Помпео не назвал конкретных отличий ситуаций с признанием Голан и Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео попытался объяснить, почему США признают Голанские высоты израильской территорией, но не признают Крым российским.

По его словам, «ситуация очевидно разная», о чем США, как подчеркнул Помпео, «четко сказали», признавая Голанские высоты израильскими. Он заявил, что Вашингтон «просто признал реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», передает РИА «Новости».

Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства, в мире существует много «спорных мест». Он сказал, что «есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат». По версии Помпео, «там, где эти нормы выстраиваются», их следует «признать».

Руководитель Госдепа заявил, что именно такой логикой руководствуется американская сторона. Однако он так и не пояснил, какие именно обстоятельства имеются в виду в случае с Крымом и в случае с Голанскими высотами.

25 марта США официально признали Голанские высоты территорией Израиля. С 1944 по 1967 годы Голанские высоты были частью сирийской провинции, после часть территории была захвачена Израилем и объявлена им своей территорией.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским.

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