствуют лидеру оппозиции участвовать в президентских выборах и выдвигают тюремные сроки против бывшего президента. Барделла также указал на финансовые трудности «Национального объединения» из-за требования уплаты миллионов евро.

    Барделла считает, что недавнее судебное решение против Марин Ле Пен является чрезмерным и нарушает правовые нормы. На канале CNEWS он заявил, что это решение противоречит юриспруденции Конституционного совета и является нарушением права на справедливый суд.

    Барделла подчеркнул, что судьи фактически устранили кандидата от «Национального объединения» из президентской гонки, хотя она была фаворитом и предполагалось участие Ле Пен во втором туре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет. В то же время она заявила, что не станет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании.

    Судебное решение о запрете Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, указывают СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    31 марта 2025, 16:36 • Новости дня
    Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны»

    Вице-премьер Италии Сальвини назвал приговор Ле Пен «объявлением войны» со стороны Брюсселя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал приговор Марин Ле Пен «объявлением войны» Евросоюзом, подчеркивая, что Брюссель пытается исключить ее из политической жизни.

    «То, что происходит с Марин Ле Пен, – это объявление войны со стороны Брюсселя. <...> Нас не запугать, мы не остановимся: полный вперед, подруга моя!» – написал Сальвини в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

    Итальянский политик также добавил, что дела против Ле Пен и использование судов во Франции являются попыткой исключить ее из политической жизни. По его словам, к судам прибегают власти, которые боятся осуждения избирателей как во Франции, так и в других странах, например, в Румынии.

    Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.

    Кроме того, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила о возможных протестах во Франции, сопоставимых с румынскими, на фоне политической нестабильности и дефицита бюджета.

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    1 апреля 2025, 10:58 • Новости дня
    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен

    Премьер Италии Мелони осудила приговор Ле Пен во Франции

    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года, назвав такое решение вредным для демократии, сообщает Politico.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони во вторник высказала свое недовольство по поводу решения суда, которое лишило Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. Мелони, являющаяся одной из самых влиятельных правых политических фигур в Европе, заявила, что «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представительство у миллионов граждан», пишет Politico.

    Днем ранее парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств ЕС и наложил немедленный пятилетний запрет на участие в выборах. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет участвовать в них. Ей также было назначено четыре года тюремного заключения, из которых два года условно. Остальные два года могут быть проведены под домашним арестом с электронным браслетом вместо тюрьмы. Кроме того, ей был назначен штраф в размере 100 тыс. евро.

    Сторонники Ле Пен по всей Европе, включая Илона Маска, осудили решение суда. Сам Трамп назвал приговор «очень важным событием». Выступая на французском телевидении вечером в понедельник, Ле Пен заявила, что не собирается покидать политику и планирует бороться за свое право баллотироваться на пост президента.

    «Я борец, я не позволю себя устранить», – сказала она.

    Марин Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет.

    Bloomberg сообщало, что судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции.

    В связи с приговором Марин Ле Пен глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    31 марта 2025, 14:37 • Новости дня
    Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свое мнение по поводу приговора, вынесенного главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Захарова назвала это событие «агонией либеральной демократии», передает ТАСС.

    Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

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    31 марта 2025, 23:18 • Новости дня
    Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

    Ле Пен заявила об отказе просить Макрона о помиловании после приговора во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую признали виновной в растрате средств ЕС, заявила, что не станет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании.

    «Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии», – приводит слова Ле Пен ТАСС со ссылкой на TF1.

    Она подчеркнула, что надеется на непредвзятость апелляционного суда и считает, что в демократическом обществе решать должны избиратели.

    По информации AFP, Елисейский дворец пока не прокомментировал решение суда. Однако, как сообщил источник, премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил озабоченность в связи с вынесенным приговором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах. Ле Пен решила подать апелляцию на приговор.

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    1 апреля 2025, 05:46 • Новости дня
    Госдеп напомнил о демократических ценностях после приговора Ле Пен во Франции

    Госдеп призвал Запад не исключать неудобные фигуры из политики после приговора Ле Пен

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс в связи с приговором Марин Ле Пен во Франции.

    «Мы осведомлены о приговоре. И в целом я бы направила вас к французским властям за дальнейшими комментариями по поводу этого юридического решения», – приводит слова Брюс ТАСС.

