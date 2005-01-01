МИД назвал заявление Трампа о статусе Голан нарушением решений ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о Голанских высотах, назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН.

«Российская Федерация, как вам известно, занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Остается неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году», – сказала Захарова радиостанции «Коммерсантъ FM».

Она подчеркнула, что «изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН».

В четверг Трамп заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

МИД Сирии назвал заявление президента США безответственным. Турция также предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. В свою очередь Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет.