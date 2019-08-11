Письма из Крыма разрушают иллюзии Украины о возвращении полуострова

Жители крымского полуострова рассказали украинскому политику об изменениях с 2014 года, которые почувствовали они сами. И хотя есть и отрицательные моменты, на которые жалуются крымчане, многие не скрывают реальные улучшения. Как же изменилась жизнь простых жителей Крыма на фоне «европеизации» Украины?

Бывший министр курортов Крыма в 2010 году, а ныне советник главы минагрополитики Украины Александр Лиев на своей странице в Facebook опубликовал ответы жителей Крыма на его вопрос, а какие изменения лично вы ощутили с 2014 года. По его словам, он получил 59 ответов. Жители полуострова отметили много улучшений для себя и в целом для Крыма, хотя нельзя не отметить, что некоторые остались все-таки чем-то недовольны, продолжают скучать по Украине, украинским гостям и украинской речи.

Крымчане открыто указывают на положительные изменения, которые сложно не заметить даже будучи туристом и которые подтверждаются цифрами. Так, в своих письмах они прежде всего отмечают улучшение качества дорог и инфраструктуры.

«Дороги стали лучше. Всюду есть разметка. Для водителя это очень хорошо, снижает напряжение при вождении в ночное время. Сюда же можно добавить фотофиксацию штрафов. На дорогах в Крыму стало лучше, это плюс. Сюда же добавлю капительный ремонт тротуаров в Симферополе», - пишет житель этого города.

«Делают дороги именно в Крыму. Это правда тот плюс, на который стоит обратить внимание», - пишет производитель крымских чаев.

Двое авторов писем заявили, что разница между Крымом и материковой Украиной видна сразу же после пересечения границы. «Когда я перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан по дороге и нет элементарного света», – отметил автор одного из писем.

«Я из Судака, но живу сейчас в Севастополе. Часто бываю дома в Судаке. Дорога строится прямо на глазах», - указывается в другом письме.

Также жители полуострова говорят об улучшении качества бесплатной медицины. «Много строят и реставрируют: Ливадия, Артек, новые корпуса больниц в Симферополе», - пишет один из жителей полуострова.

«Медицина стала лучше, и она реально бесплатная. Транспорт стал лучше»,

- пишет другой крымчанин.

После развала СССР крымская инфраструктура по большому счету была «законсервирована» вплоть до 2014 года, пока полуостров не стал частью России. Инвестиции в ее модернизацию были минимальны, а уж новых объектов и подавно не строилось. Постепенно здания, дороги и другая инфраструктура приходили в упадок, побелка слазила, ямы разрастались. Только сейчас постепенно курортный регион начинает приобретать тот лоск, который должен иметь прибрежный и южный регион.

Все это стало возможно в том числе благодаря безвозмездным вливаниям в крымский бюджет из федерального центра. С 2015 по 2019 годы их размер в бюджет только республики Крым составил более 524 млрд рублей, еще почти 100 млрд рублей за пять лет получил бюджет Севастополя.

Но для начала властям РФ пришлось решить насущные проблемы, без которых дальнейшее развитие и процветание региона было бы невозможно. Причем, из-за блокады Украины эти вопросы пришлось решать в чрезвычайном режиме. Это бесперебойное снабжение полуострова электроэнергией и газом, а также организация прямого автомобильного и железнодорожного движения, расширение возможностей авиационного сообщения. И все это было сделано быстро и за счет дополнительных средств в рамках целевых госпрограмм.

В рекордные сроки был проложен энергокабель в Крым, построены две новые электростанции с запасом выработки электроэнергии, рассчитанный на экономический рост региона и рост потребления энергии. Строительство Крымского моста стало настоящим чудом, в которое никак не могли поверить злопыхатели, устроившие в свое время энергетическую и экономическую блокаду для жителей полуострова. Авиационные ворота Крыма значительно расширены, а к концу этого года запустят прямое железнодорожное сообщение с материком и достроят федеральную трассу «Таврида».

Если в 2013 году на самолете в Крым прибывало всего 10% туристов, на пароме – 24%, то в 2018 году основной приток гостей пришелся на Крымский мост (47%), а на самолете прилетело 37% отдыхающих. Железная дорога обещает дать новый всплеск деловой и туристической активности. Хотя по числу туристов Крыму удалось не только догнать, но и перегнать показатели украинского периода. Если в 2013 году на полуострове отдохнуло 5,9 млн туристов, то в 2018 году – 6,8 млн человек. В этом году ожидаются очередные рекордные показатели по числу отдыхающих.

«Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо», – написал местный житель. «Нормально. Газ провели, что обещали еще с 1991 года», - пишет другой житель Крыма.

Отмечается и улучшение финансового благополучия, особенно наименее защищенных граждан. «Очень хорошо ощутили приход РФ пенсионеры и бюджетники. Реально заработные платы и пенсии поднялись», - пишет местный житель, который устанавливает кондиционеры. По его словам, именно от бюджетников и пенсионеров в 2015 и 2016 годах было больше всего заказов на установку кондиционеров, что для жаркого климата Крыма – один из важных условий комфортного проживания.

Средняя зарплата учителей на полуострове в прошлом году составила – 28,3 тыс. рублей, тогда как на Украине сотрудники образования получают в среднем 6,4 тыс. грн или 16,6 тыс. рублей, и то далеко не все. Зачастую ищут учителя на зарплату в 4-5 тыс. грн.

Средняя пенсия в Крыму в 2019 году составила 12661 рубль. Это на 40% больше, чем средняя пенсия на Украине, которая равна 2899 грн или 7548 рублям.

