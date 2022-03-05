США вынуждают Китай провести свою специальную военную операцию

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США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
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Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...

Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
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Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Подробности...
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Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    США вынуждают Китай провести свою специальную военную операцию

    Абордаж 25-миллионного острова, откуда затруднена эвакуация гражданских, грозит стать кровавым предприятием
    		   5 марта 2022, 11:20
    Фото: Zhang Guojun/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    Республиканская оппозиция в США ждет скорого «нападения Китая на Тайвань» и призывает Байдена признать независимость этого китайского острова. Пекин, в свою очередь, клянется защитить свой суверенитет. Сейчас у него действительно есть серьезный мотив начать специальную операцию – и он почти такой же, каким руководствовался президент России, вводя войска на Украину.

    Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что в обозримом будущем КНР подчинит себе Тайвань военными мерами. «Потому что китайцы видят, как глупо управляют Соединенными Штатами. Они видят, что наши лидеры некомпетентны, и, конечно, они это сделают, пришло их время», – заявил он в интервью Fox Business.

    Трамп – так себе прогнозист, а говорит всё это в основном для того, чтобы лишний раз пнуть действующего президента Джо Байдена и помянуть свой новый слоган: «При мне такого не случилось бы». Но для того, чтобы прогнозировать войну за Тайвань, не нужно быть «господином президентом». Высокий риск такой войны активно обсуждается в американских и тайваньских СМИ. Якобы Китай может воспользоваться тем, что Запад отвлекся на действия России на Украине, и «под шумок» восстановить свою территориальную целостность.

    Тайвань сепарировался в 1950-м, когда туда с остатками армии эвакуировались старые власти – партия Гоминьдан, проигравшая гражданскую войну коммунистам Мао. Китай тогда трещал по швам – по национальным окраинам, и компартия поклялась восстановить территорию страны и по большей части своего добилась: где-то уговорами, где-то кровью. Тайвань – последний кусок пазла. Руководство КНР в одном шаге от того, чтобы завершить историческую миссию – но когда именно этот шаг будет сделан, даже оно, возможно, не знает.

    Или все-таки знает и прямо сейчас готовится. Внимательно изучая санкционную войну, которую Запад ведет против России, ожидает подобных мер и на собственный счет. Газета Wall Street Journal прямо так и пишет: введенные против Москвы ограничения – сигнал КНР о том, с чем она может столкнуться, если нападет на Тайвань. 

    Стоит признать: вне зависимости от того, насколько обоснованы подозрения о готовящейся операции, силовой вариант решения тайваньской проблемы в Пекине наверняка обсуждается.

    Председатель КНР Си Цзиньпин – полноценный хозяин страны, каких не было со времен Мао. В прошлом политическом сезоне он добился права переизбираться на свой пост неограниченное количество раз, а выпустив специальную прокламацию, отнес себя к числу великих руководителей

    Первый (Мао) создал КНР. Второй (Дэн Сяопин) КНР накормил. О делах третьего (Си) в современном Китае пишут тома, но все получается как-то длинно и расплывчато – он берет скорее охватом, чем силой рывка. Если же станет тем, кто объединил Китай, «синдром самозванца» у великого председателя можно будет окончательно исключить.

    Объединять хотели мирно и ждали долго. Принцип «одна страна – две системы», положенный в основу воссоединения с Гонконгом и Макао лично Дэном, планировалось распространить на Тайвань. В прошлом десятилетии казалось, будто дело идет к свадьбе – отношения между Пекином и Тайбэем заметно улучшились. Многие тайваньцы прониклись идеей воссоздания родины, теперь претендующей на роль мировой державы номер один.

    Если прежде КНР пугала тайваньских китайцев заплаточной нищетой и жесточайшими практиками, то запущенные Дэном и развитые его наследниками реформы как будто обещали и мирное сосуществование, и неслыханное богатство, и невиданную мощь. Главные сторонники объединения с КНР в наше время – та самая партия Гоминьдан, организовавшая развод с материковым Китаем.

