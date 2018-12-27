Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте?

Курортный сезон в Крыму стал не только самым успешным за все постсоветские годы. В прошлом году полуостров посетило рекордное число отдыхающих – 6,8 млн человек. Это на целых 26% больше, чем в 2017 году. Так много туристов в Крыму не было со времен развала СССР, а с тех пор минуло уже 28 лет. Последний раз пиковый поток был достигнут в 2012 году, когда на полуострове отдохнуло 6,1 млн человек. Таким образом, Крыму потребовалось всего пять лет на то, чтобы в составе РФ побить еще и рекорд украинского периода истории полуострова.

При этом российские туристы оставляют на курорте значительно больше денег, чем раньше, чему рад как бизнес, так и местные власти. Прямые доходы от туристической отрасли Крыма в виде налоговых поступлений в прошлом году выросли почти на треть, превысив 3,2 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как подсчитали в минкурортов Крыма, в среднем один турист на отдыхе на полуострове тратит от 48 до 90 тыс. рублей. Структура расходов в среднем выглядит так: основная часть (42%) уходит на жилье и питание, четверть (24%) – на развлечения, рестораны и экскурсии, чуть меньше (20%) – на проезд, и 12% – на сувениры и прочее.

Из самого дешевого варианта отдыха, рассчитанного на непритязательного туриста, Крым постепенно превращается во вполне престижное место под солнцем. Более привередливые россияне-туристы стимулируют крымчан улучшать качество обслуживания, а также разрабатывать и открывать новые экскурсионные туристические маршруты, до которых раньше мало кому было дело.

«Успех обусловлен открытием Керченского моста. Это придало импульс транспортному и туристическому потоку. Это основная причина», – говорит глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

Любопытно, что, несмотря на санкции, в Крым едут иностранцы.

Если в украинский период полуостров посещали представители 50 стран, то в прошлом году в Крыму побывали люди из 132 стран. Это своеобразный рекорд за всю историю Крыма,

говорил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. «Это ближнее, дальнее и очень дальнее зарубежье, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Канада и прочие. Представители этих стран все отметились в Крыму, небольшими, но организованными группами. Одним из факторов привлечения иностранных туристов стал лечебный туризм. Им наплевать на санкции и что там говорят о Крыме, они уже на своем опыте знают, что лечение у нас на высшем уровне и заменить его ничем невозможно», – сказал Черняк.

Удастся ли Крыму поставить новые рекорды в туристическом сезоне 2019 года? Интерес россиян к отдыху в Крыму не иссякает. Крым вышел в лидеры по бронированию авиабилетов по России на лето. Объем ранних бронирований авиабилетов в Крым на лето 2019 года вырос на 37% по сравнению с прошлым годом, рассказал Аксенов. Пятерка самых популярных мест для отдыха россиян в 2019 году – это Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта и Судак.

Однако в этом году крымчане ждут более спокойный сезон, который станет подготовкой для взятия новой высоты в сфере туризма в 2020 году. «В этом году мы не ждем больших активностей. Программа минимум – турпоток будет на уровне прошлого года, а программа максимум – рост турпотока на 10–15%. Потому что 2019 год будет промежуточным. В 2018 году, как известно, открылся Керченский мост, а в 2020 году по мосту в сезон пойдут поезда, а также будет готова федеральная трасса «Таврида». Это даст дополнительный импульс пассажиропотоку», – считает Борис Зелинский.

Первый пассажирский поезд обещают пустить на полуостров 8 декабря 2019 года, то есть это произойдет в конце туристического сезона. Поэтому в полной мере эффект от этого события можно будет увидеть и оценить уже в следующем сезоне 2020 года. Причем после ввода в строй железнодорожной части моста ожидается не только рост турпотока, но и бум строительства отелей и санаторно-культурных объектов. Так как железная дорога существенно облегчит и удешевит доставку стройматериалов, оборудования и других грузов.

«Но в 2019 году серьезных предпосылок для роста турпотока нет. Единственное, что может подтолкнуть к новым рекордам, – это курс евро и доллара», – считает собеседник.

«Если рубль не будет укрепляться по отношению к евро и доллару, то для внутреннего туризма это будет хорошо. Часть туристов, которые ориентировались на зарубежный продукт, предпочтут внутренний из-за высокой ценовой разницы. Эксперты говорят, что и Крым с Кавказом в 2019 году подорожали по сравнению с прошлогодним сезоном. Но Крым подорожал не более чем на 10%, а зарубежный продукт в долларовом эквиваленте – на все 30–40% на сезон 2019 года», – говорит Зелинский.

Глава Крыма посетовал, что развиваться туризму на полуострове мешает высокая стоимость авиабилетов, а объем субсидий на перевозку студентов, пенсионеров и инвалидов лучше увеличить. Впрочем, сегодня купить билет в Симферополь можно по вполне доступной цене, например на 6–13 июля авиабилеты есть от 10 тыс. рублей туда-обратно авиакомпанией NordWind, около 13 тыс. рублей бортом S7 и от 17 тыс. рублей «Аэрофлотом».

Радуясь, с одной стороны, природной и экскурсионной насыщенности или лечебным возможностям крымских здравниц, с другой стороны, туристы недовольны высокими ценами, неудобным транспортом и неразвитостью туристической инфраструктуры.

На эту тему

«Все меняется потихоньку. Чтобы радикально изменить ситуацию, необходимо, чтобы прошло лет десять. Прошло пока пять лет – и уже заметны улучшения. Отели подтягивают сервис, муниципалитеты приводят в порядок набережные. Еще вчера у нас был паром с очередями, а теперь автомобильный мост. Есть и другие проблемы, которые приходится решать. Еще вчера у нас был дефицит электроэнергии, сейчас уже профицит. Ведутся работы, чтобы обеспечить Крым пресной водой, разрабатываются проекты очистных сооружений и т. д.», – говорит собеседник.

Что касается дороговизны, то надо понимать, что на любом пляжном курорте в пик сезона туристы столкнутся с более высокими ценами, с очередями, перезагруженной инфраструктурой. «Так было всегда, во все времена. При этом Крым однозначно не дороже Сочи, а инфраструктура определенно дешевле. Мои рекомендации – планируйте отпуск не в августе, а приезжайте в Крым в мае, июне или сентябре. Тогда вы не столкнетесь с переизбытком людей, который создает проблемы», – говорит Зелинский.

Во-первых, в мае самое комфортное время для изучения Крыма с экскурсионной точки зрения. «В мае можно передвигаться по полуострову без кондиционеров, удушающей жары и без пробок. Все цветет, все зелено, появляются первые фрукты. И все дешево. Цены в мае могут отличаться от августовских в два раза, в частности на отели. Море в мае может прогреваться до 18 градусов», – говорит Зелинский.

Во-вторых, Крым славится лечением в санаториях, где зачастую есть бассейны, как открытые, так и закрытые, в том числе и с морской водой, если вода в море все-таки холодная. «Зимой лечение в санаториях еще дешевле, чем в мае. Кроме того, в зимний период пользуются спросом туры выходного дня. Едут туристы из Южного федерального округа плюс сами крымчане. Сейчас очень популярен т. н. внутрикрымский туризм. «Ялта Интурист» каждый уикенд принимает по 1,5 тыс. туристов. Основная масса – это крымчане, которые приезжают на два–три дня отдохнуть», – рассказывает собеседник. Не говоря уже о различных конференциях и школьных экскурсионных программах.