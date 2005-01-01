Трамп собрался признать Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

«После 52 лет пришло время США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что критически важно для безопасности Израиля и региональной стабильности», – написал Трамп в своем Twitter.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошедших 20 марта переговорах с госсекретарем Майком Помпео пытался добиться того, чтобы США признали суверенитет Израиля над большей частью Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на американскую прессу.

По этим данным, косвенные признаки указывали на то, что США могут удовлетворить запрос Израиля.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. Обе страны считают Голанские высоты своими.

С 1944 по 1967 годы Голанские высоты были частью сирийской провинции, после часть территории была захвачена Израилем и объявлена им своей территорией.

На линии разделения время от времени продолжаются обмены ударами. Так, в начале 2019 года ВВС Израиля Израиля нанесли удары по территории Сирии. По версии Израиля, новый удар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную по Голанским высотам с территории Сирии.