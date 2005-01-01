Израиль нанес удары по территории Сирии

Израильские военные атакуют иранские силы в Сирии, заявила Армия обороны Израиля. ПВО Сирии сбили несколько целей.

Как заявила армейская пресс-служба, удары наносятся по целям иранского подразделения «Аль-Кудс».

Около 2.15 мск над Дамаском начали греметь мощные взрывы, передает РИА «Новости». Корреспондент агентства сообщил, что видел не менее трех ракет над городом.

Комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей, передает ТАСС со ссылкой на SANA. При этом «армия Израиля предостерегает ВС Сирии от попыток нанести урон израильской территории или силам». Военные не объясняют причин атаки, однако накануне они сообщили о перехвате над контролируемой Израилем частью Голанских высот ракеты, выпущенной из Сирии.