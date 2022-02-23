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23 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Признание Донбасса раскололо Америку

«Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?» Chris Kleponis/Keystone Press Agency
/Global Look Press
Пакет санкций, введенных президентом США Джо Байденом в связи с решением России признать ДНР и ЛНР, оказался тяжелее того, который прогнозировали в СМИ изначально, но гораздо мягче тех ограничений, которые ждали инвесторы. Но главное, что он показал раскол политической элиты Америки по вопросу Донбасса, что еще недавно было сложно даже представить. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что означает признание ДНР и ЛНР

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР. Подробности...

Европа будет мстить России за Донбасс

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев. Подробности...
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Военные больше всех не любят войну

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя. Подробности...
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

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    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

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    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Эвакуация из ДНР и ЛНР


    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

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    Запад берет энергетический урок у России

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    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?

    Признание Донбасса раскололо Америку

    «Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?»
    		   23 февраля 2022, 18:40
    Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency
    /Global Look Press
    Текст: Игорь Полежаев

    Пакет санкций, введенных президентом США Джо Байденом в связи с решением России признать ДНР и ЛНР, оказался тяжелее того, который прогнозировали в СМИ изначально, но гораздо мягче тех ограничений, которые ждали инвесторы. Но главное, что он показал раскол политической элиты Америки по вопросу Донбасса, что еще недавно было сложно даже представить.

    Самой показательной реакцией на антироссийские санкции, объявленные Джо Байденом, стала реакция российского рубля – его курс вырос по отношению к доллару. Это означает то, что рынок ждал от Вашингтона более жестких ограничений.

    Если смотреть на каждое из них по отдельности, ответ Белого дома на признание Москвой ДНР и ЛНР может показаться даже смешным. В частности, США решили наказать футбольный клуб ЦСКА, видеохостинг RUTube, сотового оператора «Теле2» – всего несколько десятков юридических лиц.

    Но определенная логика в этом на самом деле есть. В основном речь идет о дочерних структурах ВЭБ и «Промсвязьбанка» – они стали основной мишенью санкций, но при этом никак не прояснено, какое отношение эти финансовые институты имеют к конфликту на Украине и вокруг Украины. 

    Другая мишень – долговые обязательства РФ на вторичном рынке. Это старая наработка: подобной мерой из Вашингтона грозились и ранее – не в связи с Донбассом, а «просто так». Мы то ли в выборы вмешались, то ли хакеров подговорили, то ли еще что-то бездоказательное в том же роде сделали – теперь уже не важно, что именно, потому что нашелся новый повод.

    Также было подчеркнуто, что намечавшаяся было личная встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным (предполагалось, что пройдет во Франции – Эммануэль Макрон очень просил) не состоится, а переговоры между главами двух внешнеполитических ведомств – Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым – отменяются.

    Блинкен позднее пояснил, что не видит во встрече с Лавровым смысла, но также подчеркнул, что США настроены на диалог. Найти в этом сочетании фактов логику стало проблемой даже для предельно лояльных к Байдену либеральных СМИ США.

    В этих СМИ, кстати говоря, явным образом растет напряжение, поскольку Байден регулярно их игнорирует. Вот и теперь, огласив пакет санкций, повернулся к корреспондентам спиной и просто ушел, не откликаясь на многочисленные «господин президент».

    Это разительно контрастировало с трансляцией записи заседания Совета безопасности РФ, на котором принималось решение о признании Донецка и Луганска.

    А на прямой вопрос «Могли ли вы недооценить Путина?», заданный несколько часов спустя уже на другом мероприятии, Байден усмехнулся и начал ковыряться в зубах

    Но наиболее яркое впечатление оставила следующая реплика американского президента – «Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?»

    Видимо, надо понимать ее так, что Господь отписал это право исключительно американцам, которые его активно реализуют на пространстве от Республики Техас до Республики Косово.

