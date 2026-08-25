Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Минэкономразвития: Россия и Индия планируют отменить визовые сборы для туристов
Москва и Нью-Дели обсуждают возможность отмены визовых сборов для путешественников, что должно сделать поездки между странами доступнее.
Российская Федерация и Индия активно обсуждают возможность отмены визовых сборов для путешественников, передает РИА «Новости».
Ожидается, что данное нововведение значительно повысит интерес к взаимным поездкам граждан обеих стран.
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев прокомментировал текущую ситуацию.
«Ведутся переговоры по линии МИД двух стран по отмене визовых сборов для туристов, что позволит существенно увеличить спрос на поездки и снизить стоимость турпродукта», – подчеркнул представитель ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года Минэкономразвития сообщило о подготовке соглашения о групповом безвизовом въезде с Индией.
В конце прошлого года индийский посол Винай Кумар анонсировал скорую выдачу бесплатных виз для российских туристов.
Ранее российское ведомство спрогнозировало значительный рост туристического потока после запуска данного механизма.