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    27 апреля 2024, 09:00 • Политика

    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН
    @ Craig Ruttle/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно.

    Во времена, когда шла первая холодная война, а телевидение становилось общедоступным, заседания Совета безопасности ООН были популярным телешоу. Дебаты, в которых участвуют не столько люди, сколько государства, казалось, определяли новый мир. Формально так оно и было на самом деле.

    Американцы как нация поднаторели в телешоу раньше и лучше прочих, поэтому выделялись и в Совбезе – умели перетянуть внимание на себя, нагнать саспенс, придумать неожиданную развязку. Заседание, посвященное размещению на Кубе советских ракет и началу Карибского кризиса, вошло в учебники не только благодаря важности поднятой темы. Мир ахнул, когда американцы внесли в зал огромные распечатки снимков советских ракет с самолета-шпиона сразу после того, как представитель СССР отверг все обвинения.

    Планета с тех пор изменились. Авторитет ООН уже не тот, надежд на нее все меньше, соответственно, гораздо меньше внимания к мероприятиям Совбеза даже несмотря на то, что его резолюции до сих пор обязательны к исполнению и имеют характер мировых законов.

    Однако сам Совбез почти такой же. Дипломатия чтит традиции, включая и традиции шоу, к которым по-прежнему тщательно готовятся, а после, уже за кулисами, представители как бы конфликтующих стран дружелюбно шутят за напитками – чисто актеры в театре, которые еще час назад душили друг друга в лучах софитов.

    Представление, на сей раз разыгранное по американскому сценарию, давали в Совбезе на неделе. Несмотря на очень громкие реплики вплоть до обвинений России в подготовке общепланетного апокалипсиса, пьеса оказалась скучной и полностью предсказуемой.

    В США сейчас не та администрация, чтобы выдавать по-настоящему интересные сценарии.

    Если описывать произошедшее сухим языком новостей, то Япония с подачи Вашингтона внесла резолюцию о запрете размещения ядерного оружия в космосе. Россия добавила от себя поправку, по которой в космосе нельзя размещать вообще никакое оружие, но против поправки проголосовали все западные страны. В таких условиях Россия резолюцию поддержать отказалась и заблокировала ее, пообещав в ближайшее время представить свою. Скорее всего, утвердить ее тоже не получится.

    Нулевой результат был заложен в произошедшее изначально, но затевалось это все не для практического результата, а как представление, в ходе которого американский ковбой обвиняет в хитрой кровожадности российского медведя и обещает защитить от него всех зверей земных и птиц небесных. Однако завязка этой истории выглядела чем-то действительно серьезным.

    В середине февраля комитет по разведке Палаты представителей США заявил о получении особо важной информации о «серьезных рисках для национальной безопасности», потребовав от администрации Джо Байдена срочно ее обнародовать. В Белом доме пояснили, что речь идет об оружии, которое якобы разрабатывают в России с прицелом на американские спутники. Причем информация об этом будто бы была у Вашингтона давно, но срочно ее обсудить понадобилось только теперь – и ответственный лидер Байден дал соответствующее поручение.

    Москва традиционно выступает за переговоры как главный метод снятия международных озабоченностей и против общения с эмиссарами Байдена возражать не стала. Визави советника их президента Джейка Салливана стал помощник нашего президента Юрий Ушаков. Также на встрече присутствовали главы СВР и ЦРУ – единственные в руководстве двух стран, кто поддерживает между собой регулярные контакты. Подробности встречи и полный перечень поднятых на ней тем, разумеется, не разглашались, но стороны разошлись крайне недовольными друг другом.

    При этом Россия категорически отвергла все обвинения в свой адрес: уничтожать американские спутники ядерным оружием не планируем, соответствующего оружия не разрабатываем. Но американцы потребовали подтвердить слова делом, проголосовав в Совбезе ООН за соответствующую резолюцию. Японской она стала потому, что Токио сейчас – председатель Совбеза, формирующий его повестку. И это не первая его попытка принять резолюцию против чего-нибудь ядерного, включая обогащение урана как таковое.

    Представляя свои инициативы, японская сторона трогательно напоминает, что она пережила страшные трагедии в Хиросиме, Нагасаки и Фукусиме. Но позорно умалчивает, благодаря кому два города превратились в пепел, поскольку это плохо бьется с той методичкой, которую подсунули японцам американцы: подчеркивать, будто это Россия несет ядерную угрозу миру во всем мире, а ее отказ проголосовать за антиядерные резолюции, включая запрет на размещение ЯО в космосе, это наглядно доказывает.