    Нелепее, чем Байден, в жанре «солидарный ответ России» выглядел разве что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он написал твит о том, что новые санкции Брюсселя против депутатов Госдумы РФ и других физлиц не позволят им ездить на «шоппинг в Милан», «вечеринки в Сен-Тропе» и за «бриллиантами в Антверпен». А чуть позднее удалил эту запись без объяснения причин.

    С другой стороны, понятно, что Байдену тяжело. И потому, что он пожилой человек, на которого сейчас оказывается огромное давление. И потому, что Соединенные Штаты готовились к совсем другому развитию событий – к тому, что российская армия нападет на Украину с нескольких сторон и попытается занять Киев. Эта легенда была изобретена для того, чтобы президент США смог выставить себя миротворцем, который предотвратил войну, но вместо войны случилось подробно обоснованное Путиным признание независимости республик Донбасса – и как на это теперь реагировать?

    Байден выкрутился – в том духе, что решение Путина и Совбеза лишь первый этап того самого «вторжения», на которое американцы «разрушительно ответят» постфактум («разрушительно» для российской экономики; президент США отдельно отметил, что ни один американский солдат не будет воевать за Украину).

    Но несоответствие реальности с ожиданиями, а также то, что Путин одним своим решением похоронил ранее неоднократно озвученные США надежды, что Донбасс вернется в состав Украины, все равно сделало главу американского государства объектом для насмешек.

    Например, госсекретарь при президенте Дональде Трампе Майк Помпео заявил, что на признание ДНР и ЛНР Путина спровоцировал сам Байден. А чуть ранее написал в «Твиттере»:

    «Путин  это тот же человек, который был при нашей администрации. Единственное, что изменилось, это руководство США».

    Сам Трамп согласен с оценкой бывшего подчиненного в том, что при нем-то «порядок был», но в остальном его реакция на произошедшие события – самая неожиданная из всех, что породили в Америке. Решение Путина объявить часть бывшей Украины независимыми государствами он назвал «гениальным» и «прекрасным». Более того, адекватно спрогнозировал последствия оного – российские ВС теперь будут выполнять в регионе миротворческую миссию.  

    «Это самые сильные миротворческие силы... Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – добавил бывший президент.

    Разумеется, Трамп не пропустил ни один повод, чтобы пнуть Байдена. Скорее всего, он вообще воспринимает происходящее как борьбу рестлеров, где по личным причинам болеет против действующего президента своей страны.

    Но при всем при этом он по-прежнему самый популярный консерватор США, вероятный кандидат Республиканской партии на президентских выборах 2024 года и политик, чей личный рейтинг сейчас выше, чем у Байдена. 

    Насчет республиканцев не нужно строить иллюзий – антироссийских ястребов, готовых ввести сколь угодно жесткие санкции, среди них даже больше, чем среди демократов. Но если лидер самого мощного на сегодняшний день их идеологического крыла (то есть «трампистов») называет признание ДНР и ЛНР «гениальным» и «прекрасным» решением, а не «покушением на суверенитет Украины» или «нарушением международного права», чего еще недавно нужно было ждать от американцев с любой партийностью, это может говорить в пользу тектонических сдвигов в американской картине мира.

    В этом, пожалуй, основной просчет Байдена. Пока он добивался солидарности Запада в деле конфронтации с Россией из-за Украины, эта солидарность была утеряна внутри самой Америки. А объяснение этому стоит искать в области катастрофической непопулярности действующего президента. 

    Это, впрочем, совсем не означает, что завтра или через месяц конгрессмены от обеих партий не проголосуют солидарно за новый пакет санкций, при необходимости – через голову Байдена, стремительно теряющего авторитет. Потому что оценка Трампа – это, к сожалению, совершенно недостаточное свидетельство в пользу того, что политический класс США в обозримом будущем способен выйти из инерции противостояния с Россией из-за Украины – страны, которую мало кто в США способен быстро найти на карте.

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