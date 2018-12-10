Россия впервые потеснила Британию в рейтинге производителей оружия

В прошлом году экспортеры вооружений нарастили объемы продаж; Россия вышла на вторую позицию после Соединенных Штатов, потеснив британские фирмы, свидетельствует доклад о положении военного производства и экспорта в мире, опубликованный Стокгольмским институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

В статистике СИПРИ собраны данные о сотне ведущих производителях, первое место среди которых заняли американские производители, а на второй позиции оказались российские компании. Раньше вторая строчка принадлежала Великобритании, которая находилась на ней с 2002 года, передает ТАСС.

В общей сложности 100 крупнейших компаний продали оружия на 398,2 млрд долларов – на 2,5% больше по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002 годом, когда появились первые сопоставительные данные (информация о Китае отсутствует). В результате 2017-й стал третьим подряд годом роста продаж вооружений ведущих мировых производителей.

Доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия составила в 2017 году 9,5%. Продажи ведущих российских компаний возросли в сравнении с 2016 году на 8,5% – до 37,7 млрд долларов.

Старший исследователь программы СИПРИ по вооружениям и военным расходам Симон Веземан отметил, что с 2011 года российские компании продемонстрировали существенный рост объемов продаж, что соответствует линии на увеличение военных закупок с целью модернизации вооруженных сил.

В 2017 году компания «Алмаз-Антей» переместилась с 13 на 10 место. В прошлом году она увеличила объем продаж на 17% – до 8,6 млрд долларов. Три другие входящие в топ-100 российские компании показали более чем 15-процентный рост: Объединенная двигателестроительная корпорация (25%), НПО Высокоточные комплексы (22%) и корпорация Тактическое ракетное вооружение (19%).

Снижение объемов продемонстрировал только Уралвагонзавод, этот показатель составил 33%. Компания переместилась с 53 места на 66 в рейтинге. В качестве причины сокращения авторы доклада называют задержки в поставках российской армии новых танков и другой бронетехники.

В сотню крупнейших компаний по объему продаж оружия по итогам 2017 года вошли 42 американские компании с показателем в 226,6 млрд долларов или 57% от общего объема. Это на 2% больше, чем в предыдущем году. Пять из этих компаний вошли в топ-10. Крупнейшими производителями вооружений являются Lockheed Martin и Boeing, общий объем продаж которых увеличился с 11 млрд долларов в 2016 году до 18 млрд в 2017-м.

Британия остается крупнейшим производителем вооружений Западной Европы. В топ-100 вошли семь британских компаний с общим объемом продаж в 35,7% (рост на 2,3%). Это компании BAE Systems (22,9 млрд долларов, что на 3,3% больше, чем в 2016 году), Rolls-Royce и GKN (ранее Guest, Keen and Nettlefolds).

Заметный рост показали Турция (рост продаж на 24%) и Индия, четыре компании которой вошли в сотню крупнейших в мире.

Напомним, за 2016 год объем продаж российского вооружения вырос до 7,1% от общего объема участников рейтинга.