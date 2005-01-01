За что туристы все больше хвалят Крым

Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим?

Итоги высокого сезона позволяют ожидать, что в этом году Крым посетит около 6 млн туристов. Это пиковый уровень турпотока на полуостров за постсоветские времена.

«Лучший результат в украинские времена был в районе 5,5–6 млн туристов. Больше половины – 4 млн – это украинские туристы, 2 млн – туристы из России. То, что Крым, фактически потеряв украинский рынок, всего за три года (2014-й не считаем) сумел восстановить туристический поток до 6 млн человек, – это колоссальная заслуга тех, кто работает в Крыму», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В 2017 году, по его оценкам, турпоток в Крым составил 5,1–5,2 млн человек, в этом году будет 5,9–6 млн.

Двигателем роста, как и ожидалось, стал Крымский мост.

«Весь прирост туристов, который мы оцениваем в 800–900 тыс. человек к прошлому году, прошел именно через мост. Раньше туристический поток, идущий на полуостров, распределялся поровну между аэропортом и паромом. В этом году аэропорт показал прошлогодний результат, но существенно выросло число туристов, прибывших на своих машинах», – говорит Ромашкин.

«Сработал также интерес к историческому событию: многие хотели увидеть самый большой и красивый мост, сделать селфи», – добавляет он. Сыграл и экономический фактор. «На фоне удорожания нефти перелет из Москвы в Симферополь на семью стал стоить в районе 40 тыс. рублей, тогда как на машине с учетом моста можно было доехать часов за 20», – указывает Ромашкин.

Но самое интересное, что довольных отдыхом в Крыму туристов становится больше. Согласно всероссийскому опросу, проведенному интернет-сервисом для путешественников Biletix, больше половины (56,8%) самостоятельных туристов хотели бы вернуться на полуостров следующим летом. В прошлом году таковых было 44,9%. При этом доля туристов, которые заявили о том, что больше не вернутся в Крым, снизилась с 13,6% до 9,3%.

Еще больше выросло число туристов, которые готовы рекомендовать отдых в Крыму своим родным и близким.

Если по результатам летнего сезона в 2017 году таковых было только 32%, то в 2018 году – уже 50%. Доля же тех, кто точно не порекомендует отдых в Крыму, снизилась с 7,5% до 3,4%.

Что же больше всего понравилось в Крыму отдыхающим? Большинство отметили красоту природы (54%), чистоту пляжей и моря (46,6%), благоприятный местный климат, а также насыщенность экскурсионных возможностей (42,4%). «На мой взгляд как обычного туриста, море в Крыму действительно чище, то ли в силу особенностей течения, то ли в силу того, что там не так много песчаных пляжей», – говорит Ромашкин.

«Люди оценили крымский климат. Возможно, можно отдохнуть дешевле в Турции или Греции. Но когда там за 40 градусов в тени, то приходится целый день спасаться от жары под кондиционером. В Крыму же погода устойчиво теплая, но жара не аномальная и переносится легче, чем на зарубежных курортах. И в крымских санаториях люди чувствуют ощутимый результат. Климат и природа здесь лечат», – говорит глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

А вот желание россиян проводить на морском курорте больше времени не на море, а на экскурсиях стало неожиданным. «Когда мы начинали развивать экскурсионные программы, я не верил, что найдутся люди, которые, будучи в Крыму пять–семь дней и ночуя в приморских городах, будут оставлять на море только полчаса-час в день, а все остальное время проводить на экскурсиях. Но оказалось, что мы воспринимаем Крым не только как морской курорт, но и как экскурсионный туристический маршрут», – говорит Ромашкин.

«Если в целом турпоток в Крым вырос на 15%, то поток экскурсантов увеличился в десятки раз. После присоединения к России снова стали интересоваться историей царской семьи, обороной Севастополя и т. д.», – добавляет он.

Не обошлось, конечно, и без минусов. Согласно опросу, наибольшие претензии у туристов вызывают высокие цены (66,9%), неудобный транспорт (37,3%) и неразвитость туристической инфраструктуры (34,7%).

