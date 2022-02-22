Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

Путин ликвидировал ту идеологическую двусмысленность, которая сопутствовала Минским соглашениям с момента их заключения Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
После исторической речи о создании украинской государственности и конфликтах с Западом президент Владимир Путин признал независимость двух народных республик Донбасса. Теперь их безопасность будет обеспечиваться совместной службой бывшего ополчения и ВС РФ. У решения главы российского государства будут и другие последствия.  Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины?

Западные СМИ активно обсуждают «зловещие» прогнозы Путина Алексей Никольский/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты.  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Донбасс перестал жить страхом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей? Подробности...

Украинцы должны завидовать жителям ЛДНР

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Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины. Подробности...
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Как американские дипломаты минируют Россию

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Игорь Караулов, поэт, публицист
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Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
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    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?

    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

    В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины
    		   22 февраля 2022, 22:50
    Фото: Почуев Михаил/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация?

    «В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – подчеркнул президент Владимир Путин, отвечая во вторник на вопросы журналистов.

    «Но мы рассчитываем – и я хочу это подчеркнуть – что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», – добавил глава государства. При этом Путин подчеркнул: «К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и больше того, они имеют тенденцию к обострению».

    Российский лидер заметил, что надеется – в будущем ситуация изменится. Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР. 

    Таким образом, президент внес ясность в вопрос, на который уже успели дать противоречивые ответы – в вопрос о границах независимых государств Донбасса, которые в понедельник признала Россия.

    Еще вечером понедельника зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил – Россия признает ДНР и ЛНР на тех «территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». Границы, которые на тот момент считались установленными, отнюдь не совпадали с административными границами Донецкой и Луганской областей.

    Похожее разъяснение дал и замглавы МИД России Андрей Руденко. В комментарии «Интерфаксу» во вторник он сказал, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых власти республик «осуществляют свои полномочия и юрисдикцию». Заметим, что позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова озвучила несколько иную точку зрения – она сказала, что вопрос границ ДНР и ЛНР – это вопрос будущего.

    Разноречивые мнения звучали в Госдуме. Так, глава комитета по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников предположил, что независимость признана Россией в границах 2014 года. Со своей стороны, первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова разъясняла, что речь идет о тех границах, которые есть сейчас. «Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», – цитировал Журову РБК. Добавим, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что признание пройдет в «провозглашенных и существующих границах». 

    По мере появления все новых трактовок, в соцсетях возникли догадки о том, что Москва сохраняет определенную неясность в вопросе о границах признанных республик Донбасса – как предполагалось, чтобы оставить возможность для давления на действующую киевскую власть.

    В то же время в Донецке и Луганске давали однозначный ответ – Россия признала республики в провозглашенных, а не фактических границах. Об этом в частности заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Те территории, на которых проходил референдум в мае 2014 года, территории в границах бывших Луганской и Донецкой областей Украины – это и есть границы Донецкой и Луганской республик», – пояснил газете ВЗГЛЯД точку зрения донецких властей первый премьер-министр ДНР, ныне депутат Госдумы Александр Бородай. Эти границы были закреплены и в конституциях республик, подчеркнул собеседник.

    Чем «фактические» отличаются от «провозглашенных»

    Обе республики 12 мая 2014 года объявили о своем суверенитете над всеми районами Донецкой и Луганской областей Украины. Но так называемая «антитеррористическая операция», которую развернул киевский режим, привела к тому, что часть районов была занята украинскими силовиками. Защитникам Донбасса удалось удержать под контролем лишь меньшую часть.

    К зиме 2015-го ополчениям удалось заключить крупные группировки ВСУ в «котлы» и разбить их, взять под охрану непрерывный участок границы с Россией, и сохранять доступ ДНР к Азовскому морю в районе Новоазовска. При этом за линией фронта остались такие крупные городские центры, как Мариуполь, Славянск, Краматорск в Донецкой области, а также Станица Луганская, Лисичанск и Северодонецк – в Луганской. «На сегодняшний день две трети территорий Донецкой народной республики и порядка 75% Луганской оккупированы противником», – констатировал Бородай.

    Минский протокол 2014 года, а затем и одноименные соглашения превратили – во многом формально – линию фронта в «линию соприкосновения сторон», отделившую Украину от неподконтрольных «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО).

    На ваш взгляд

     
    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?




    Обсуждение:  9 комментариев

    На данный момент ДНР контролирует около 7,8 тыс. кв. километров (общая площадь Донецкой области – 26,5 тыс. кв. километров), а ЛНР, соответственно – менее 8,4 тысяч кв.км (при общей территории в 26,6 тыс. кв. км). Население Донецкой народной республики – около 2,2 млн человек, чуть больше половины населения всей Донетчины, в Луганской республике живет 1,4 млн человек, при общем населении в 2,1 млн человек.

    ОРДЛО больше нет, что дальше?

    В заявлении Путина во вторник прозвучал крайне важный тезис. Российский лидер констатировал, что после признания независимости народных республик, больше не существует Минских соглашений, формально определявших статус кво в Донбассе.

