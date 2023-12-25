Эксперт объяснил желание США расширить территории в Арктике

Полярник Боярский: США рассчитывают доказать свое право на шельфовую зону Арктики при помощи силы

Tекст: Илья Абрамов

«Существуют определенные правила ООН, согласно которым страны, претендующие на определенную часть шельфа в Арктике, должны подавать на это заявки. Государство, отправившее запрос, обязано доказать, что данная территория является продолжением континента. А уже потом международная организация удовлетворяет данную претензию», – сказал Виктор Боярский полярник, директор музея Арктики и Антарктики.

«Американцы, в свою очередь, Конвенцию ООН по морскому праву не подписали и заявку в организацию на продление своей территории не подавали. Поэтому с точки зрения международного права это расширение недействительно. Однако США рассчитывают на свой флот, с которым придется столкнуться тому, кто захочет оспорить новые границы», – отмечает собеседник.

«С экономической точки зрения Вашингтон вряд ли получит от расширения шельфа серьезные преимущества. Конечно, там может быть немало природных ресурсов, но прежде чем что-то разрабатывать, это надо сначала найти. Кроме того, добыча в таких условиях – дело непростое и недешевое», – подчеркивает он

«Зато понятен военный замысел – американцы наверняка отправят туда свои подлодки, чтобы усилить собственное военное присутствие. И на фоне этого России стоит, во-первых, продолжать свою работу на Севере. Вопреки желанию Вашингтона необходимо продвигать наши заявки на расширение территорий в регионе», – уверен аналитик.

«Кроме того, учитывая военную угрозу, нам необходимо больше внимания уделить строительству атомных ледоколов и усовершенствованию, а также наращиванию подводного флота. Своевременно предпринятые меры помогут защитить наши границы в случае опасности», – заключил Боярский.

Напомним, Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg. «Континентальный шельф – это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», – цитирует газета заявление ведомства.

Площадь так называемого расширенного континентального шельфа составляет порядка 1 млн квадратных километров, что почти в два раза превышает площадь Калифорнии. Большая его часть расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения.

По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.

Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены правовой основы, мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он рассказал, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН.

«Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы», – продолжил Косачев, отметив, что «на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике», имея в виду Канаду и Японию.

То, что между Вашингтоном, Оттавой и Токио появляется территориальный спор, накануне подтвердили и в Госдепе. Там также заверили, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерацией».

Под «согласованной границей» в Вашингтоне подразумевают так называемую линию Шеварднадзе – Бейкера, то есть договор между СССР и США от 1990 года, которые подписали министр Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь Джеймс Бейкер. И хотя этот договор многими считается невыгодным для России, его положения продолжают действовать, поэтому Вашингтон не стремится к его пересмотру.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США затеяли «грязное» дело в Арктике.