Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал Голанские высоты территорией Израиля.

Трамп подписал президентскую прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в прямом эфире, передает РИА «Новости».

О решении США признать Голаны территорией Израиля было заявлено на прошлой неделе. В России действия американского президента назвали нарушением решений ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.