    Впрочем, еще при Мао президент США Ричард Никсон, решив подружиться с КНР против общего врага – СССР, отдал Пекину место в Совбезе ООН, ранее принадлежавшее Тайбэю. Вслед за ним почти все страны мира признали, что «настоящий Китай» – это махина КНР, а не компактный, богатый и технологически развитый остров неподалеку от нее.

    К настоящему моменту суверенитет Тайбэя признают всего 15 государств – маленьких и невлиятельных, за исключением Святого престола папы Римского (Ватикану не нравится КНР из-за выраженных антирелигиозных практик). Торговлю с ним, впрочем, не прекратили и не собираются, да и Пекин вроде как обещал в подобные вопросы после объединения не вмешиваться – страна-то одна, но системы-то две. Однако перспектива такого объединения в последние годы отдалилась.

    Почему надежды не сбылись, а «оттепель» подморозило – спорят. Базовая версия в том, что при Си подморозило прежде всего Китай – гайки закрутили в том числе в Гонконге и теперь превращают его в обычную китайскую провинцию.

    Мера эта была во многом вынужденная: еще недавно сотни тысяч человек на улицах города-государства требовали отделения от КНР, а США (конкретно – президент Дональд Трамп) выражали готовность подлить в этот сепаратистский костер побольше бензина. То есть Китай действительно защищал себя, но факт остается фактом – теперь у тайваньских китайцев есть существенные основания не верить в то, что объединение с КНР сохранит значительную часть их прав и свобод.  

    Сейчас власть на острове принадлежит так называемой Зеленой коалиции – сторонникам независимости. Вашингтону это выгодно, поскольку объединение двух Китаев автоматически подразумевает значительное расширение зоны военного и экономического господства главного стратегического соперника США в Южно-Китайском море. Так мы подошли к главной причине того, почему к соображениям «пессимистов» о скорой военной спецоперации КНР на Тайване нужно относиться внимательно. У Пекина действительно есть мотив решить свой территориальный вопрос именно так – и этот мотив создали как раз американцы.

    Отзывая у Тайваня признание, США оставили за собой право организовывать его безопасность – в частности, поставлять ему оружие. Перевооружением островитян они сейчас и занимаются, и речь идет не о «джавелинах» каких-нибудь, а о сотнях боевых самолетов и десантных кораблей новейшего типа.

    Таким образом Си оказался перед ситуацией, похожей на ту, перед которой оказался Владимир Путин применительно к Украине. Вашингтон наседает на Китай с целью его ослабить, а Тайвань – его инструмент, рычаг влияния, китайский «антикитай». В перспективе вооруженный конфликт кажется неизбежным, но с каждым годом и с каждой тонной оружия, поставленной американцами в Тайвань, его цена возрастает.

    Не лучше ли тогда сейчас, чем потом? Решать будут китайские коммунисты, причем решать в обстоятельствах, когда их нервы постоянно испытывают на прочность американские партнеры. Неделю назад ракетный эсминец США «Ральф Джонсон» демонстративно прошел через Тайваньский пролив. Несколько дней спустя на Тайвань высадилась делегация американских военных. Да, отставных, но чрезвычайно высокопоставленных, включая адмирала Майкла Маллена, председателя Объединенного комитета начальников штабов («на наши деньги» – глава Генштаба, но не совсем) при президенте Буше-младшем.

    Следующим высоким гостем стал госсекретарь при президенте Трампе Майкл Помпео, формально прилетевший для того, чтобы получить награду из рук президента Цай Инвэнь. По возвращении домой бывший шеф американской дипломатии, оставивший свой пост чуть более года назад, призвал Вашингтон признать независимость Тайваня.

    «Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы», – предупреждает официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

    Насколько непоколебимы, узнаем скоро. Не то чтобы у России был повод сочувствовать Тайваню (который, между прочем, присоединился к мерам США по изоляции РФ от высокотехнологичной продукции), не то чтобы победа КНР в случае перехода конфликта в военную стадию вызывает какие-то сомнения.

    Однако абордаж почти 25-миллионного острова, откуда будет затруднена эвакуация гражданских, может ознаменовать собой лишь объединение территорий, а не чаемое Си на самом деле объединение нации. Ждать дольше китайцам просто невыгодно. Но лучше всех на свете древний Китай умеет именно это – ждать.

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