Путин на Крымском мосту объявил о чуде

Уникальное инженерное сооружение – Крымский мост – открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем – прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов.

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Он поблагодарил строителей за проделанную работу, сел в рыжий «Камаз», и проехался за рулем по новоиспеченному мосту во главе колонны из нескольких десятков грузовиков. Рядом с Путиным в кабине сидел начальник строительства Крымского моста и руководитель «СГМ-Мост» (дочка генподрядчика «Стройгазмонтаж») Александр Островский.

Владимир Путин назвал этот день открытия Крымского моста, который мечтали построить еще при царе-батюшке, историческим. «Этот проект, это чудо свершилось», – сказал глава государства, поблагодарив всех причастных к нему, начиная с саперов, экологов и археологов и заканчивая инженерами и рабочими. В пиковый период над проектом работало более 15 тыс. человек и 220 предприятий-смежников. «На этот проект работала вся страна», – отметил Путин.

Долгожданный мост открыли на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). И первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы.

Движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов запустят 16 мая в 5.30 мск одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Грузовики пока будут передвигаться на пароме, им разрешат проезд позже, поезда также пустят к концу года.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров. Проект Крымского моста по своему масштабу и сложности даже сравнивать сложно с другими подобными стройками. По сложности геологии и сжатым срокам строительства его можно сравнить со стройкой перехода через реку Обь в Томской области. Там тоже пришлось погружать сваи на глубину до 50 метров в слабые грунты. А технологии строительства арочного пролета Крымского моста были опробованы ранее при строительстве перехода через Амурский залив на остров Русский. Кстати, такие же технологии использовались и при строительстве моста через пролив Босфор Восточный.

Между тем строить приходилось не только в условиях сопротивления природных сил, но под градом комментариев скептически настроенных так называемых украинских специалистов. Они пытались использовать этот грандиозный проект в качестве агрессивного средства информационной войны с Россией. Однако очень показательно то, как именно менялось отношение к Крымскому мосту в устах представителей украинских политических сил.

НЕВЕРИЕ В ПОСТРОЙКУ МОСТА. Когда Россия только начинала работать над проектом моста, на Украине говорили, что она никогда не сможет построить этот мост. Так, осенью 2015 года украинский историк-искусствовед Александр Цвиров в своем блоге в Facebook попытался уверить, что идея строительства моста через Керченский пролив провальна. Его вброс активно подхватили украинские СМИ. «Ротенберговская строительная компания, непонятно как выигравшая конкурс на строительство Керченского моста, забила 150 свай в дно пролива, а они через пару недель все до одной исчезли без следа, как в воду канули», – писал блогер. По его словам, на месте будущего моста якобы не была проведена даже геологическая экспертиза, вот сваи и ушли под дно.

Искусствовед пошел еще дальше: исчезновение свай якобы обеспокоило строителей, и они вызвали старых специалистов, которые разрабатывали проект Керченского моста еще во времена СССР. Так вот, эти специалисты якобы заявили: «Вы хоть примерно представляете себе, каков там слой ила и иных рыхлых пород?! Там где-то есть твердая порода, но в ней невообразимо мощные карстовые полости. Вот туда все ваши сваи и упали». Под конец блогер привел исторические параллели, указав, что якобы «даже гитлеровские инженеры отказались от идеи такого моста».

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В 1943 году мост через Керченский пролив действительно взялись было строить немецкие войска, чтобы быстро отгружать оружие и людей на Кавказ. Однако они не успели – Крым был освобожден. И первыми мост через пролив к осени 1944 года построили именно советские инженеры. Крепостью, правда, наспех построенный в годы войны мост не отличался. Весной 1945 года его снес сильный ледоход с Азовского моря. С тех пор между портом Кавказ и Крымом работало паромное сообщение.

НЕВЕРИЕ В НАДЕЖНОСТЬ ПОСТРОЕННОГО МОСТА. По мере того, как Крымский мост приобретал визуальные очертания, украинская риторика сменилась: постепенно стали говорить, что мост русские построят, но он разрушится.

Так, блогер Илья Валиев в своем ЖЖ в прошлом году писал, что опоры Крымского моста якобы начали проседать, мост оказался под угрозой крушения, а строителям приказали молчать о проблемах. «Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета Крымского моста одна опора просела на метр, вторая – на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор», – писал блогер.

АГРЕССИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К МОСТУ. Когда отрицать реальность стало уже совсем глупо, в дело вступили украинские радикалы. Они призвали уничтожить Крымский мост. Первый такой призыв появился еще тогда, когда украинские националисты при поддержке официальных властей обесточили полуостров. В эфире местного телеканала NewsOne телеведущий Матвей Ганапольский призвал взорвать энергомост. «Не будут же они его по всей длине охранять – обязательно подплывет кто-то в акваланге, положит взрывчатку и это взорвет», – заявил он.

А вот год назад на «Радио Свобода» целая программа «Грани времени» была посвящена обсуждению вариантов, как же лучше всего уничтожить Крымский мост. Ведущий программы Владимир Кара-Мурза предложил взорвать его с помощью мины или бомбы, а бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил сначала ударить с воздуха или военного корабля, а потом ракетами с территории Украины. Лидер запрещенного в России «Меджлиса» Мустафа Джемилев поддержал военное вмешательство, заявив, что если мост будет построен, то ВСУ будут иметь полное право его разбомбить.

Руководитель запрещенной в РФ националистической организации «Добровольческое движение ОУН*» Николай Коханивский буквально в начале мая заявлял о возможном проведении акции на Крымском мосту. Все планы раскрывать он не стал, но предположил, что это будет некий плакат с экстремистским содержанием. Хотя до этого он грозил, что в день запуска Крымского моста возможны теракты на российских объектах, причем находящихся не только на территории Украины, но и за ее пределами. Самым вероятным сценарием нападения аналитики назвали попытку использовать для удара грузовик, начиненный взрывчаткой.

Глава ФСБ Александр Бортников заверил, что российские силовики готовы отразить любую попытку нападения на Крымский мост. Во-первых, мост с моря охраняет весь Черноморский флот России – на сотни километров южнее и севернее. Во-вторых, мост получил эшелонированную систему безопасности. На дальних подступах в воздушном пространстве мост прикроют два полка, оснащенных зенитно-ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф» (защищает объекты куполом радиусом до 400 километров). В ближней зоне ПВО (в радиусе 20 километров) Крымский мост надежно охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1».

В-третьих, сформирован отряд боевых водолазов и прошли испытания беспилотные подводные роботизированные комплексы «Пингвин». Если пловец приблизится на несколько сотен метров к мосту, системы активной гидролокации предупредят о появлении незваного гостя, оглушат его и задержат.

ИДЕИ О ТОМ, КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОСТ. В преддверии открытия автомобильной части моста украинские экстремисты стали придумывать новые методы сопротивления работе моста – видимо, поняв наконец, что уничтожить мост невозможно. Один из лидеров запрещенного в России «Меджлиса»* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Но потом Ислямов уточнил, что предлагает фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и вводить санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

А в конце апреля депутат Верховной рады Рефат Чубаров и вовсе предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Россия, мол, должна передать мост этой компании в виде компенсации за «оккупацию» полуострова.

Иначе говоря, от полного отрицания самой возможности строительства Крымского моста на Украине наконец-то пришли к выводу, что мост не только построен, но и будет приносить пользу людям. Думается, что по отношению к государственной принадлежности Крыма эволюция украинского массового сознания будет такой же – от полного отрицания его принадлежности России до полного принятия этого факта.