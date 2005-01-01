В России объяснили, зачем Трампу признавать Голаны израильскими

Американский президент Дональд Трамп «усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир», заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, комментируя планы главы Белого дома признать Голанские высоты израильскими.

Сенатор в комментарии РИА «Новости» выразил уверенность, что Россия никогда не пойдет на такое признание.

По его словам, Трамп преследует три цели, первая из которых заключается в том, что «еще плотнее привязать к себе Израиль, который должен видеть в США не просто главного, а, по сути, единственного союзника в этом вопросе».

Вторая цель Трампа, по мнению сенатора, заключается в том, чтобы «расколоть арабский мир». «Кто-то прогнется и промолчит. Это привяжет его к США и ослабит арабское единство в этом вопросе», – пояснил он.

Третьей же целью американского лидера является удар по Сирии и ее партнерству с Россией, заключил политик.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Вашингтон не устраивает начало мирного урегулирования в Сирии, потому он пытается нагнетать напряженность в регионе.

«Только-только начала успокаиваться ситуация на Ближнем Востоке, начинается процесс мирного урегулирования в Сирии, как США тут же пытаются подлить масло в огонь», – сказал сенатор.

По его словам, оглашенное Трампом решение напоминает предыдущее – признание Иерусалима столицей еврейского государства. Американцам не нужен мир на Ближнем Востоке, констатировал сенатор. «Им нужна война, хаос, они заинтересованы в продаже своего оружия», – подчеркнул Джабаров.

Отметим, согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ, SIPRI), больше половины (52%) поставок американских вооружений в период с 2014 по 2018 год приходились на страны Ближнего Востока.

Джабаров выразил сожаление, что столь непродуманное высказывание Трампа может привести к нарушению хрупкого равновесия в арабском мире. Против Израиля могут начаться провокации, предупредил сенатор.

Со своей стороны член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также считает, что заявление Трампа может спровоцировать напряженность в регионе.

«Вообще, в международной дипломатической практике не принято «педалировать» те проблемы, которые существуют между государствами, и использовать их для нагнетания обстановки»,

– отметил сенатор.

В четверг Трамп в твиттере заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

Турция предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в кнессет.