Взгляд
15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
Разделы

Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
Перейти в раздел…

Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
Перейти в раздел…

Япония запросила нового мирового порядка

ООН пришла на смену Лиге Наций и уйдет только после третьей мировой войны Li Muzi/Global Look Press
На фоне спецоперации ВС РФ на Украине амбиции Токио резко увеличились. Теперь японцы желают не только максимально жесткого наказания России, но и строительства «нового мирового порядка» через реформу, а по сути через упразднение Совбеза ООН, где у Москвы есть право вето. Только вот новый миропорядок невозможен без новой мировой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Что там по Киеву? (Выпуск №5)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например – Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Тренды – временны. Но вот, как говорит почти вековой опыт, лишь ненависть к России – постоянна. Ее давили в себе немецкие деды-фашисты, ее гасили в себе их толерантные потомки, но ее и взращивали десятилетиями местные СМИ. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России в качестве условия прекращения спецоперации на Украине следует выдвинуть соседней стране 21 требование. Кроме того, еще восемь условий следует предъявить стоящему за украинскими властями коллективному Западу. Стратегическая цель – максимальное сближение Украины с Россией и Белоруссией. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Япония требует нового миропорядка

Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

Перейти в раздел…

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о гибели подо Львовом троих ветеранов британского спецназа
    Суд в Гааге рассмотрит иск Украины к России о «планировании геноцида» Зеленский оценил переговоры с Россией словами «довольно неплохо» Джонсон призвал мир «слезть с российской углеводородной иглы» Власти России временно запретили экспорт сахара и зерновых
    Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной колонной Киев счел некоторые российские требования неприемлемыми США ввели санкции против представителей оборонного сектора России Раскрыты уловки западного бизнеса с целью остаться в России
    Посол указал на игнорирование американским ТВ удара «Точкой-У» по Донецку Американским наемникам предложили 2 тыс. долларов в день за участие в «тайных операциях» на Украине В Еврокомиссии назвали ситуацию на Украине «11 сентября для Европы» Украинский разработчик игр S.T.A.L.K.E.R. запретил продажи россиянам

    «глубокая озабоченность»


    «Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США

    «конец игры»


    Псаки: США с союзниками полностью сокрушили экономику России

    сотрудничество в космосе


    НАСА высказалось о работе американского сегмента МКС

    Видео

    эпидемия русофобии


    Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

    деиндустриализация Германии


    Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

    «За мной пришли из СБУ»


    Украина ведет жестокую расправу с инакомыслием

    аресты и запугивания


    Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине

    турецкие беспилотники


    Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

    бояться и ненавидеть


    Сергей Мардан: Снова ненавидите русских? Это вы зря

    стратегическая цель


    Вадим Трухачёв: Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

    постоянная ненависть


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

    на ваш взгляд


    После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы будете носить маску?

    Япония запросила нового мирового порядка

    ООН пришла на смену Лиге Наций и уйдет только после третьей мировой войны
    		   15 марта 2022, 08:18
    Фото: Li Muzi/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    На фоне спецоперации ВС РФ на Украине амбиции Токио резко увеличились. Теперь японцы желают не только максимально жесткого наказания России, но и строительства «нового мирового порядка» через реформу, а по сути через упразднение Совбеза ООН, где у Москвы есть право вето. Только вот новый миропорядок невозможен без новой мировой войны.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему всего за полтора года Япония из доброжелательного соседа России превратилась в сторонника жесткой конфронтации. Теперь Страна восходящего солнца не просто участвует в экономической войне против РФ, но и пытается бежать впереди американского паровоза с санкциями. Чего стоит одна только жалоба на Москву в Гаагу из-за ситуации на Украине, хотя где Япония, а где Украина?

    Мотивы японцев понятны и не исчерпываются одной только необходимостью следовать в русле внешней политики США. В связи с последними событиями Токио больше не видит смысла придерживаться осторожной дипломатии эпохи Синдзо Абэ, целью которой был баланс отношений между Москвой и Пекином – экс-премьер старался не допустить усиления китайцев за счет альянса с русскими.

    Теперь этот альянс (со стороны Москвы во многом вынужденный) – свершившийся факт, которому Токио хочет противопоставить некий «новый курс». Он, судя по всему, в том, чтобы, с одной стороны, запугать КНР последствиями на случай, если она решит провести в Южно-Китайском море собственную специальную операцию, а с другой – сделать союзничество с Москвой максимально «токсичным» для Пекина, откатив назад сближение двух ядерных держав.

    Тем же самым сейчас заняты и американцы: в понедельник в Риме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встречается с высокопоставленным представителем КПК Ян Цзечи, чтобы пригрозить Китаю санкциями – якобы неизбежными в том случае, если КНР поможет РФ обходить наложенные на нее ограничения.

    Однако план премьер-министра Японии Фумио Кисиды еще более амбициозный – он настаивает на реформе Совета Безопасности ООН, где у России и Китая есть право вето. Или, если читать между строк, на упразднении Совбеза ради новой структуры.

    «Буйство России указывает на необходимость организации нового мирового порядка. Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета Безопасности и реформирования ООН», – заявил Кисида, обсуждая будущее внешней политики страны с однопартийцами. 

