Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

Европа окончательно сняла отношения с Россией с политической паузы. Таков главный, хотя формально и побочный результат Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. Участие в нем премьер-министров Швеции и Норвегии означает коренное изменение позиций этих стран по поводу сотрудничества с Москвой.

Спустя пять лет после того, как Запад ввел санкции против России, невооруженным глазом заметна разительная перемена. Теперь даже самые последовательные сторонники идеи «наказания России» в Европе больше не могут себе позволить игнорировать нашу страну. Это наглядно проявилось в работе Международного арктического форума (МАФ) «Арктика – территория диалога», который проходит в Санкт-Петербурге.

И это при том, что МАФ - не международная организация, а российская инициатива и площадка. Международной формой объединения арктических стран является Арктический совет. В него входят восемь стран – Россия, США, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия – но за все годы его работы ни одной встречи на высшем уровне так и не состоялось. Пару лет назад, когда Финляндия возглавила совет, у ее президента Ниинисте были планы провести первый саммит Арктического совета – и даже устроить на его полях встречу Трампа и Путина.

Президенты России и США в итоге действительно встретились в Хельсинки – правда, уже летом 2018 года и без всякого Арктического совета. Собрать глав восьми стран для обсуждения вопросов Арктики так и не получается. И во вторник финский президент снова признал, что «организовать саммит все еще возможно, но прямо сейчас условия для этого неблагоприятные».

А вот российский Международный арктический форум работает уже девять лет (собираясь раз в два года). Нынешняя встреча прошла в Петербурге и была самой масштабной. Если раньше в форуме никогда не участвовало больше трех глав из восьми арктических государств – России, Финляндии и Исландии – то сейчас к ним присоединились еще и премьер-министры Швеции и Норвегии. Таким образом, на высшем уровне не были представлены только Дания, США и Канада. Что касается американцев и канадцев, то это понятно. Политические отношения между нашими странами практически заморожены, в случае с США по внутриполитическим причинам – а вот датчане сами себе наказали.

Они остались едва ли не последней европейской страной, у которых нет контактов с Россией на высшем уровне. Ведь поездка в Санкт-Петербург шведского премьер-министра Стефена Левена и главы норвежского правительства Эрны Сульберг стала не только их первым посещением России в послекрымскую эпоху – но и первой для них встречей с Владимиром Путиным. После марта 2014 года политические контакты Швеции и Норвегии с Россией были по сути прекращены.

Понятно, что это было сделано под жестким нажимом США и Великобритании – но другие страны Евросоюза постепенно размораживали свои контакты с Россией.

Речь не о Германии, Франции, Италии и Австрии – тут встречи на высшем уровне не прекращались даже в 2014-2016 годах, когда в Белом доме еще сидел Барак Обама. Греция, Португалия, Бельгия, не говоря уже о восточно-европейцах – их президенты и премьеры приезжали в Россию для встреч с Путиным. Но северные страны держались дольше других. Кроме Финляндии и Исландии, остальные игнорировали Россию. И это при том, что та же Норвегия не входит в ЕС (но входит в НАТО – что в данном случае важнее).

И вот сейчас лед тронулся – сразу два арктических премьера приехали в Москву.

Этот факт отметил даже модерировавший форум американский журналист. Он спросил у Путина, можно ли считать прорывным моментом то, что приехали лидеры Швеции и Норвегии, и впервые за многие годы он встречается с ними:

«Возможно, что плохие отношения, которые были у России с Евросоюзом за последние несколько лет, теперь улучшаются, начинается «оттепель»?

Путин не стал говорить про всю Европу:

«К сожалению, в Арктике идет оттепель, это правда. Температура в Арктике повышается в четыре раза быстрее, чем на планете в целом. Но что касается оттепели в политических отношениях - это, безусловно, позитивный процесс».

Забавно, как скандинавы обставляли свое участие – мол, нас позвали на Международный форум, и мы решили воспользоваться удобным случаем. Но звали всегда – и в 2017-м, и в 2015-м – но премьеры не приезжали. А теперь не только приехали, но и запросили отдельные переговоры с Путиным, как это сделала Эрна Сульберг.

Хотя и в Швеции, и особенно в Норвегии бизнес давно уже возмущается потерями от санкций – только из-за прекращения поставок рыбы норвежца потеряли несколько миллиардов долларов. При этом до медлительных скандинавов постепенно дошло, что пока они соблюдают экономическое и политическое эмбарго с Россией, остальные европейцы давно уже пытаются восстановить отношения с Россией. В этом, кстати, давно уже упрекали Францию и особенно Германию итальянцы – вот, нам запрещают торговать с Россией, а сами заводы строят и «Северный поток-2» тянут.

Конечно, повлиял на скандинавов и Брекзит – выход Великобритании из ЕС ослабил влияние Лондона на традиционно находившиеся в его орбите северные страны. Оказала влияние и и антиевропейская политика Трампа. Сейчас скандинавам уже нет смысла держать несуществующий антироссийский строй. Тем более, что в следующем месяце пройдут выборы в Европарламент. А на них, как ожидается, заметно увеличат свое представительство евроскептики, многие из которых прямо призывают к окончанию конфронтации с Россией.

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Да и украинская ситуации в явном тупике – в Европе даже те, кто верит в возможность отрыва Украины от России понимают, что никаких уступок от Москвы не то что по Крыму, даже по Донбассу не дождешься. То есть украинская заноза надолго, прикидывают на севере Европы – а иметь дело с Россией хочется уже сейчас. Пока другие более ушлые европейцы не заменили собой неторопливых скандинавов.

Стефен Ливен стал премьер-министром Швеции осенью 2014 года, а Эрна Сульберг руководит Норвегией уже пять с половиной лет – и сейчас они впервые смогли позволить себе разговор с Путиным. И теперь их мир уже точно не будет прежним. Кроме брюссельского начальства (для Швеции) и атлантического командования (для Норвегии) у них появляется возможность говорить с руководителем соседней страны. Что не только интересно для них, как для политиков – но и безусловно выгодно их странам.

Пугать шведов «российскими подлодками», как любит делать бывший премьер Карл Бильдт, или даже шутливо цитировать пушкинские «отсель грозить мы будем шведу», как это сделал в Петербурге Ливен, это давно уже моветон. А вот работать с Россией - единственно разумное для арктических стран решение. Даже в большей степени, чем для остальной Европы - ведь мы соседи.