    «Усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю,

    они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР», – подчеркнул глава государства.  

    Следовательно, с изменением позиции России по «Минску-2» теряет смысл и прописанное в соглашениях понятие «отдельных районов Донецкой и Луганской области» (ОРДЛО), и юридически согласованный статус линии соприкосновения.

     До этого момента можно было строить догадки, какой из двух вариантов границы (линия разделения между Украиной и ОРДЛО согласно «Минску» – или же провозглашенная граница республик по состоянию на 2014 год) может считаться признанной границей между Украиной и двумя государствами Донбасса. Слова Путина, как уже было сказано выше, внесли ясность – речь идет о границах согласно конституциям ДНР и ЛНР, то есть о бывших административных рубежах Донецкой и Луганской областей.

    В ЛНР уже начали делать из этого факта практические выводы. Республика призовет Украину добровольно отвести войска из Луганской области, иначе будут принять меры, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов. С призывом вывести войска с оккупированных территорий республики выступили и в Донецке. Президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо ответил резким отказом.

    Председатель Совмина ЛНР в июле-августе 2014 года, политолог Марат Баширов считает, что власти республик на данный момент не намерены «ставить вопрос о том, чтобы выйти на старые границы». «Речь идет о том, что позиции ВСУ, в том числе те, где развернуты тяжелые вооружения, расположены очень близко от Донецка – пальнул из миномета, и попал в жилой дом», – заметил Баширов. По его мнению, минимальное требование ДНР и ЛНР состоит в отводе украинских подразделений на безопасное расстояние от городов Донбасса.

    Если с территории Донбасса, которая сейчас контролируется киевскими силовиками, будут по-прежнему вестись атаки, обстрелы, проникать диверсионные группы и т.д. – то не исключен перенос боевых действий и за нынешнюю линию соприкосновения, полагает Баширов. Станет ли это реальностью, зависит исключительно от действий украинских властей и силовиков, подчеркнул собеседник.

    Как отметил депутат Бородай, до момента признания независимости республик, «украинские военачальники, если их можно так называть, до последнего надеялись, что Запад пошлет их в наступление на значительно более слабого противника». «За прошедшие годы и особенно месяцы ВСУ накачивали западным оружием. Понятно, что им давали не самое основное, тяжелое вооружение, но связь, средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые средства, дальнобойные снайперские винтовки украинцы получили», – подчеркнул собеседник.

    «Правда, за минувшие сутки ситуация радикально изменилась, и украинские военные теперь в состоянии шока, – добавил Бородай. – Они понимают, что если нападут на Донбасс, им придется иметь дело с армией России, а бороться с ней они не готовы ни материально, ни морально».

    Поле для российско-американских торгов

    Напомним, что во вторник Совфед разрешил использование армии России за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе. Правда, тут же прозвучало важное уточнение – парламентарии исходят из того, что возможная миссия российских военных будет миротворческой.

    Чуть позже разъяснение дал и президент Путин во время встречи с журналистами.  «Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь, – сказал глава государства. – Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется».

      

    Президент напомнил, что в договорах с ДНР и ЛНР есть пункты, «которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь».

    Возможность появления в республиках российских войск призвана стать сдерживающим фактором для Киева, полагают эксперты. Точнее, это сигнал для более важного игрока, чем киевские власти – для вашингтонских покровителей Украины, отметил политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов. В «пост-минский» период возникла новая конфигурация. «У нас есть отдельно Киев, отдельно ДНР, отдельно ЛНР и отдельно Россия, связанная с этими новыми субъектами обязательствами о взаимопомощи, – отметил эксперт. – Границы республик, которые фактически не определены с 2014 года, остаются подвижными».

    «В такой конфигурации Украина может попытаться активно вовлечь США в обсуждение вопроса о границах, – считает Уралов. – Речь будет идти о переговорах между теми, кто реально будет представлен на территории, чьи вооруженные силы здесь будут представлены. Вокруг такого расклада будет строиться следующая игра. Там широкое поле, от добровольного отхода украинских войск до полномасштабных военных действий. Сейчас ход за Киевом», – считает собеседник.

    При этом эксперты указывают на то, что президент Путин оставил пространство для обсуждения вопросов о границе – сказав, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.

    «Москва оставила дверь открытой, намекнув, что может пойти еще дальше, – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. – С точки зрения дипломатии, это самое эффективное средство – не исчерпать до конца свой ресурс и оставить в неведении противника».

    Поэтому Россия и подняла вопрос о границах, в которых готова признать ЛНР и ДНР, полагает эксперт. «В этой связи западные государства сейчас не заинтересованы вываливать все санкции на нас, – отметил Ткаченко. – В противном случае Россия скажет: «Ах так! Мы уже, значит, заплатили за то, чтобы обеспечить полное признание республик». Нет, Запад не хочет терять тут переговорные позиции и возможность дальше торговаться по этому вопросу».

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