    Брюс подчеркнула, что Запад должен не только говорить о демократических ценностях, но и «жить ими», не исключая неудобные фигуры из политического процесса. Брюс напомнила о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где было отмечено, что свободу слова необходимо защищать, а исключение людей из политического процесса неприемлемо.

    Кроме того, Брюс выразила обеспокоенность по поводу ситуации в США, отметив, что агрессивная и коррумпированная юридическая кампания ведется против нынешней администрации. Она подчеркнула, что в США ценится право каждого высказывать свое мнение, независимо от согласия или несогласия с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Ле Пен решила подать апелляцию на приговор. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он также заявлял, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    31 марта 2025, 22:35 • Новости дня
    Лондон объявил о встрече военного руководства Британии, Франции и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Представители военных ведомств Великобритании, Франции и Украины соберутся для обсуждения украинского конфликта и разработки детального плана урегулирования в ближайшие дни.

    Британское правительство сообщило, что представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут встречу для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Объявление о планируемой встрече было сделано после разговора британского премьера Кира Стармера с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, встреча будет посвящена продвижению следующего этапа детального планирования.

    Ранее СМИ писали, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению.

    Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

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    1 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg: Приговор Ле Пен усилил напряженность во Франции

    Bloomberg: Запрет Ле Пен участвовать в выборах грозит ростом недовольства во Франции

    Bloomberg: Приговор Ле Пен усилил напряженность во Франции
    @ IMAGO/Andrea Savorani Neri/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg.

    Запрет на участие Марин Ле Пен в президентских выборах 2027 года вызывает опасения по поводу роста антиэлитных настроений во Франции, что может подорвать усилия по стабилизации общественных финансов страны. Как передает Bloomberg, решение суда угрожает хрупкому миру, который позволил правительству Эммануэля Макрона принять бюджет на 2025 год. Это также увеличивает вероятность вынесения вотума недоверия в парламенте и может передать управление партией «Национальное объединение» молодому, еще неопытному лидеру.

    Марин Ле Пен и ее союзники считают решение суда заговором элиты. В интервью французскому каналу TF1 она заявила, что запрет является «политическим решением». Ле Пен добавила, что судьи используют методы, которые раньше считались характерными для авторитарных режимов. Она планирует обжаловать это решение, но шансы на успешный исход дела, по мнению французских юридических экспертов, невелики.

    Политическая ситуация во Франции остается напряженной, после того как Макрон утратил парламентское большинство в прошлом году. Партия Ле Пен добилась исторического результата на первых выборах, но была заблокирована в парламенте объединенными усилиями других партий, что усилило недоверие среди ее сторонников. На фоне этой ситуации ее преемник Жордан Барделла, популярный среди молодежи, может стать альтернативным лидером, но его неопытность вызывает сомнения, указывает Bloomberg.

    На фоне судебного запрета Ле Пен «Национальное объединение» сталкивается с внутренними вызовами и критикой в адрес главы партии Жордана Барделлы. Его политическая зрелость ставится под вопрос. Внутренние аудиты партии выявили недостатки в подготовке кандидатов на парламентские выборы, что также отразилось на результатах голосования.

    В то время, когда Европа усиливает поддержку Украине, Франция может столкнуться с политической нестабильностью. Это может повлиять на международные усилия по установлению мира, особенно на фоне призывов Дональда Трампа к прекращению огня и попыток Владимира Путина расколоть западный альянс, отмечает агентство. Также остается открытым вопрос, сможет ли Барделла объединить партию и привести ее к победе в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет, в то же время она заявила, что не станет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании.

    В связи с приговором Марин Ле Пен глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    31 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии

    Песков связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократических норм

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает ситуацию вокруг приговора лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен внутренним делом Франции, но решение говорит о постепенном отступлении ЕС от демократических ценностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что ситуация вокруг приговора Ле Пен является внутренним делом Франции, однако выразил мнение, что Европа все меньше опирается на демократию в политических процессах, передает ТАСС.

    Песков заявил, что все «больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм».

    Ранее Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» суд в Париже признал виновными по делу о парламентских ассистентах.

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    31 марта 2025, 17:12 • Новости дня
    Адвокат Ле Пен сообщил о намерении обжаловать приговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен собирается подать апелляцию на решение парижского суда.

    Об этом сообщил адвокат Ле Пен Родольф Босселю, передает ТАСС. «Прежде всего, хочу сказать, что мы обжалуем этот приговор», – сказал он в эфире BFMTV.

    Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.

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