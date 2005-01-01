Турция предупредила США о последствиях признания Голан израильскими

Намерение американского президента Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами приведет к росту насилия на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу напомнил, что территориальная целостность стран является основополагающим принципом международного права. «Попытки США оправдать действия Израиля, которые противоречат международному праву, приведут только к росту насилия и человеческого страдания в регионе», – приводит его слова ТАСС.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Анкара «поддерживает территориальную целостность Сирии».

Между тем, как сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом назвал намерение американского лидера признать Голанские высоты историческим шагом. «Вы совершили исторический шаг!» – приводятся слова Нетаньяху.

«В момент, когда Иран намеревается использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп», – написал Нетаньяху в Twitter.

В четверг Трамп заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией. О своем решении американский президент объявил в Twitter.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в кнессет.