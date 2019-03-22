ЕС озвучил свою позицию по Голанам

Представитель дипломатической службы Европейского союза Майя Косьянчич сказала, какой позиции по Голанским высотам придерживается ЕС после решения американского президента Дональда Трампа признать их частью Израиля.

Косьянчич заявила, что позиция Брюсселя не изменилась. «Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», – приводит ее слова РИА «Новости».

В четверг Трамп заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией. О своем решении американский президент объявил в Twitter.

Турция предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в кнессет.