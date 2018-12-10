Составлен рейтинг крупнейших экспортеров оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ, SIPRI) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями; Россия и США в документе названы основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год.

По данным СИПРИ, мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков – США, России, Китая, Франции и Германии – пришлось 75% от общего объема. Россия и США вместе поставляют больше половины (57%) мирового объема экспорта оружия, передает ТАСС.

Крупнейшими импортерами вооружений стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак. На Ближний Восток приходится основной рост поставок, в остальных регионах они, напротив, сократились.

Если в период 2009-2013 годов объем продаж российских вооружений составлял 27% от мирового объема, то в 2014-2018 годах этот показатель составил 21%. Эксперты объясняют это уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу – прежде эти страны были одними из основных покупателей российского оружия. Индия продолжала занимать в этом списке первую строчку, но общий объем поставок в 2014-2018 годах снизился на 42%. Продажи в Венесуэлу в 2014-2018 годах упали на 96%.

За минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран. 55% экспортированного российского оружия ушло в Индию, Китай и Алжир. Объем поставок на Ближний Восток возрос в 2014-2018 годах на 19%. Главными получателями российского оружия были Египет и Ирак – 46% и 36% соответственно. За последние пять лет продажи в Ирак выросли на 780%, в Египет – на 150%.

За тот же период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. 52% американских поставок были осуществлены в страны Ближнего Востока

Директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ Од Флеран отметил, что за минувшую пятилетку США еще больше укрепили свое положение как ведущего мирового поставщика вооружений. Американское оружие продавалось как минимум в 98 стран, причем поставки часто включали высокотехнологичное вооружение, в том числе боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малого радиуса действия, а также большие партии управляемых бомб.

Франция и Германия нарастили свои продажи в 2014-2018 годах на 43% и 13% соответственно. А в минувшую пятилетку общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема.

Экспорт китайского оружия за последний пятилетний период вырос на 2,7%. Для сравнения, в 2009-2013 годах его поставки вооружений выросли на целых 195%. Китай сократил свой импорт вооружений, но страна по-прежнему входит в число главных импортеров – в этом списке КНР занимает шестое место.

Более мелкие экспортеры – Израиль, Южная Корея и Турция – увеличили свои объемы на 60%, 94% и 170% соответственно.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), в 2018 году Россия вышла на вторую после Соединенных Штатов позицию по продаже вооружений, впервые потеснив британские фирмы.

Хотя доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия существенно меньше американской (в 2017 году РФ – 9,5%, а США – 57%), Вашингтон активно борется за мировой оружейный рынок, пытаясь срывать крупные российские сделки. Соединенные Штаты публично требовали, что их союзники прекратили покупать оружия «на Востоке».

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что Россия намерена занять первое место в мировом экспорте оружия, потеснив США, в том числе за счет танка «Армата».