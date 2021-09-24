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24 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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    «Троллинг» албанцев довел сербов до бунта

    Вся вина лежит на албанской стороне, которая решила подлить бензина на тлеющие угли этнического конфликта    24 сентября 2021, 16:45
    Фото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Косово опять превращается в горячую точку. Сербы возводят баррикады, албанцы задействовали бронетехнику и снайперов, а Белград приводит войска в боевую готовность. Есть ли шанс на то, что Евросоюз, от которого сейчас требуют срочного вмешательства, изберет тот единственный путь, благодаря которому можно решить проблему Косово?

    В 2013 году под давлением Евросоюза Белград и албанские власти в Приштине подписали так называемый Брюссельский договор, два года спустя дополненный новыми соглашениями. В национал-патриотических кругах Сербии его тут же объявили «предательским», хотя он не касался статуса Косово и не подразумевал его признания со стороны Белграда. Это договор про то, как уживаться рядом друг с другом, он про быт, а не про политику и во многом продиктован интересами сербов Ибарского Колашина (он же – Северное Косово), по-прежнему населенного преимущественно православными славянами.

    Приштина считает Ибарский Колашин территорией Республики Косово, признавшие ее независимость страны Запада тоже так считают. Однако этот кусок сепаратистского края по-прежнему живет по-сербски и по сути остается Сербией. На «большую землю» завязаны его экономика и снабжение, финансы и инфраструктура, отсюда – огромное значение тех пунктов Брюссельского договора, которое регламентируют транспортный вопрос или, другими словами, переход границы через КПП «Яринье» и «Брняк», которую албанцы считают государственной, а сербы – административной.

    Одним из краеугольных камней соглашения стало признание автомобильных номеров. Если Белград признает законность косовских, он как бы признает и законность властей Косово, поскольку одно вытекает из другого. Сербская сторона пошла на принцип, а албанцы в итоге все-таки уступили – Евросоюз попросил. Договорились так, что сербы могут въезжать в Ибарский Колашин со своими номерами, но в случае с Косово ими признаются только номера, что называется, «старого образца». Если приехал с новыми, «суверенными», привинчивай другие – специальные временные.

    Надо понимать, что албанцев категорически не устраивают любые уступки с их стороны, особенно те, которые касаются элементов «суверенитета». А их менталитет диктует примерно следующее: отступить можешь, но потом обязательно вернись и добейся своего. То есть любые соглашения с ними существуют лишь ограниченный период времени, а потом отменяются явочным порядком.

    Несколько дней назад именно это решили сделать с договоренностями по автомобильным номерам. Албанские квазипограничники заставляли всех въезжавших в край водителей свинчивать сербские номера и привинчивать «временные косовские», или же делали это сами. Это касалось всех машин, включая машины скорой помощи из Сербии, вызванных в Ибарский Колашин.

    В результате на КПП образовались огромные очереди, а сербы вышли протестовать и начали собирать баррикады. Приштина ответила тем, что прислала на КПП спецназ с бронетехникой и снайперов, иезуитски объяснив это «работами по модернизации инфраструктуры и улучшению условий труда полицейских». Против протестующих применили слезоточивый газ.

    Накануне появились первые тяжело пострадавшие. Возле КПП «Брняк» были жестоко избиты трое сербов. Как утверждается, албанцы из подразделения ROSU напали на них безо всяких причин.

    Местом и характером действий это сильно напоминает события десятилетней давности, когда албанские полицейские решили взять контроль над этими КПП, потеснив миротворческие силы, и «закрепить свой суверенитет». Правда, тогда обстановка была горячее – дошло даже до отдельных перестрелок между сербскими ополченцами и силами KFOR (то бишь силами НАТО), номинально миротворческими, а по факту поддерживающими албанцев. Счет раненым в конечном счете был примерно 150 на 50, то есть на одного раненого натовца или полицейского приходилось трое раненых сербов.

    Были и трупы – как минимум три убийства. Это произошло не в зоне непосредственного конфликта, но на территории Косово. Сербы уверяют, что все нападения (и те, что закончились смертельным исходом, и другие, когда обошлось «тяжкими телесными») были совершены как месть за события на КПП.

    Но вернемся в день сегодняшний, чтобы подчеркнуть: вся вина на происходящее лежит на албанской стороне, которая решила подлить бензина на тлеющие угли этнического конфликта просто потому, что ей так захотелось. Ничем другим заведомо бессмысленная акция со свинчиванием номеров не продиктована и практического смысла не имеет – это своего рода «троллинг» сербского населения вкупе с приучением его к покорности.

    Показательная деталь: квазипограничники отбирают у автомобилистов все, что содержит сербскую национальную символику, а также, по сообщениям с места событий, российские флаги.

    Может быть, путают их с сербскими, а может быть наоборот – не путают.

    В Белграде все это время шли совещания и выражались озабоченности, но когда дело дошло до насилия, все же решили задействовать войска. Подразделения на юге страны, неподалеку от границы с Косово, получили подкрепление и были приведены в повышенную боевую готовность.

    «Наша армия не провоцирует, но в любой момент готова защитить сербский народ в случае угрозы жизни. Наше оружие и техника находятся в руках профессионалов. Никто не смеет нас унижать и топтать. Сербия сегодня намного сильнее, чем десятилетием ранее, и мы в любой момент готовы защитить наш народ по приказу президента», – предупредил албанцев министр обороны Сербии Небойша Стефанович. 

    Это не исключительный случай – так приходится поступать примерно раз в год в ответ на очередную провокацию, весь смысл которой в конечном счете сводится к албанскому желанию «попонтоваться». Такие уж это люди.

    Поэтому гораздо интереснее те требования, которые президент Серии Александр Вучич решился выдвинуть. Первое из них предсказуемое – к косовским албанцам, которые должны отозвать спецназ и прекратить клоунаду с автомобильными номерами. А вот второе обращено к ЕС, на который, наряду с НАТО, глава сербского государство возложил ответственность за происходящее. 

    От Брюсселя требуется в течении месяца подтвердить, существуют ли те самые Брюссельские соглашения, которые были для него так важны, а если существуют, то назвать дату формирования Союза сербских муниципалитетов, которое этими соглашениями предусмотрено. Они должны стать сербским административным образованием в составе Косово, где будут свои законы, свои символы и своя власть, включая пост президента.

    Требования подкреплены своего рода ультиматумом – пока они не будут выполнены, Белград отказывается от навязываемых ему Брюсселем переговоров с Приштиной как от абсолютно бессмысленного мероприятия вроде кидания камней в воду. При этом протестующих Вучич назвал «героями, которые день и ночь терпели террор албанского спецназа».

    По меркам президента, главная задача которого – привести Сербию в ЕС без того, чтобы его объявили национальным предателем за сдачу Косово, это довольно резкое заявление. Вучич явно не считает возможным миндальничать, так как нервы «глубинного народа» на пределе – к правительству и так много претензий.

    Но кто виноват – понятно (к списку Вучича нужно добавить еще и США). Интереснее, что будет дальше.

    Во многом это зависит от новой власти в Берлине, играющем ключевую роль на Балканах, и от того, какую политику на этом направлении будет проводить администрация Джо Байдена, у которого до региона руки пока не дошли. Впрочем, албанские функционеры «молодой косовской демократии» уже не раз доказали, что могут послать подальше и ЕС, и даже НАТО. Только у Дональда Трампа получилось их в чем-то образумить в силу того, что он президент США, а к США албанцы все-таки приучили себя прислушиваться.

    Попробуем предположить, что американцы, до сих пор соблюдающие круговую поруку насчет косовского проекта, предпочли бы сохранить этнический конфликт в тлеющем состоянии и при необходимости использовать его за счет влияния на албанских лидеров.

    Но у ЕС другие интересы: Европе нужен мир, и мир устойчивый – там прекрасно понимают, что эта управляемая бомба замедленного действия установлена американцами на ее территории. Признание Косово, вопреки обещанием Вашингтона, этнического конфликта не разрешило, поскольку значительному числу сербов предписали жить под албанской властью якобы из уважения к административным границам бывшей Югославии.

    Учитывая специфику албанской ментальности и госуправления, достичь этого мира (подчеркнем, что худого и несправедливого) можно лишь одним путем: не только создать Союз сербских суверенитетов и признать его автономной единицей, но и исходить из последующего присоединения этих земель к Сербии, то есть окончательно развести враждующие народы по национальным квартирам.

    Альтернатива – этническая чистка сербов. И раньше, напомним, на Западе выбирали именно ее (можно сказать, в Ибарском Колашине остались «недобитки»). Остается только надеяться, что больше не рискнут: благодаря интернету теперь подобные преступления куда более наглядны, чем 20 лет назад.

    Если бы независимость Косово не была признана Западом столь скоропалительно, избавить сербов Ибарского Колашина от албанских издевательств было бы значительно проще, но политика Буша и Меркель лишила албанцев мотива о чем-либо договариваться.

    Сербам решение с обособлением Северного Косово тоже не понравится, как предательское – край занимает слишком важное место в национальном самосознании, поэтому должен быть возвращен весь. Но со стороны кажется, что эта часть «порохового погреба Европы» будет дымиться ровно до тех пор, пока граница между ней и Сербией не будет соответствовать этнической картине на местности. 

    А пока что в погребе сидят албанцы и чиркают американскими спичками.

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