Недовольство высокими ценами, скорее всего, связано с сохранением традиционного представления, что Крым – это бюджетный отдых. У тех, кто ездил сюда раньше, создалось впечатление, что он стал очень дорогим, так как они хорошо помнят дешевый украинский Крым. «Украина по уровню жизни отличалась от России. Четыре года назад средняя зарплата в Крыму была в четыре раза ниже, чем в соседней Анапе. Горничная в отеле в украинские времена получала 6–7 тыс. рублей. За четыре года Крым подорожал в рублях. Но не потому, что крымчане такие жадные, а потому, что они стали платить горничной 20 тыс. рублей, так как в соседней Анапе платят столько же. В итоге Крым дорожал быстрее, чем Краснодарский край в эти годы», – объясняет Ромашкин.

На самом деле Крым все еще дешевле, чем, например, Геленджик или Лазаревское. «Просто если раньше отдых на полуострове был в два раза дешевле, то теперь он дешевле на 10%. Средний чек за ночевку в Крыму с трехразовым питанием – в районе 2 тыс. рублей. Это недорого. Для сравнения: подмосковные объекты стоят в среднем 2,6 тыс. рублей, центр Сочи – 3,4 тыс. рублей», – говорит собеседник.

Зелинский напоминает, что

Крым все-таки курорт и даже до революции был самым дорогим местом в Российской империи, как и в советские времена.

«Цены объясняются также дорогой логистикой и доставкой. Второй момент – курорт есть курорт. Понятно, что в Ницце цены выше, чем в Марселе, а в Монако дороже, чем в Ницце. Тем более что многие туристы приезжают в пиковый сезон, а цены в августе и октябре на морском курорте существенно отличаются», – добавляет Зелинский.

Что касается неудобного транспорта, то туристам могло не понравиться узкое дорожное «горлышко» после проезда по шикарному мосту, так как дорога еще не достроена. «Туристы могли простоять три–четыре часа в пробках, добираясь из Керчи в Феодосию. Но думаю, что в следующем году эта проблема будет решена», – говорит Ромашкин.

Еще один минус – отсутствие прямого железнодорожного сообщения. «Есть люди, которые не хотят летать самолетом и пользуются единым билетом – доезжают на поезде до Анапы, а дальше на автобусах их везут в Крым. Конечно, это неудобно и далеко», – отмечает Зелинский. Однако по мере открытия железнодорожной части Крымского моста, финиша строительства трассы «Таврида» все эти транспортные проблемы должны уйти.

Внутри же полуострова транспортное сообщение между курортными городами хорошо развито. «Передвигаться внутри Крыма легко. Например, из Севастополя до Ялты можно добраться за час, до Симферополя – минут за 50.

Наконец, туристы предъявляют претензии к неразвитости туристической инфраструктуры.

«В целом нельзя сказать, что все запущено. Музеи работают, ресторанов – масса. Есть отели на любой вкус. Но Крым большой и разный. Это сотни километров пляжей, десятки курортных поселков. Понятно, что они развиты по-разному. Судак и Гурзуф, например, значительно более развитые туристические места. Где-то в сезон, может, дорога загружена, где-то пляж перегружен, где-то больше мусора на пляжах. Где-то с проблемами справляются лучше, где-то – хуже», – говорит Зелинский.

«Крым очень быстро развивается. Но так как многие годы в него никто не инвестировал, то инфраструктура пришла в упадок», – говорит Ромашкин.

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На первых порах решались более глобальные инфраструктурные проблемы, в частности автономное электро- и водоснабжение полуострова. «Но для туристов не особенно заметно, какие серьезные изменения в энергосистеме полуострова произошли», – замечает он. Вот строительство мостового соединения с материковой Россией туристы уже заметили и восхитились. Как только достроится автомобильная дорога «Таврида», смогут оценить и скорость передвижения по новой трассе из Керчи.

«Многие туристы недоумевают, почему многое осталось как в 2014 и 2015 году, считают, что изменения небольшие и можно было бы двигаться быстрее. К сожалению, нет. Комплексная программа развития Республики Крым, принятая в 2014 году, предусматривает, например, комплексное отельное строительство только в 2018–2019 годах. Это связано с тем, что при отсутствии моста, который был введен только в мае этого года, никакое масштабное строительство в Крыму было невозможно. Песок в Анапе, например, стоит в шесть раз дешевле, чем в Крыму, потому что его надо дважды перегрузить с корабля на корабль», – объясняет собеседник.

Открытие моста для грузовиков этой осенью создаст возможности для полномасштабного строительства. «Серьезная стройка намечена в следующем году, и я думаю, что Крым еще сумеет удивить туристов», – заключает генеральный директор туроператора «Дельфин».