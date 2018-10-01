Как Крым строит свой бизнес в России

Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.

За пять лет после воссоединения Крыма с Россией 36-летний симферополец Дмитрий Борисов сумел не просто встать на ноги как бизнесмен, но и решился на исполнение своей детской мечты. А начиналось все с «гаража». «У меня было небольшое производство при Украине, можно сказать гаражный цех. А в 2015 году уже купил промышленное серьезное оборудование, потому что средства накопил», – рассказывает Дмитрий Борисов, который основал четыре года назад первый кабельный завод в Крыму «Энергомир».

На тот момент кредиты не брал, но для расширения бизнеса летом 2018 года взял льготный кредит в рамках госпрограммы под 6,5% годовых, и купил оборудование. Когда его установка завершится, производственные мощности кабельного завода будут увеличены в 2-2,5 раза. Продукция с завода поставляется не только для Крыма, а для всего Южно-Федерального округа.

Недавно Борисов решил заняться новым видом бизнеса. Сейчас монтируется оборудование для открытия в 2019 году еще одного завода – по розливу питьевой воды «Точные поставки». «Это детская мечта, – объясняет Борисов. – Один завод закрывался, и я купил у владельца почти новое оборудование». Реализовать мечту удалось благодаря заработанным средствам на кабельном заводе и открытому в 2017 году отелю «Петр» в Евпатории. Туристический бизнес в Крыму, как известно, растет как на дрожжах.

28-летний симферополец Евгений Щекотилов до 2014 года занимался только выращиванием зерновых и масличных, однако с присоединением Крыма к России для его сельскохозяйственного бизнеса открылись новые перспективы. И теперь его группа компаний занимается еще и переработкой молока, и производством овощей. Оборот ГК за последние четыре-пять лет вырос примерно на 40% и составляет 70-80 млн рублей в год, говорит Щекотилов.

Расшириться удалось благодаря грантовой поддержке. Бизнесмен разработал стартап по переработке молока, подал в местное министерство сельского хозяйства проект и получил невозвратный целевой грант на 1,5 млн рублей для развития своего проекта. Кроме того, он получил грант на 3 млн рублей на создание семейной животноводческой фермы. «Благодаря грантам на сельское хозяйство мы купили технику, в частности, трактор, и элитных коров», – говорит Щекотилов.

«Мы поставляем молочную продукцию внутри республики. Это натуральная продукция без единой добавки. Возим ее в детские сады и школы в нескольких районах республики. Существует, к сожалению, большая проблема с поставкой некачественных продуктов», – рассказывает симферопольский бизнесмен.

«Бизнес в Крыму претерпел коренные изменения в силу того, что теперь он работает в российском правовом поле.

Есть объективные трудности, но появились и огромные перспективы, связанные с расширением географии поставок продукции крымских предприятий по России.

За последние годы построены новые производства по выпуску полимерных труб, корабельных красок, газобетона и другие. Активно развивается туристическая сфера: как строительство новых отелей, так и туристической инфраструктуры в целом, а также объекты агропромышленного комплекса. Идет закладка новых садов и виноградников. Примеров масса», – говорит президент «Опоры России»: Александр Калинин.

Конечно, все это не могло не сказаться на социально-экономическом развитии региона, добавляет он. Так, ВРП Крыма с 2015 по 2018 годы вырос в 1,3 раза, тогда как в 2012-2013 годах крымская экономика находилась в состоянии стагнации, и рост валового регионального продукта был в районе нуля. В прошлом году экономика полуострова выросла сразу на 10%. Минэкономики республики ожидает продолжения экономического роста на 4-5% на ближайшие годы.

«В целом по сравнению с украинским периодом увеличилась активность застройки в Крыму», – отметил бизнесмен Дмитрий Борисов. Более 877 млрд рублей выдается на более 800 объектов капитального строительства и различные мероприятия в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года.

На эту тему

Среднийи малый бизнес на полуострове поддерживается довольно активно. По данным Калинина, за пять лет было выделено почти 1,8 млрд рублей, финансовую поддержку получил 1241 предприниматель на общую сумму 3,5 млрд рублей, благодаря чему создано более 2,4 тыс. новых рабочих мест.

Особую поддержку получает и промышленность. «За три года господдержку на модернизацию и техническое перевооружение получили 38 промышленных предприятий на 300 млн рублей, что позволило дополнительно привлечь более 4 млрд рублей собственных средств предприятий. Как результат, только в 2018 году крымскими предприятиями освоен выпуск 22 наименований новых видов продукции, в том числе, высокотехнологичной. В текущем году планируется освоить еще 28 видов», – рассказывает Александр Калинин.

«Положительных моментов достаточно, – утверждает фермер Евгений Щекотилов. – Получаем льготные кредиты. Конечно, 100 млн рублей мы не можем получить на территории республики – здесь нет банков, способных выдавать такие кредиты, нет общероссийских страховых компаний, что, видимо, связано с санкциями. Но при этом у нас есть микрофинансовые предприятия, которые выдают нам льготные кредиты под 7% годовых, благодаря которым развиваемся».

