Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости?

Открытие 16 мая автомобильной части Крымского моста для легковых машин уже принесло реальную выгоду полуострову. Именно Крымский мост стал двигателем роста туристического потока в этом году.

Если раньше турпоток распределялся поровну между аэропортом в Симферополе и паромом, то в этом сезоне аэропорт показал прошлогодний результат, а на мост пришелся прирост числа гостей. По оценке российского туроператора «Дельфин», Крымский мост добавит в этом году 800–900 тыс. туристов. В итоге общий турпоток по году достигнет рекордных 6 млн человек. Крымские власти ждут еще большего роста. По словам главы республики Сергея Аксенова, в Крыму уже отдохнули 6 млн человек с начала года, что на 30% больше, чем годом ранее. К концу года эта цифра еще подрастет.

Такого большого наплыва туристов не было в Крыму с советских времен. Это означает не только рост доходов региона от туризма, который приносит минимум 10% бюджету, но и дополнительную прибыль бизнесу и населению, занятому в этом секторе.

И вот в ночь на 1 октября по Крымскому мосту пустили грузовой транспорт. В летний пиковый период грузовики вынуждены были еще использовать переправу, чтобы попасть на полуостров.

Бизнес с нетерпением ждал и наконец воспользовался всеми прелестями Крымского моста. В первый же день за 15 часов по Крымскому мосту проехали почти 1,4 тыс. грузовиков. Это уже больше среднесуточных показателей Керченской паромной переправы. В среднем, как ожидается, Крымский мост будет пересекать 900–1100 грузовиков массой от 3,5 тонн и выше каждый день.

«С сегодняшнего дня паромы впервые за четыре с лишним года (!) остались без работы не по погоде», – сообщил глава ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков. На переправе паромы нужны теперь только для перевозки опасных грузов – а это небольшая загрузка.

Это событие должно оказать колоссальное влияние на развитие бизнеса и жизни на полуострове. Поможет ли «грузовой» мост снизить цены на товары и продукты питания, которые завозятся в Крым с материковой части России?

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По данным Крымстата, с начала этого года продуктовая корзина крымчан подорожала почти на 8%. За 8 месяцев стоимость минимального набора продуктов для одного человека составила 4035,96 рубля. Однако пущенный грузовой транспорт по Крымскому мосту поможет снижению цен на 3–5%, считает глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. «Это облегчит связь с материком, мы больше не будем зависеть от погодных условий, когда переправа может быть закрыта сутки напролет», – считает он. Дешевая и быстрая логистика естественным образом усиливает конкуренцию на полуострове, что является важным фактором для сдерживания и снижения цен на продукты.

«Дорога – замечательная, мост – просто красавец. Наверное, в первый раз едем без простоев, без нервов, не ждем погоду. Мост дал нам возможность нормально работать. Мы ездим в Крым и обратно на материк несколько раз в неделю, поэтому открытие движения для нас – настоящий праздник», – радуется водитель большегруза Дмитрий Алексеев, которого цитирует информцентр «Крымский мост».

Стимулом для развития торговли и снижения розничных цен станет также оптовый логистический центр, который должен быть построен под Симферополем у трассы «Таврида»,

отмечает Макеев. Комплекс объединит потоки с материка и создаст оптимальные условия как для производителей, так и для продавцов.

В Российском национальном коммерческом банке (РНКБ), работающем в Крыму с 1998 года, тоже ждут уменьшения стоимости товаров и даже стоимости отдыха туристов за счет снижения логистических издержек.

«Старт грузового дорожного сообщения, минуя паромную переправу, – это сигнал к снижению цен на полуострове, так как сокращается срок доставки, а объем ввозимых грузов увеличивается. Расходы на переправу – билет для водителя и билет для транспортного средства – это примерно 10–15% от ставки маршрута. Сокращение логистических затрат вместе с окончанием курортного сезона должны будут привести к заметному снижению цен на ряд товаров и услуг, которое местное население вряд ли не заметит», – согласен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

А вот глава региона пока сдерживает оптимизм. По его словам, глобальное снижение цен произойдет все-таки после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. «Железная дорога – единственный самый дешевый вид транспорта, который обеспечивает быструю доставку грузов по сходной цене», – считает Сергей Аксенов. Железнодорожный мост вовсю уже строится, и его запуск планируется к концу 2019 года.

Скепсис Аксенова можно понять. Во-первых, бизнес, как малый, так и большой, довольно неохотно снижает цены, даже когда у него есть такие возможности. Большинство предпочтет заработать больше прибыли за счет сокращения логистических затрат.

Во-вторых, пока еще недостроенная федеральная трасса «Таврида» может создавать проблемы и снизить выгоду. «Транспортные артерии Крыма пока не имеют широких возможностей для обеспечения стабильного трафика, именно по этой причине большегрузы пустили только в конце курортного сезона. Вместо простоя на переправе для логистов может стать актуальной проблема пробок, что будет раздражать водителей. Хотя время доставки все равно станет короче, чем в случае с переправой», – отмечает Жарский.

Транспортная ситуация полностью улучшится, когда откроют железнодорожное сообщение и достроят «Тавриду». «Тогда пробок не будет, а объем перевозимых грузов вырастет в разы – по железной дороге в год могут перевозить до 9,5 млн тонн грузов, в то время как с переправой эти возможности не превышали 2,5 млн тонн в год», – отмечает Жарский.

Запуск всех частей Крымского моста позволит не только уменьшить стоимость производства на полуострове, но и, как следствие, откроет возможности для роста инвестиций в экономику региона,

отмечают в РНКБ. Все-таки Крым оставался регионом, с которым было не очень удобно вести бизнес и торговлю. Да и крымским предприятиям экспортировать свои товары – тоже. Крымский агрохолдинг «Скворцово», например, очень ждал открытия моста для грузовиков, чтобы запустить экспорт товаров из Крыма, в том числе через крупнейшие порты Юга России.

Еще один плюс – повышение мобильности трудовых ресурсов позволит увеличить количество квалифицированных кадров в регионе, считают в РНКБ.

В банке прогнозируют также активное развитие строительной отрасли и, как следствие, увеличение доступности и спроса на крымское жилье. Почти четверть всех инвестпроектов, которые реализуются сейчас в Крыму, – это строительство. После четверти века застоя и безденежья на полуострове отмечается настоящий бум. Открытие моста обеспечит возможность использования более доступных строительных материалов и сократит время строительства.

С запуском железной дороги стоит ожидать и нового всплеска турпотока. Все-таки для многих россиян поездка на море на поезде – традиционный и доступный способ путешествия. Сейчас такие туристы едут на поезде только до Анапы, а дальше на полуостров их везет автобус, что не так удобно и отпугивает часть потенциальных туристов.

Поэтому, как только достроят «Тавриду» и откроют железнодорожную часть моста, все транспортные проблемы Крыма уйдут в прошлое, а вместе с ними и многие другие. «Согласно нашим оценкам, данные факторы могут оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП региона в размере 2–3% ежегодно», – оценивают эксперты РНКБ.

Кстати, экономика Южного федерального округа благодаря вводу в эксплуатацию всех частей Крымского моста тоже выиграет. Планируется, в частности, пустить скоростные поезда из Ростова-на-Дону и Краснодара, что сократит время в пути до 3–4 часов и сделает проезд на автомобиле для жителей этих районов не очень интересным. Даже самый пессимистичный сценарий предполагает прирост экономики Краснодарского края благодаря мосту на 0,8%, а по оптимистичному прогнозу реальный прирост составит 1,18% ВРП ежегодно, подсчитала научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Патракеева.