Швейцарский писатель обосновал невозможность передачи Крыма Украине

Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер привел аргументы в пользу того, что Крым никогда не станет украинским.

Жители полуострова в разные времена демонстрировали, что готовы отстаивать свои интересы до самого конца, заявил Мюллер в статье для издания Infosperber, передает РИА «Новости».

Журналист пообщался с жителями Крыма, чтобы оценить их отношение к воссоединению с Россией.

Доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова рассказала Мюллеру, что в 2014 году жителям полуострова поступали угрозы как от киевских властей, так и от националистических формирований, после чего студенты решили взяться за оружие.

«Стали осматривать и изучать подземные военные сооружения времен Второй мировой войны, чтобы понять, можно ли их сейчас снова использовать в борьбе против украинских формирований», – пояснила доцент.

Мюллер уверен, что Россия никогда не отдаст полуостров Украине, поскольку эта территория для нее особо важна в «гражданском и военном плане».

«Военный порт, российский город, готовое к обороне население – это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины», – заключил писатель.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.