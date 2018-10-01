Взгляд
2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
Разделы

Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
Перейти а раздел…

Меркель хочет, чтобы Европа управлялась из Берлина и Парижа

Ангела Меркель хочет сделать Евросоюз более управляемымФото: Yves Herman/Reuters
Ангела Меркель предложила создать в Евросоюзе свой Совет безопасности — в том числе и для преодоления трудностей при принятии решений по санкциям в отношении России. Неважно, что сейчас имеет в виду германский канцлер – проблемы с продлением санкций или же затруднения с началом их отмены. Важнее то, что Германия снова пытается перейти к следующему этапу евроинтеграции: к упрочению единства и управляемости Евросоюза. Получится ли это у Берлина? Подробности...
Перейти а раздел…

В Москве напутствовали школьников-бизнесменов

«Я вам немножко завидую», – сказал Кириенко, обращаясь к молодым участникам бизнес-конкурсаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Уверенно принимать решения, масштабно смотреть на вещи и не бояться идти к цели – такие навыки получили молодые предприниматели, участники конкурса «Мой первый бизнес». Теперь их место в образовательной программе займут новые начинающие бизнесмены: в Москве стартовал второй сезон этого состязания школьников-бизнесменов, в который будет вовлечено уже полмиллиона ребят из России и зарубежья. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
Перейти а раздел…

Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит архаичным. Возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...
    Перейти а раздел…

    Что может предложить Сирия туристам из России

    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

    Обсуждение: 23 комментария

    Почему Израиль боится российских С-300

      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...

      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
      Подробности...

      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о подготовке терактов в Киеве
          Экономике США предсказан мощный удар от новых санкций против РоссииСтало известно о проблемах между Роскосмосом и НАСАТимошенко пообещала «политический конец» ПорошенкоГосдолг США установил новый рекорд
          Украина заподозрила Россию в размещении ядерного оружия в КрымуНазваны характеристики двигателя ПАК ДАПрезидент Польши отфотошопил скандальный снимок с ТрампомРоссиянам могут ввести социальную норму энергопотребления
          Правительство Японии ушло в отставку в полном составеРогозин рассказал, как Маск пытается выдавить Россию с космического рынкаГлава украинской дипломатии Климкин предостерег от «наездов» на ЗакарпатьеНа Украине оценили последствия запуска второй нитки «Турецкого потока»

          «делает правильные вещи»


          Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

          раскол православия


          Грузинская церковь сказала, кто должен решать церковные проблемы на Украине

          преднамеренное воздействие


          Роскосмос исключил одну из версий появления дыры в «Союзе»

          Видео

          Поднятие флага


          В состав ВМФ России принято новейшее судно

          «Перевернули мои слова»


          Депутат от КПРФ объяснила жалобу на низкую зарплату

          «Никакой зависти»


          Валуев прокомментировал выплату 23 окладов воронежскому замгубернатора

          «тревожный сигнал»


          Грозит ли России американская морская блокада

          военная аналитика


          Как российской армии удалось избежать роковых ошибок в Сирии

          «угроза диктатуры»


          Дмитрий Дробницкий: Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики

          «памятная доска»


          Сергей Худиев: В Эрмитаже совершили нравственную и историческую ошибку

          «новое мальтузианство»


          Антон Любич: Распространение абортов и однополых связей призвано ограничить количество «лишних ртов»

          на ваш взгляд


          Вы посещали Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году?

          Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

          Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиков   2 октября 2018, 08:12
          Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости?

          Открытие 16 мая автомобильной части Крымского моста для легковых машин уже принесло реальную выгоду полуострову. Именно Крымский мост стал двигателем роста туристического потока в этом году.

          Если раньше турпоток распределялся поровну между аэропортом в Симферополе и паромом, то в этом сезоне аэропорт показал прошлогодний результат, а на мост пришелся прирост числа гостей. По оценке российского туроператора «Дельфин», Крымский мост добавит в этом году 800–900 тыс. туристов. В итоге общий турпоток по году достигнет рекордных 6 млн человек. Крымские власти ждут еще большего роста. По словам главы республики Сергея Аксенова, в Крыму уже отдохнули 6 млн человек с начала года, что на 30% больше, чем годом ранее. К концу года эта цифра еще подрастет.            

          Такого большого наплыва туристов не было в Крыму с советских времен. Это означает не только рост доходов региона от туризма, который приносит минимум 10% бюджету, но и дополнительную прибыль бизнесу и населению, занятому в этом секторе.

          И вот в ночь на 1 октября по Крымскому мосту пустили грузовой транспорт. В летний пиковый период грузовики вынуждены были еще использовать переправу, чтобы попасть на полуостров.

          Бизнес с нетерпением ждал и наконец воспользовался всеми прелестями Крымского моста. В первый же день за 15 часов по Крымскому мосту проехали почти 1,4 тыс. грузовиков. Это уже больше среднесуточных показателей Керченской паромной переправы. В среднем, как ожидается, Крымский мост будет пересекать 900–1100 грузовиков массой от 3,5 тонн и выше каждый день.  

          «С сегодняшнего дня паромы впервые за четыре с лишним года (!) остались без работы не по погоде», – сообщил глава ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков. На переправе паромы нужны теперь только для перевозки опасных грузов – а это небольшая загрузка.

          Это событие должно оказать колоссальное влияние на развитие бизнеса и жизни на полуострове. Поможет ли «грузовой» мост снизить цены на товары и продукты питания, которые завозятся в Крым с материковой части России?

