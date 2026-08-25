Минэкономразвития: Россия и Индия планируют отменить визовые сборы для туристов

Tекст: Денис Тельманов

Российская Федерация и Индия активно обсуждают возможность отмены визовых сборов для путешественников, передает РИА «Новости».

Ожидается, что данное нововведение значительно повысит интерес к взаимным поездкам граждан обеих стран.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев прокомментировал текущую ситуацию.

«Ведутся переговоры по линии МИД двух стран по отмене визовых сборов для туристов, что позволит существенно увеличить спрос на поездки и снизить стоимость турпродукта», – подчеркнул представитель ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года Минэкономразвития сообщило о подготовке соглашения о групповом безвизовом въезде с Индией.

В конце прошлого года индийский посол Винай Кумар анонсировал скорую выдачу бесплатных виз для российских туристов.

Ранее российское ведомство спрогнозировало значительный рост туристического потока после запуска данного механизма.