Украинским СМИ не поверили, что в Крыму плохие условия отдыха

Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты за плохие условия отдыха, однако читатели не согласились с подобными заявлениями.

В материале интернет-издания «Обозреватель» утверждается, что российские туристы, которые приезжают отдохнуть в Крым, постоянно жалуются на грязные пляжи, высокие цены и плохие дороги.

При этом крымчане якобы недовольны «бюджетными» туристами, которые «привозят с собой еду», утверждается в статье.

Издание приводит фотографии мусорных баков, ДТП и драк, при этом авторство и дата съемки не указаны.

Пользователи в комментариях утверждают, что информация не достоверна. К тому же читатели указывают на нестыковки и искажение фактов.

«Отношение местных к туристам отличное, обязательно поеду еще. Крым великолепен, тем более, его приводят в порядок после Украины», – написал Maxim Loginov.

«Дезиинформация, спрашивайте лучше у крымчан, как им живется, а не верьте всему тому, что пишут», – отметила Alina Nepomyashchaya.

Ранее журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер привел аргументы в пользу того, что Крым никогда не станет украинским.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

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