          По данным Крымстата, с начала этого года продуктовая корзина крымчан подорожала почти на 8%. За 8 месяцев стоимость минимального набора продуктов для одного человека составила 4035,96 рубля. Однако пущенный грузовой транспорт по Крымскому мосту поможет снижению цен на 3–5%, считает глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. «Это облегчит связь с материком, мы больше не будем зависеть от погодных условий, когда переправа может быть закрыта сутки напролет», – считает он. Дешевая и быстрая логистика естественным образом усиливает конкуренцию на полуострове, что является важным фактором для сдерживания и снижения цен на продукты.

          «Дорога – замечательная, мост – просто красавец. Наверное, в первый раз едем без простоев, без нервов, не ждем погоду. Мост дал нам возможность нормально работать. Мы ездим в Крым и обратно на материк несколько раз в неделю, поэтому открытие движения для нас – настоящий праздник», – радуется водитель большегруза Дмитрий Алексеев, которого цитирует информцентр «Крымский мост».

          Стимулом для развития торговли и снижения розничных цен станет также оптовый логистический центр, который должен быть построен под Симферополем у трассы «Таврида»,

          отмечает Макеев. Комплекс объединит потоки с материка и создаст оптимальные условия как для производителей, так и для продавцов.

          В Российском национальном коммерческом банке (РНКБ), работающем в Крыму с 1998 года, тоже ждут уменьшения стоимости товаров и даже стоимости отдыха туристов за счет снижения логистических издержек.

          «Старт грузового дорожного сообщения, минуя паромную переправу, – это сигнал к снижению цен на полуострове, так как сокращается срок доставки, а объем ввозимых грузов увеличивается. Расходы на переправу – билет для водителя и билет для транспортного средства – это примерно 10–15% от ставки маршрута. Сокращение логистических затрат вместе с окончанием курортного сезона должны будут привести к заметному снижению цен на ряд товаров и услуг, которое местное население вряд ли не заметит», – согласен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          А вот глава региона пока сдерживает оптимизм. По его словам, глобальное снижение цен произойдет все-таки после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. «Железная дорога – единственный самый дешевый вид транспорта, который обеспечивает быструю доставку грузов по сходной цене», – считает Сергей Аксенов. Железнодорожный мост вовсю уже строится, и его запуск планируется к концу 2019 года.

          Скепсис Аксенова можно понять. Во-первых, бизнес, как малый, так и большой, довольно неохотно снижает цены, даже когда у него есть такие возможности. Большинство предпочтет заработать больше прибыли за счет сокращения логистических затрат.

          Во-вторых, пока еще недостроенная федеральная трасса «Таврида» может создавать проблемы и снизить выгоду. «Транспортные артерии Крыма пока не имеют широких возможностей для обеспечения стабильного трафика, именно по этой причине большегрузы пустили только в конце курортного сезона. Вместо простоя на переправе для логистов может стать актуальной проблема пробок, что будет раздражать водителей. Хотя время доставки все равно станет короче, чем в случае с переправой», – отмечает Жарский.

          Транспортная ситуация полностью улучшится, когда откроют железнодорожное сообщение и достроят «Тавриду». «Тогда пробок не будет, а объем перевозимых грузов вырастет в разы – по железной дороге в год могут перевозить до 9,5 млн тонн грузов, в то время как с переправой эти возможности не превышали 2,5 млн тонн в год», – отмечает Жарский.

          Запуск всех частей Крымского моста позволит не только уменьшить стоимость производства на полуострове, но и, как следствие, откроет возможности для роста инвестиций в экономику региона,

          отмечают в РНКБ. Все-таки Крым оставался регионом, с которым было не очень удобно вести бизнес и торговлю. Да и крымским предприятиям экспортировать свои товары – тоже. Крымский агрохолдинг «Скворцово», например, очень ждал открытия моста для грузовиков, чтобы запустить экспорт товаров из Крыма, в том числе через крупнейшие порты Юга России.

          Еще один плюс – повышение мобильности трудовых ресурсов позволит увеличить количество квалифицированных кадров в регионе, считают в РНКБ.

          В банке прогнозируют также активное развитие строительной отрасли и, как следствие, увеличение доступности и спроса на крымское жилье. Почти четверть всех инвестпроектов, которые реализуются сейчас в Крыму, – это строительство. После четверти века застоя и безденежья на полуострове отмечается настоящий бум. Открытие моста обеспечит возможность использования более доступных строительных материалов и сократит время строительства.

          С запуском железной дороги стоит ожидать и нового всплеска турпотока. Все-таки для многих россиян поездка на море на поезде – традиционный и доступный способ путешествия. Сейчас такие туристы едут на поезде только до Анапы, а дальше на полуостров их везет автобус, что не так удобно и отпугивает часть потенциальных туристов.

          Поэтому, как только достроят «Тавриду» и откроют железнодорожную часть моста, все транспортные проблемы Крыма уйдут в прошлое, а вместе с ними и многие другие. «Согласно нашим оценкам, данные факторы могут оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП региона в размере 2–3% ежегодно», – оценивают эксперты РНКБ.

          Кстати, экономика Южного федерального округа благодаря вводу в эксплуатацию всех частей Крымского моста тоже выиграет. Планируется, в частности, пустить скоростные поезда из Ростова-на-Дону и Краснодара, что сократит время в пути до 3–4 часов и сделает проезд на автомобиле для жителей этих районов не очень интересным. Даже самый пессимистичный сценарий предполагает прирост экономики Краснодарского края благодаря мосту на 0,8%, а по оптимистичному прогнозу реальный прирост составит 1,18% ВРП ежегодно, подсчитала научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Патракеева.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............