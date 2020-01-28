Разрыв ущербного договора грозит новым конфликтом между Россией и США

Еще одно соглашение между СССР и США должно быть поставлено под сомнение - по крайней мере, такова позиция ряда российских парламентариев. Договор, подписанный еще Шеварднадзе, действительно выглядит крайне невыгодным и убыточным для нашей страны. Однако есть причины, по которым его пересмотр может принести гораздо больше проблем, чем пользы.

Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по международным делам, а также по аграрно-продовольственной политике и природопользованию доложат спикеру палаты Валентине Матвиенко об итогах дискуссии с заинтересованными ведомствами по поводу «невыгодного для РФ» соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года. Об этом в понедельник после закрытого совещания по данной теме сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

В совещании принимали участие замглавы МИД Сергей Рябков, представители Росрыболовства, а также погранслужбы ФСБ России, сообщил ТАСС. «Есть общее решение воздержаться от публичных комментариев по содержанию дискуссии, поскольку вопрос затрагивает отношения с США. Мы четко сформулировали нашу позицию, мы были в определении этой позиции едины», – скупо сообщил Косачев. Однако о самой этой позиции он так и не рассказал.

Напомним, соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств было подписано в Вашингтоне 1 июня 1990 года министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем Джеймсом Бейкером. Документ разграничивает экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США). К слову, эти острова также известны как Большой и Малый Диомиды, расстояние между которыми составляет меньше четырех километров. Один из них принадлежит нашей стране, другой – США.

За основу была взята линия, обозначенная русско-американской конвенцией 1867 года в связи с продажей Аляски и Алеутских островов.

Линия Бейкера – Шеварднадзе

(фото: yandex.ru/maps)

«Готовилось это соглашение не в Министерстве иностранных дел, а в аппарате Совета министров. У нас тогда было Министерство рыбного хозяйства и там они прорабатывали все эти вопросы, исходя из тогдашней ситуации: кто, где ловил. Когда соглашение было подготовлено, оно было подписано министром иностранных дел», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы Фонда Михаила Горбачева, политолог Павел Палажченко. На момент подписания соглашения собеседник работал в аппарате президента Советского Союза, был переводчиком на переговорах высшего руководства СССР и США (на фото вверху – Палажченко переводит беседу Шеварднадзе и Бейкера).

«По соглашению Советский Союз получал компенсацию и возможность вести рыбную ловлю в некоторых других зонах. Но в любом случае соглашение 1990 года никогда не было ратифицировано, – подчеркнул Палажченко. – Подписи Бейкера и Шеварднадзе были поставлены, но ни Верховный Совет СССР, ни российский парламент не ратифицировали документ. При Советском Союзе не успели, а потом замотали».

Со своей стороны, Конгресс США ратифицировал соглашение еще в сентябре 1991 года, до формального роспуска СССР. Как бы то ни было, все эти 30 лет Россия де-факто исполняла соглашение Бейкера – Шеварднадзе. При этом документ подвергался серьезной критике, в частности, с начала 2000-х годов – на высшем уровне.

В чем суть претензий к документу

Так, еще в 2002 году предшественник Косачева, тогдашний глава международного комитета верхней палаты Михаил Маргелов предложил на переговорах с послом США Александром Вершбоу заключить новое соглашение. Посол отказался. «Документ предоставляет большую экономическую выгоду и США, и России», – сказал Вершбоу после встречи, назвав его «сбалансированным». Маргелов недовольно заметил, что американцы рассматривают соглашение как своего рода «священную корову» (цитата по РИА «Новости»).

В 2003 году против договора выступила и Счетная палата, заявив о его несоответствии «интересам России в области рыболовства». В докладе СП говорилось, что за 1991-2002 годы Россия могла выловить в акваториях, где она утратила право на промысел, 1,6–1,9 млн тонн рыбы, этот улов оценивался в 1,8–2,2 млрд долларов.

Минувшей осенью договор снова оказался в центре внимания сенаторов. В начале октября на заседании палаты сенатор от Камчатки Борис Невзоров напомнил, что соглашение ущемляет интересы Москвы, и попросил председателя палаты Валентину Матвиенко внести этот вопрос в повестку заседания Совета безопасности России. По словам Невзорова, при подписании договора «из-за уступок Шеварднадзе» границу провели в интересах американской стороны. В результате Россия лишилась в Беринговом море акватории, сопоставимой с территорией Чехии или Австрии. Сенатор даже добавил, что

именно за эти уступки в пользу США Шеварднадзе «потом и получил пост президента Грузии».