Крымчане в своих письмах украинскому политику отмечают, что бизнес после перехода в Россию стало вести намного легче, хоть налоги приходится платить исправно. «Бизнес стало вести легче. Никаких теневых схем теперь нет. Налоговики и силовики в 2015 году все популярно объяснили: налоги нужно платить. Налоги высокие, но работать можно – правила понятные», - отмечает житель полуострова.

«Открыл новый аттракцион, уже четвертый. Тогда в 2012 году открывать первый проект было сложнее. Сейчас это легче. Туристов в июле было много», - пишет еще один местный бизнесмен, предоставляющий развлекательные услуги туристам.

Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией действительно претерпел серьезные изменения в правовом поле. При этом, предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Например, за пять лет после воссоединения Крыма с Россией 36-летний симферополец Дмитрий Борисов сумел не просто встать на ноги как бизнесмен, но и решился на исполнение своей детской мечты. А начиналось все с «гаража». «У меня было небольшое производство при Украине, можно сказать, гаражный цех. А в 2015 году уже купил промышленное серьезное оборудование, потому что средства накопил», – рассказывает Дмитрий Борисов, который основал четыре года назад первый в Крыму кабельный завод «Энергомир».

Для расширения бизнеса летом 2018 года взял льготный кредит в рамках госпрограммы под 6,5% годовых, и купил оборудование для увеличения производственных мощностей кабельного завода в 2-2,5 раза.

Недавно Борисов решил заняться новым видом бизнеса – открытием завода по розливу питьевой воды «Точные поставки». «Это детская мечта, – объясняет Борисов. – Один завод закрывался, и я купил у владельца почти новое оборудование». Реализовать мечту удалось благодаря заработанным средствам на кабельном заводе и открытому в 2017 году отелю «Петр» в Евпатории. Туристический бизнес в Крыму, как известно, растет словно на дрожжах.

И это лишь один из многочисленных примеров расцветания бизнеса в Крыму.

Улучшение финансового благосостояния на полуострове не могло не сказаться на общем социально-культурном уровне Крыма. Жители региона отмечают снижение уровня преступности: на улицах стало спокойнее, в общественных местах меньше пьют и курят.

«Уменьшилась криминогенная обстановка. В Симферополе водители безбоязненно оставляют видеорегистраторы в автомобиле. В Киеве это невозможно, постоянно автокражи», - пишет симферополец. «Не бухают и не курят на остановках и в общественном транспорте. Полиция это отработала. И это плюс», - добавляет активный пользовать маршруток в Симферополе.

По данным «Трезвой России», в 2018 году полуостров вошел в топ-20 самых трезвых регионов России.

Повышение финансового благополучения вместе с ростом трезвости действительно привели к улучшению ситуации с преступностью.

Еще в 2012 году Крым занимал первое место на Украине по уровню преступности – 1804 преступления на 100 тыс. населения. В 2018 году на полуострове зарегистрировано более чем на 50% меньше преступлений - 1172 на 100 тыс. человек. Даже в России в целом этот показатель выше.

Конечно, не обошлось и без отрицательных моментов. Не все довольны текущим положением дел. Например, один из жителей недоволен, что «многие приличные кафе переоборудовали под столовые с подносами». «Это так популярно в России. Рестораны в проигрыше. Нет, это назад в прошлое. Однозначно», - считает автор письма.

Другой крымчанин, который работает в отеле в Евпатории, сообщает: «Хуже не стало по бизнесу, но не работают банки и в связи с этим нет банковским сервисов, к которым люди привыкли. Многих это раздражает». По его словам, гости отеля в основном приезжают теперь из Москвы и Санкт-Петербурга, и, по его оценке, они «хамят и скандалят», а «при Украине контингент был интеллигентнее, чем сейчас».

Что касается формата кафе или оценки интеллигентности москвичей и петербуржцев, то это дискуссионное суждение. Вероятно, в Крым теперь приезжают туристы, избалованные Турцией и другой заграницей, а, значит, и более требовантельные. Но факт, что и с более набитыми кошельками, чем с Украины.

А вот ограничение банковского бизнеса и услуг на полуострове действительно существуют из-за отсутствия признания Крыма российским на Западе по политическим мотивам. Крупные банки опасаются в открытую вести бизнес на полуострове из-за угрозы санкций и возможных последний уже для всей финансовой системы России.

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Крымчане также пожаловались на высокие цены, грязное море, большое количество военных и патрульных вокруг. Один из авторов сожалеет, что железнодорожный вокзал пустует. По его мнению, железнодорожное сообщение в Киев нужно и Украине, и Крыму. Однако, когда оно возобновит работу – пока неизвестно. Это зависит не от Москвы.

Зато в скором времени будет запущено прямое железнодорожное сообщение с Россией через Керченский пролив. И эта дорога обещает в прямом смысле озолотить Крым. Железная дорога даст новый рекордный рост туристов в следующем туристическом сезоне, поможет как минимум удержать цены на продукты и товары от роста благодаря сокращению логистических издержек, а также подтолкнет частные инвестиции в регион, что обеспечит очередной строительный бум на полуострове теперь уже частных объектов инфраструктуры.

Сложно не признать, что после 2014 года Украина и Крым пошли по разным дорогам. В то время, как Крым благодаря финансовой и человеческой заботе России на глазах расцветает и его потенциал дальнейшего развития еще до конца не раскрыт. Украина явно зашла в экономический тупик, оказавшись в долговых тисках МВФ с жестким падением благосостояния. Надежды Украины не просто стать членом ЕС, но еще и выйти на европейский уровень жизни с европейскими зарплатами потерпели полный крах, чего и следовало ожидать. Европейскими, как известно, на Украине стали только тарифы на газ.

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