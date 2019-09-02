Аксенов назвал количество посетивших Крым туристов

В 2019 году Крым посетило почти 6 млн туристов, об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов.

«Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году», – написал он в Facebook.

Аксенов рассказал, что по 58% туристов прибыли по Крымскому мосту, около 900 тыс. человек приехали на отдых из Украины.

«Впереди – бархатный сезон. Ждем новых гостей и старых друзей!», – добавил глава Крыма.

Ранее министр курортов и туризма Крыма объяснил, почему в Крым стало приезжать все больше украинцев.