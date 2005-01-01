Сирия отреагировала на заявление Трампа по Голанам

МИД Сирии назвал безответственным заявление президента США Дональда Трампа о статусе Голанских высот, передает агентство САНА.

«Сирийская Арабская Республика решительно осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных (Израилем) сирийских Голанских высотах», – говорится в заявлении сирийского МИД, передает ТАСС.

По мнению Дамаска, заявления Трампа подтверждают слепую приверженность США Израилю и поддержку его агрессивного поведения.

«США, заявляя о необходимости признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, нагнетают ситуацию в регионе», – добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В четверг Трамп заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

Турция предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Сенатор Олег Морозов отметил, что Трамп «усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир». Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что высказывание Трампа может привести к нарушению хрупкого равновесия в арабском мире, против Израиля могут начаться провокации.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в кнессет.