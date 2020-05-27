Негр выдавал себя за Гитлера и выманивал деньги на захват власти в США

Американское издание The Daily Beast рассказало историю чернокожего шахтера Уильяма Джонсона из штата Кентукки, который на протяжении 10 лет после Второй мировой войны обманом наживался на людях, убедив их в том, что является Адольфом Гитлером.

В середине 1945 года, всего через несколько месяцев после того, как Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере, появились слухи о том, что немецкий диктатор выжил и вместе с любовницей Евой Браун скрывается за пределами Германии. Согласно опросам, к 1947 году в этой верили 45% американцев. Люди утверждали, что видели Гитлера на неонацистских собраниях в Колумбии, на подводной лодке в Аргентине и в Бразилии, пишет The Daily Beast.

С 1946 по 1956 год некоторым американцам приходили письма от имени Гитлера, который в тексте называл себя «фюрером №1», при этом вместо немецкого слова führer использовалось furrier (скорняк, меховщик – на англ.). Автор посланий утверждал, что он и есть Гитлер, который вместе со своей теперь уже законной супругой Евой Гитлер выжили, обосновались в Кентукки и готовятся к захвату власти сначала в США, затем – в мире и, наконец, в космическом пространстве. Для осуществления плана, как писал отправитель, в Кентукки и Айдахо построены 116 секретных фабрик по производству атомных бомб, а также невидимых и бесшумных космических кораблей. Одновременно, говорилось в письмах, 36 тыс. немцев копают тоннели к Вашингтону.

Многие письма подписывались от имени Евы Браун, Евы Гитлер, начальника штаба адмирала Кессельринга и помощника Гитлера А. фон Богусловски.

В посланиях «фюрер №1» сообщал, что его план успешно воплощается в жизнь, но ему необходима помощь в качестве пожертвований. В обмен на финансовую поддержку он предложил своим сторонникам видные посты при новом режиме – в частности, звания «фюрер №2» и «фюрер №3» для основных покровителей. Другие вкладчики, утверждал лжефюрер, будут вознаграждены королевскими званиями и постами дипломатов.

К 1956 году получатели писем отправили «фюреру №1» не менее 11 тыс. долларов, хотя, по оценкам властей, реальная цифра приближалась к 15 тыс. долларов (более 140 тыс. долларов с учетом инфляции).

Одним из жертвователей оказался 70-летний каменщик из Вирджинии по фамилии Хубер, умерший в первой половине 1950-х. После смерти Хубера его родственники нашли документы на денежные переводы на общую сумму в 4 тыс. долларов и несколько сотен писем от «фюрера №1». В одном из посланий Хуберу присваивался титул «фюрер №2», а также должность командующего нацистскими армиями в будущем государстве, которое охватит всю Землю и космос. Кроме того, выяснилось, что Хубер встречался с мошенником, но тот представился ему настоящим именем и пообещал быть посредником в контактах с Гитлером.

11 августа 1956 года «фюрер №1» был арестован. Им оказался 61-летний афроамериканский шахтер и баптист из Кентукки Уильям Генри Джонсон. Мужчина признал себя виновным, но отрицал обвинения в том, что действовал в личных целях. По словам Джонсона, он был частным детективом и пытался раскрыть подрывную деятельность неких организаций, готовивших революцию в США. При этом шахтер утверждал, что собирал деньги по личному поручению тогдашнего директора ФБР Джона Гувера. Точное количество его преступных эпизодов так и не удалось выяснить. Джонсона обвинили в мошенничестве с использованием почты и приговорили к трем годам лишения свободы.

За полвека после скандала нашлось очень мало публикаций об Уильяме Джонсоне. Не было каких-либо упоминаний в прессе, в документах и архивах его имя также не встречалось, отмечает издание. Впоследствии история Джонсона была кратко упомянута в нескольких книгах, но в архивах полиции штата Кентукки и ФБР не оказалось данных о таком человеке и его деле, отмечал исследовавший личность Джонсона писатель Кевен Маккуин.