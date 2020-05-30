Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

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30 мая, суббота  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

              Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движение   30 мая 2020, 19:30
              Фото: REUTERS/Peter Silva
              Текст: Станислав Борзяков

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              Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?

              История, о которой пишет американское издание The Daily Beast, в России многим напомнит об Остапе Бендере, который, впрочем, не выбирал для своих подставных личин столь жуткие образы.

              В конце 1940-х – начале 1950-х годов сотни американцев начали получать по почте письма, подписанные «Адольф Гитлер», «Ева Браун», «помощник Гитлера А. фон Богусловски» или «скорняк номер один». Все они содержали просьбы о финансовой помощи для четы Гитлеров, чудом спасшейся из фюрер-бункера в мае 1945 года и проживающей теперь в штате Кентукки.

              Планы лидера нацистов не изменились – мировое господство, для достижения которого он планировал поднять восстание в США. Собственно, на организацию восстания и нужны были деньги, поскольку проект предполагался дорогостоящий: с подземными туннелями до Вашингтона, невидимыми космическими кораблями и заводами по производству ядерных бомб в Айдахо.

              Несмотря на 36 тыс. преданных «штыков», якобы обретенных Гитлером в Америке, иногда автор писем просил выслать фюреру одежду, в том числе женскую.

              Беглый нацистский лидер обещал, что вложения окупятся сторицей: шикарными виллами, генеральскими погонами, дипломатическими должностями и даже званиями «скорняк номер два» или «скорняк номер три». Это если читать буквально, поскольку «Гитлер» употреблял английское слово furrier (то есть скорняк) вместо немецкого fuhrer с умлаутом.

              Письма от него буквально пестрели орфографическими ошибками, но реальный Гитлер не написал бы и таких – иностранные языки ему не давались.

              Известие о спрятавшихся в Кентукки нацистах довольно быстро попало в местные СМИ, но большого шума не наделало, пока в переписку с фюрером-скорняком не вступила полиция и не выманила лже-Гитлера из укрытия с помощью незначительных сумм. «Фюрером номер один» оказался 61-летний баптистский проповедник Генри Джонсон. Помимо всего прочего, афроамериканец.

              На суде он заявил, что работал как частный детектив и разоблачал с помощью гитлеровской переписки врагов государства по заданию директора ФБР Джона Эдгара Гувера. Суд не поверил и назначил наказание – три года тюрьмы. После этого мошенник исчез – архивы не сохранили упоминаний о нем. Возможно, умер в тюрьме, возможно, сменил имя и собирал деньги под другой завиральный проект – теперь уже не узнать.

              Но интересует другое: почему он вообще смог собрать на идею нацистского реванша в послевоенной Америке сумму, эквивалентную 150 тыс. современных долларов? Понятно, что в большинстве случав «письма от Гитлера» попросту выбрасывались адресатами, но хватало и тех, кто жертвовал Джонсону немалые по меркам своих доходов деньги. Неужели эти люди настолько глупы, хуже того, убежденные нацисты?

              Правильный ответ – всего понемногу.

              Во второй половине XIX века США вошли в число мировых лидеров по доле грамотных в структуре населения. Однако резкий рост качества образования (вместе со столь же впечатляющим ростом благосостояния нации) пришелся на 1950-е годы, а времена Великой депрессии, напротив, сопровождали деградация государственных школ и бум «желтой» прессы, специализирующейся на мистике и теориях заговора.

              Мошенничество Джонсона до боли напоминает знаменитые «нигерийские письма», появившиеся еще в 1980-х годах. Их авторы, представляясь высокопоставленными африканскими чиновниками или даже принцами, просят о денежных переводах с целью вернуться на родину, нанять адвоката, заплатить взятку или разблокировать счет в банке. В ответ «принцы» обещают алмазы каменных пещер или долю в нефтяной сделке.

              Этот вид мошенничества считается одним из наиболее распространенных в интернете и по-прежнему собирает жатву из недалеких и жадноватых. Раз так, нечего изумляться временам Эйзенхауэра и таким жертвам Джонсона, как каменщик Хубер из Вирджинии или некто Чарли Браун, которому посулили гарем с арийскими девственницами (Браун, кстати, тоже был чернокожим, но расценил помощь Гитлеру как выгодную инвестицию).

              Тем более, что теория об успешном побеге Гитлера по «крысиной тропе» куда-нибудь в Аргентину была весьма популярна в послевоенных Америке и Европе. Все точки над i расставили несколько позже – после серии экспертиз, которым, впрочем, некоторые конспирологи не доверяют до сих пор.

              В 1947 году, как утверждает The Daily Beast со ссылкой на опрос Института Гэллапа, версию о спасении Гитлера поддерживали 45% американцев.

              Далеко не все из них были нацистами, но нацисты среди них тоже были.

              До войны идеи Гитлера в Америке в той или иной степени разделяли даже такие культовые фигуры, как Уолт Дисней и Генри Форд (причем Форд разделял настолько, что финансировал НСДАП и удостоился персональной похвалы от фюрера). Мероприятия под знаком свастики собирали в США 1930-х десятки тысяч человек.

              Причин несколько. Во-первых, это расизм, который не требует пояснений. Во-вторых, антисемитизм, также распространенный в Америке тех лет. В-третьих, изоляционизм, то есть принципиальное нежелание части элиты и общества участвовать во Второй мировой войне. В-четвертых, антикоммунизм. Иногда – все это вместе.

              Один из командующих американской армией в Европе, генерал Джордж Смит Паттон был тем, кто приводил в ужас германское командование. И одновременно тем, кто не считал за людей ни евреев, ни коммунистов.

              Со вступлением США в войну все пронацистские мероприятия и движения были запрещены. После победы – стигматизированы и маргинализованы, их членов ассоциировали не только с экстремистами, но и с предателями. Вчерашние симпатизанты Гитлера мечтали, чтобы этот период их жизни был стерт из истории и общественной памяти.

              Тем не менее в 1959 году Джордж Рокуэлл основал будущую Американскую нацистскую партию (АНП), в качестве лидера которой призывал отправить американских евреев в газовые камеры как криптокоммунистов. Это при том, что Рокуэлл был коммандером (подполковником) ВМС США и ветераном войны, служившим в Атлантике.

              Организаций подобных АНП было немало, некоторые существуют до сих пор: например, Национал-социалистическое движение, прославившееся участием в массовых беспорядках в Огайо в 2005-м. Оно считается крупнейшей неонацистской группой в США.

              Однако по-настоящему больших и сколь-либо влиятельных фашистских партий во времена Джонсона уже не было. Идею его «бизнеса», судя по всему, предопределило то обстоятельство, что он, будучи черным, преувеличивал количество белых нацистов в США. Вкупе с алчными дураками, их тем не менее хватило на то, чтобы собрать довольно крупную сумму денег – и это тот самый случай, когда жертв мошенника ничуть не жалко.

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