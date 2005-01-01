Израиль объяснил авианалет на Сирию

Армия обороны Израиля сообщила, почему ВВС страны нанесли удары по сирийской территории.

Израильские военные заявили, что ПВО Израиля перехватила ракету «земля–земля», которую спецназ иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» запустил из Сирии по северным Голанским высотам, передает ТАСС.

В ответ Израиль нанес удар по «Аль-Кудс» и системам ПВО Сирии, которые вели огонь по израильским самолетам, «несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня», передает РИА «Новости».

«Целью налета стали военные объекты «Аль-Кудс» в Сирии, включая склады оружия, объект в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь», – заявили военные.