Из-за линии Бейкера – Шеварднадзе Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба, возмущался Невзоров. Также на шельфе, по его словам, разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Саму временную линию по разграничению морских пространств сенатор назвал препятствием для развития Россией Северного морского пути.

Вскоре после этого свое обращение на имя Матвиенко направили и представители нашей рыбной промышленности. В письме за подписью Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), содержался подробный анализ ущерба для отрасли. За время действия соглашения потеряно более 150 млрд рублей, следовало из письма, обнародованного в РБК. Эти расчеты были проведены с учетом снижения запасов минтая в Беринговом море. В письме говорилось: в результате соглашения акватория в Беринговом море, где советским, а затем и российским рыбакам разрешили вести промысел, уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км. Там добывают минтай, сельдь, палтус, треску и камбалу, а также крабов.

В ответ на обращение представителей рыбной отрасли спикер Совета Федерации поручила профильным комитетам проработать этот вопрос. Результатом этого и стало прошедшее в понедельник совещание.

Как отмечают противники соглашения, участок континентального шельфа в упомянутой в договоре части Берингова моря, отошедший к России, составил всего 4,6 тыс. квадратных километров, что на 74 тысячи кв. км шельфа меньше, чем полагается при традиционном в таких случаях разграничении. В отдельных местах исключительная экономическая зона США за счет переданной части исключительной экономической зоны СССР превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий. Это противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Лучше не «ковырять болячку»?

Но загвоздка в том, что Соединенные Штаты не подписали и не признают эту конвенцию, отметил Павел Палажченко. «Согласно этому документу, в 200-мильной исключительной экономической зоне лов происходит исключительно с разрешения прибрежного государства, – отметил Палажченко. – Поскольку американцы не подписали конвенцию, следовательно, они признают только 12-мильную суверенную зону, но не 200-мильную исключительную зону. Следовательно, действуют в своем праве. Это традиционный район их лова, они его там всегда вели».

Поэтому, делает вывод собеседник, приходится договариваться с американцами вне международной конвенции – и с этой целью Россия признает двустороннее соглашение Бейкера – Шеварднадзе. «И если сейчас объявить соглашение 1990 года недействительным, то уже не знаю, какие меры надо будет применять России для того, чтобы американцам не разрешать ловить», – полагает Палажченко.

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С точки зрения международного права вряд ли будет возможен пересмотр этого соглашения, сказал газете ВЗГЛЯД источник, близкий к рыболовной отрасли. По мнению собеседника, американцы вправе будут задать нашей стороне вопрос: где вы были в прошедшие 29 лет, почему вы все это время не поднимали вопрос о пересмотре соглашения Бейкера – Шеварднадзе, и вдруг решили провести ревизию? «В конце концов американская сторона может заявить: пересматривайте соглашение, а мы его пересматривать не будем, – отметил собеседник. – Потом пересмотр опасен, потому что опять будет дележ, а где дележ, там и суды, и не дай бог, инциденты со стрельбой и т. д.». За прошедшее время «проблемы нивелировались, и беспокоить эту «болячку» нет смысла», – добавил источник.

Можно предположить, что и на Смоленской площади пока не спешат поддержать идею о разрыве соглашения Бейкера – Шеварднадзе. Замглавы МИД Сергей Рябков по итогам совещания в Совфеде дипломатично сообщил: «Вопрос был рассмотрен всеобъемлюще. Обсуждение носило исчерпывающий характер. Соглашение применяется, действует в режиме временного применения как раньше, так и сейчас».

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сомневается, что дело дойдет до разрыва соглашения. «Отношения России и США находятся на низком уровне, но тем не менее мы не видим какого нового взрыва санкций, каких-то новых столкновений Штатов с Россией в Сирии или Венесуэле», – напомнил политолог газете ВЗГЛЯД. Но оговорился, что определенная инерция от прежней конфронтации сохраняется.

Как полагает Кортунов, даже разрыв соглашения не будет означать, что россияне немедленно начнут эту акваторию осваивать, а американцы с этим молча согласятся. В таком случае не исключен новый виток конфликта Москвы и Вашингтона – уже из-за этой спорной акватории. Они могут сказать, что, мол, «мы считаем эти спорные акватории все равно нашими, поэтому будем защищать их в случае необходимости», – предупреждает политолог.

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