    Уже несколько месяцев эту роль довольно сносно играет японская прима – постпред страны при ООН Мицуко Сино, но возникает резонный вопрос: почему бы России не проголосовать за резолюцию, чтобы лишить оголтелых критиков даже таких «доказательств» и сломать тем самым сценарий антироссийского спектакля? Есть серьезные причины, чтобы так не поступать.

    Во-первых, у России нет резонов для того, чтобы подыгрывать и администрации Байдена, которая потом объявит, будто «оперативно и эффективно решила проблему с несговорчивой Москвой», и Японии с учетом того, насколько враждебную к нам позицию занял Токио после начала СВО. Пусть теперь зарабатывают себе политические очки сами, без нашего участия.

    Во-вторых, Москва уже неоднократно давала понять Вашингтону: после полного разрушения отношений и в условиях боевых действий против армии РФ и ее территориальной целостности, которые ведут американские союзники американским оружием, любые переговоры о новой архитектуре безопасности можно вести только в комплексе. США, допустим, волнуют ДОВСЕ и ядерное оружие, нас – втягивание Украины в НАТО и поддержка террористических действий ее режима. Это все часть одной важной темы, а не меню, из которого можно выбирать отдельные позиции. Поэтому – или всё, или ничего.

    Таким образом, урегулирование вопроса с оружием в космосе на американских условиях – это отход от российской платформы на основании каприза американцев. Соглашаться нельзя, нужно отказывать, а если отказывать, то как пояснять? Российская делегация во главе с монументальным резонером Василием Небензей решила задачу успешно, хотя и просто, воспользовавшись ущербностью американского сценария.

    Во-первых, американцам указали, что обязательство не размещать в космосе оружие массового уничтожения и мы, и сами американцы, и еще более сотни государств взяли на себя более полувека назад, заключив в 1967 году всеобъемлющий Договор о космосе. Россия с тех пор от своих обязательств не отказывалась, прочие обладатели ЯО тоже, так что смысл дублировать запрет только один – разыграть антироссийский спектакль.

    Во-вторых, Россия не против продублировать общий запрет в формате резолюции ООН. Но для того, чтобы это было не просто американским спектаклем, а серьезным политическим актом с добавленной стоимостью, предлагает запретить размещение в космосе вообще любого оружия. И предлагает не в первый раз, объединившись в этом вопросе с Китаем. Но американцы уклоняются с 2008 года, поскольку действительно имеют планы отправить на околоземную орбиту оружие, просто не ядерное.

    Уклонились американцы и на сей раз. Что, надо признать, просчитываемый ход – никто всерьез не рассчитывал, что российская поправка может пройти. Тем не менее все тот же Салливан вслед за американской делегацией в ООН сделал вид, будто это все несущественно, а «разоблачение» удалось. Советник Байдена заявил, что Россия разрабатывает «новый спутник, способный нести ядерное устройство», а «иначе не ветировала бы эту резолюцию». То есть от сценария отходить не стал.

    А Парагвай до сих пор не ратифицировал Договор о космосе. Видимо, строит планы по уничтожению Земли.

    Примерно так можно было бы ответить Салливану, но зачем на ровном месте обижать Парагвай? Потому – просто занавес. Конец первой части.

    В ближайшее время, как уже было сказано, отыграют вторую часть – по российскому сценарию и с большим соло Небензи. Он наверняка будет красноречив, но финал опять предсказуем – российский вариант заблаговременной демилитаризации космоса не утвердят. Что бы ни химичили американцы на околоземной орбите, ведомыми они также быть не захотят и подыгрывать России не станут. Но шоу должно продолжаться.

    В условиях экзистенциального конфликта между Россией и США мало надежд на то, что, помимо шоу, Совбез удастся занять и продуктивной повесткой. Они будут против, когда что-то инициируем мы, мы – когда новация исходит от Запада, а продолжаться это будет до тех пор, пока не появится то самое пресловутое всеобъемлющее соглашение о новой архитектуре безопасности, которое рано или поздно побудит сверхдержавы перейти от конфронтации «из принципа» к сотрудничеству по отдельным вопросам.

    Хорошо бы это произошло до того, как жители планеты окончательно закрепятся во мнении, что ООН – это погорелый театр. Иначе безопасности станет еще меньше – и как бы не фатально меньше. Спектакль спектаклю рознь, но ничего, что лучше ООН, в плане решения проблем войны и мира человечество пока не придумало.

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