    Тезис жесткий, намек прозрачный, но с юридической точки зрения предложение бессмысленно – право Москвы применять вето в Совбезе ООН является неотчуждаемым. Механизм, который смог бы лишить Россию голоса, попросту не предусмотрен, за исключением невозможной ситуации, когда Россия не будет накладывать вето на предложение лишить себя права вето.

    Это как если бы человек ни капли не возражал против того, что у него отпиливают полностью здоровую руку.

    Поэтому суть нужно искать не во второй, а в первой части высказывания Кисиды – о новом мировом порядке или, в зависимости от перевода, о новой архитектуре международной безопасности. Если на место Совбеза придет другая организация – без России с ее «буйствами», но с Китаем – это и есть «новая архитектура безопасности», отвечающая американо-японскому курсу на политическое разделение Москвы и Пекина.

    Проблема японцев (чтоб не сказать, проблемища) только в том, что для этого Японии и другим «позитивно расположенным к реформе» странам придется выигрывать третью мировую войну. Это единственный возможный способ построения нового миропорядка, который не обязательно согласовывать с Россией как с ядерной державой и постоянным членом Совбеза ООН.

    Сами эти понятия-штампы – международный порядок и мировая архитектура безопасности – возникли после первой из мировых войн. Так страны-победители формулировали свою политику, направленную на недопущение новой глобальной бойни. Раньше потребности в «мировой безопасности» как-то не ощущались – безопасность понималась как нечто индивидуальное, дипломатия обеспечивала ее на уровне ситуативных (подчас, правда, весьма долговечных) союзов между державами. Но их одновременная ссора пролила столько крови, что потребовалась общая «архитектура».

    Главным «архитектором» можно признать президента США Вудро Вильсона. Именно он изобрел Лигу Наций, при том, что Вашингтон к ней так и не присоединился (не по желанию Вильсона, а по вине Конгресса, где тогда преобладали изоляционистские настроения).

    Япония, напротив, входила и в число стран – учредителей Лиги, и в ее президиум (Совет – предшественник Совбеза ООН), пока не вышла в 1933-м, чтобы не дожидаться исключения за нападение на Китай. Тогдашний миропорядок подразумевал Лигу Наций как некий «клуб хороших парней», где наказанием за агрессию является исключение из клуба.

    Такая «архитектура безопасности» не отвечала главной задаче – недопущению нового мирового конфликта, что и показал 1939 год. К моменту начала Второй мировой фашистская Италия и нацистская Германия уже самовыписались из «хороших парней», повторив путь Японии, а СССР был исключен вскоре после ее начала – за зимнюю войну с Финляндией.

    Совбез ООН – детище новых «архитекторов», держав-победительниц 1945-го, каждая из которых обзавелась ядерным оружием. Это последняя на сегодняшний день реформа миропорядка, который уйдет только с новой мировой войной.

    Нельзя сказать, что эта архитектура идеальна и способна предотвращать войны как таковые – нет, и примеров мы знаем множество (от Кореи и Вьетнама до Панамы и Ирака). Но основной своей задаче Совбез ООН все-таки отвечает: как-то продержались мы без мировой войны более 75 лет, в отличие от миропорядка по Лиге Наций, которого хватило на вчетверо меньший срок.

    В основе коллективной архитектуры безопасности не отделение козлищ от агнцев (агрессоров от миротворцев), а минимизация риска военного конфликта между ядерными сверхдержавами. «Не поступайте так, иначе мы можем ответить оружием» – в этом суть вето, а не в том, чтобы гарантировать мир во всем мире.

    Его, пожалуй, все-таки можно было бы гарантировать при однозначном отказе каждой из стран от односторонних, не одобренных Совбезом, интервенций, но этот вопрос зависит в первую очередь от США – однозначного чемпиона по внешним интервенциям.

    На то, что именно Вашингтон является основным виновником кризиса международной безопасности, Москва указывала с 1999 года – с агрессии НАТО против Югославии. И тем не менее подчеркивала – лучше такая архитектура, чем вовсе никакой, когда ядерные державы будут проводить свои красные линии путем не вето, а военных действий друг против друга.

    Разрушить ее можно только тем же путем, что и предыдущую – через новый передел сфер влияния в виде третьей мировой войны. И Япония, все последние десять лет создававшая себе армию на основе сил самообороны, явно хочет войти в число держав-победительниц.

    Учитывая пацифистский настрой японской элиты, в подавляющем большинстве исключающей для своей страны возможность участия в боевых действиях (помимо оборонительных), а также то, что Япония остается третьей экономикой мира (и может рассчитывать на поддержку четвертой – Германии, также не входящей в число постоянных членов СБ ООН), расчет вероятно идет на экономическую войну

    Такую, победа в которой привела бы к обрушению политической системы России – как в 1917-м, когда земельный вопрос был резко обострен ПМВ, или в 1991-м, когда советский патриотизм был окончательно разъеден советским дефицитом. В этом случае, как рассуждают «ястребы» в японских СМИ, можно было бы не только напугать Китай, лишив его опоры на севере, но и решить «курильский вопрос», исправив «несправедливость» предыдущей мировой бойни.

    Общий ответ на это со стороны России понятен – не дождетесь! Но рост амбиций третьей экономики мира, направленных на ослабление, а в перспективе и на разрушение нашей страны, русскому человеку придется учитывать.

    Разумеется, вместе с китайским товарищем, которого японские господа боятся больше всего на свете.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •