Названа причина роста числа украинских туристов в Крыму

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что рост числа украинских туристов на полуострове связан со спокойной обстановкой и историческими связями.

«Более 560 тыс. туристов приехали в Крым из Украины (с начала года). Ожидаем, что цифра по итогам года превысит миллион – это больше, чем в прошлом году», – сказал Волченко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что рост турпотока из Украины может быть обусловлен историческими связями. «Граждане Украины Крым любили и, судя по всему, продолжают любить. Думаю, что политическая пена будет снесена... Есть экономические связи, есть привычки. Туристы из Украины могут чувствовать себя абсолютно безопасно, могут спокойно перемещаться на автомобилях с украинскими номерами, здесь спокойно относятся к украинской музыке, речи. Поэтому абсолютно комфортно для отдыха», – сказал Волченко.

Он также уточнил, что в целом с начала этого года в Крыму отдохнули уже более 5 млн туристов. Таким образом, рост турпотока составил 11 – 12%.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ раскритиковали крымские курорты за плохие условия отдыха, однако читатели не поверили подобным заявлениям.

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