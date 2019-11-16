Глава Госдепа подставился сравнением Крыма с Голанами

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16 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:05  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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              Глава Госдепа подставился сравнением Крыма с Голанами

              Для Израиля признание Голанских высот со стороны США стало исторической вехой   16 ноября 2019, 15:45
              Фото: Ariel Schalit/AP/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Госсекретарь США выступил с пространным сравнением ситуации вокруг Крыма и Голанских высот. Как известно, США признали отторгнутые у Сирии Голанские высоты территорией Израиля, однако не признают воссоединение Крыма с Россией. Чем ситуации с Крымом и Голанами похожи, в чем различаются - и почему Вашингтон предпочитает не замечать эти тонкости?

              Госсекретарь США Майк Помпео так и не смог растолковать, почему Вашингтон признает Голанские высоты израильской территорией (официально об этом было объявлено 25 марта), а Крым по-прежнему считает частью Украины. По его словам, в случае с Голанами Вашингтон «просто признал реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте». Он добавил, что «есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат», но «там, где эти нормы выстраиваются», их следует «признать».

              Однако дипломат не пояснил, какие именно обстоятельства имеются в виду в случае с Крымом и в случае с Голанскими высотами. По крайней мере, с его логикой согласны даже далеко не все союзники Вашингтона.

              Признание Голан со стороны США осудили Европейский Союз, Лига арабских государств, Турция, Сирия, Иран, Россия и другие страны. В частности, президент России Владимир Путин указывал на нарушение резолюций Совбеза ООН, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила, что Брюссель «никогда не признает никакие из оккупированных Израилем территорий».

              С 1944 по 1967 годы Голанские высоты были частью сирийской провинции. В результате Шестидневной войны (длилась 5 по 10 июня 1967 года) часть земли была захвачена Израилем и объявлена в одностороннем порядке своей территорией в 1981 году, когда Кнессет принял закон «О Голанских высотах». При этом референдума среди местных жителей не проводилось.

              В апреле текущего года на слушаниях в Сенате Помпео говорил, что армия обороны Израиля «была вынуждена» захватить территорию после нападения «сирийского режима». «Россия, присоединяя Крым, ни от кого не оборонялась и решила выбрать момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», – заявлял тогда Помпео.

              Ситуация с Крымом выглядит действительно гораздо более убедительной - например, с точки зрения позиции местных жителей, пожелавших воссоединиться с Россией. В марте 2014 года по итогам референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал частью Российской Федерации.

              Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек называет действия США субъективным шагом американской администрации. «Международное право для США – это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят под девизом победы демократии. Если следовать этой логике, то захват чужих территорий, свержение законно избранной власти, разграбление чужих ресурсов – абсолютно легитимно», – заявил Бальбек в субботу в интервью РИА «Новости». Политик добавил, что «в Крыму демократический выбор населения в пользу России был проведен без одобрения Вашингтона, а, значит это «аннексия», «агрессия» и «репрессия».

              В свою очередь сенатор Франц Клинцевич убежден, что между Крымом и Голанами действительно есть «очень большая» разница. «На самом деле утверждение американского чиновника никакого отношения к Голанским высотам не имеет, то, что мы видим там сейчас, – результат силовой операции Израиля», – пишет сенатор в Facebook.

              По мнению Клинцевича, если в заявлении Помпео вместо «Голанских высот» сказать «Крым», «то оно попало бы в точку, так как именно существующая реальность, исторические корни Крыма и волеизъявление народа на референдуме стали основанием для воссоединения Крыма и России». «Тем не менее США признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а России над Крымом – нет. Такая очень избирательная политика», – заключил он.

              Наблюдатели сходятся во мнении, что в нынешних условиях признать право Крыма на возвращение в состав России куда логичней, чем признать Голаны израильскими.

              Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров подчеркивает, что в данном случае США руководствовались отнюдь не логикой истории. «Крым входил в состав Российской Империи еще с XVIII века. Но только кому это в Вашингтоне интересно знать? Президенту США Трампу нужна поддержка израильского лобби, поэтому он и признает Голаны. История тут ни при чем», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

              Он предупредил, что если начать копаться в исторических фактах, то можно углубиться «дальше некуда», начиная с ликвидации Крымского ханства и заканчивая древней Иудеей. Например, после Шестидневной войны археологи обнаружили на Голанских высотах архитектурные памятники, созданные руками еврейского населения со времен Ирода I и вплоть до арабского завоевания в VII веке.

              «Россия, воссоединившись с Крымом, поступила правильно. Надо дальше бороться. Крым – это только начало. Юго-восток Украины – это тоже исконно русские земли. Та же Одесса, Харьков, Херсон, Донбасс не менее российские, чем Крым. Поэтому присоединение юго-востока Украины будет логическим, если исходить из исторических фактов», – подчеркнул Багдасаров.

              В свою очередь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов соглашается с тем, что историческая логика неизбежно приводит к рассуждениям о том, насколько суверенно современное украинское государство. Эксперт призвал не ставить знака равенства между вопросами принадлежности Крыма и Голан. По его словам, с территории Голанских высот велись обстрелы израильских городов и решение о присоединении этой территории было стратегическим.

              «Ни у кого нет никаких сомнений по поводу принадлежности Крыма России, в том числе и у Помпео. Но в силу существующей конъюнктуры он не может признать это публично и отрабатывает странную логику: там признаем, а здесь – нет. Крым – часть России с исторической и юридической точки зрения. А в случае с Голанами доминирует логика обеспечения безопасности израильского государства. Но тем не менее, если вы признаете там, то признавайте и здесь, либо не признавайте нигде», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

              В обоих случаях были разные предпосылки, но ситуация там и там зеркальная, полагает эксперт. «Убежден, что среди союзников США Израиль будет первым, кто официально признает российскую юрисдикцию в Крыму», – уверен Мартынов.

              Политолог убежден, что в случае проведения референдума на Голанах по вопросу присоединения к Израилю «за» выскажется чуть ли не 100% проголосовавших. В результате Израиль получил бы под контроль всю территорию высот, а не две трети, контролируемых им сейчас. По итогам Шестидневной войны большая часть местного населения покинула высоты. Сейчас нееврейское население на Голанах немногочисленно, а проживающие у подножья горы Хермон друзы в основном лояльно относятся к Израилю.

              «Компактно проживающие на Голанских высотах друзы люто ненавидят сирийцев. У них давнишний конфликт. И там много таких предпосылок, просто мы мало знаем о них. Поэтому логика в действиях Израиля тоже есть. Друзы – большие друзья Израиля. Они единственный народ не из евреев, служащие в израильской армии на офицерских должностях. Даже генералы есть, что очень показательно для воющей страны. Друзы вошли в очень глубокое взаимопонимание с евреями, они переплетены и кровными узами. Ничего плохого для друзов еврейское государство не сделало, скорее наоборот. Для них это гарантия мира, спокойствия и безопасного развития», – подытожил Алексей Мартынов.


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