«Росагролизинг идет на встречу: мы обновили парк сельхозтехники благодаря лизингу вообще под 5% годовых», – добавляет предприниматель. Кроме того, Росагролизинг отсрочил часть платежей для компании на начало сбора урожая 2019 года, когда будут больше зарабатывать. «Сейчас сумма меньше, нам легче», – говорит бизнесмен. «Когда в прошлом году была засуха, ЧС, мы подали документы на возмещение, пока нам возместили затраты на топливо», – добавляет Щекотилов. Бизнесмен совсем не жалеет, что занимается таким непростым делом как сельское хозяйство: «Не жалею. Сельское хозяйство – это наша стезя».

По данным Минэкономразвития, благодаря докапитализации на 596,88 млн рублей в прошлом году Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым малому и среднему бизнесу было выдано 170 микрозаймов на 312,1 млн рублей.

Докапитализация в 2018 году Крымского гарантийного фонда позволила ему предоставить 164 поручительства под кредиты в коммерческих банках на более чем 1,2 млрд рублей. Предприниматели благодаря этому привлекли более 2,4 млрд рублей в виде кредитов.

Дмитрий Борисов из плюсов тоже отмечает государственные субсидии. Это и льготное кредитование под 6,5%, и городские субсидии, которые компенсировали часть затрат на закупку нового оборудования. «Городские субсидии – это невеликие деньги, но все равно очень приятно, и деньги лишними не бывают. Хорошо, что в России начали думать о развитием и помощи предпринимателям. Понятно, что налогов мы все равно больше платим, чем эти субсидии, но лучше с ними, чем без них», – добавляет бизнесмен.

«В Крыму созданы уникальные условия для ведения предпринимательской деятельности. В первую очередь это связано с функционированием свободной экономической зоны (СЭЗ) на полуострове. Таких условий нет ни в одном регионе России»,

– говорит президент «Опоры России».

В частности, социальные платежи (в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования) снижены на десять лет с 30,6% до 7,6%. Ставка налога на прибыль в первые три года получения статуса участника СЭЗ снижена в десять раз – с 20% до 2%. Налог на имущество обнуляется. Резидент СЭЗ также получает право приобрести земельный участок без аукциона, и освобождается от уплаты земельного налога. С января 2015 года участники свободной экономической зоны, которых уже насчитывается около 2 тыс. на полуострове, вложили порядка 80 млрд рублей, создали 34 тыс. рабочих мест. Причем, почти 93% проектов, реализуемых в СЭЗ, - это малый и средний бизнес, отмечает Калинин.

Также на полуострове работает госпрограмма по развитию малого и среднего предпринимательства. «В 2019 году планируется развитие действующей инфраструктуры поддержки бизнеса: Фонда поддержки предпринимательства, Центра народных художественных промыслов и ремесел, Центра кластерного развития, а также создание региональной лизинговой компании», – говорит Калинин.

Из числа проблем бизнесмен Борисов называет сложности с увеличением электрических мощностей. «Это довольно непростая задача получить больше мощностей и для завода, и для отеля. Проблема в бюрократическом аппарате местного министерства энергетики», – говорит крымский предприниматель. «Были проблемы с транспортом, пока не сделали Крымский мост. Сейчас эта проблема решена. На паромах возить продукцию или сырье было дорого. Теперь логистические затраты подешевели на 20%», – рассказывает Борисов.

Имеются также сложности с персоналом, которого до сих пор не хватает. «Проблема ментальная: крымчане не очень любят работать. С отелем полегче, на заводе – сложнее. Причем, не хватает не только профессионалов. Эта проблема до сих пор есть у любого крымского производителя», – признается бизнесмен. По его словам, искать новых сотрудников пытаются из числа приезжих с материка: людей едет довольно много. Сейчас у него в штате примерно 20-30% сотрудников с материка, остальные – крымчане.

Бизнесмен отмечает дороговизну банковского обслуживания. «Конкуренции практически нет, банков мало работает. Соответственно, очень дорогие комиссии за банковские операции и зарплатные проекты, обслуживаться на материке – дешевле», – говорит крымский предприниматель. На вопрос мешает ли санкционная и геополитическая возня вокруг Крыма его бизнесу, Борисов говорит, что «производству это не мешает». «Единственное, напрямую в Китае купить оборудование не могу. Мне приходится это делать через материковые компании. И на экспорт, наверное, вряд ли смогу работать, по крайней мере, напрямую. Придется, видимо, компанию на материке открывать либо через каких-то посредников работать», – говорит бизнесмен.

«Контрольно-надзорные органы прям так чтоб сильно – не допекают. Сильной назойливости я пока не вижу», – добавляет Борисов.

Щекотилов больше жалуется на бюрократию: «Очень много отчетностей из-за большего числа структур вокруг бизнеса, которым приходиться платить. Куча непонятных разрешений, инструктажей. По пожарной безопасности, например, 47 инструктажей. Мы об этом говорим, и благодаря «Опере России» доносим до правительства наши желания, решения и поправки».